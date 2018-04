Zaměstnancům chybí motivace. Co s tím?

Motivace totiž zásadně rozhoduje o výkonu týmu. V souvislosti s její ztrátou v kolektivu nelze podceňovat roli demotivovaného jednotlivce. "Záleží na komunikativnosti a vůdčích schopnostech demotivátora, jak se mu povede svými postoji ovlivnit zbytek pracovníků. A samozřejmě záleží také na nadřízeném, zda tyto příznaky chce a umí rozeznat, zda a jak se pokusí situaci změnit," říká výkonná ředitelka společnosti Billanc Partners Alena Chlumská.



Rozeznejte příčinu ztráty



Demotivaci může vedoucí pracovník zjistit již v zárodku. "Odrazí se totiž v poklesu výkonů, zvyšuje se nemocnost zaměstnanců, popřípadě fluktuace. Vzrůstá také například procento nespokojených zákazníků, tým obtížně komunikuje a spolupracuje s okolním světem," říká Martin Vosecký z poradenské společnosti Catro.

Mezi další varovné signály patří nárůst přestávek a rozhovorů nesouvisících s prací, šíří se pomluvy, problémy se ventilují ne z očí do očí, ale na chodbě u kávovaru. Podle Aleny Chlumské bude jiné signály vnímat ředitel podniku od manažerů na nejvyšším stupni řízení a jiné například vedoucí oddělení od řadových pracovníků. Jisté je však jedno: málokterá společnost má zavedeno pravidelné hodnocení na pracovišti, kdy si proti sobě sedne nadřízený (případně personalista) a podřízený, aby si vyříkali, co je pálí. Ještě lepší příležitostí k takovému dialogu jsou výjezdní zasedání firmy, kde se snáze navodí neformální atmosféra.

Více informací na dané téma naleznete v článku: "Jak vytvořit přátelské pracoviště," který je vám k dispozici ZDE.

Praxe ukazuje, že na každého člověka platí jiný "motivační" metr. Nemělo by se však při jeho hledání vycházet z úvahy, že zaměstnanci jsou buď líní a neochotní, nebo že se naopak po práci mohou přímo utlouct. Pravda je asi někde uprostřed. "Snad každého motivuje práce, která má smysl a cíl.

Neumí-li manažer seznámit pracovníky se smyslem a cílem zadaných úkolů, pak nebudou chápat, proč pracují a ztratí motivaci. Protože takovou práci ani nebudou považovat za důležitou, přestane je bavit," míní Martin Vosecký. Aby vedoucí pracovník své zaměstnance motivoval k vyšším výkonům, musí sám takové výkony podávat. Konzultantka Billanc Partners Jana Vyhnalová nabízí další kroky vedoucí k motivaci:



1. Získat zaměstnance pro svůj cíl a seznámit je se strategií firmy i oddělení.

2. Předávat jim informace, otevřít k nim přístup.

3. Umožnit dosažení jejich osobních cílů (jinak nebudou uskutečňovat cíle firemní).

4. Delegovat pravomoci, předávat odpovědnost.

5. Oceňovat a odměňovat plnění cílů, chválit přiměřeně a vhodně (to jest poměrně často).

6. Tolerovat jednorázové chyby, kritizovat jen mezi čtyřma očima.



Pochvala a peníze



Vedoucí pracovník motivující své zaměstnance nešetří pochvalou. Je to nejjednodušší a firmu to nic nestojí. Pochvala by se měla (na rozdíl od kritiky) nést daleko za hranice oddělení. "Zažila jsem jedno hezké ocenění, které moc nestálo. Pracovala jsem v holandské firmě. Chystal se veletrh, měli narychlo přijet manažeři z ústředí a já pro ně musela sehnat ubytování.

Ten den jsem doslova padala na ústa. Můj tehdejší šéf, mi nečekaně přinesl vlastnoručně uvařenou kávu. Podotýkám ­ nikdy si ji osobně vařit nemusel. Dodnes si to pamatuji," vzpomíná s úsměvem Alena Chlumská. Ačkoli zvolání typu "Tuhle

práci bych dělal jen za větší peníze!" nelze brát doslova, pochvalu by měla čas od času podpořit finanční odměna. Pokud šéf poklepává zaměstnance podávajícího nadstandardní výkony po rameni již rok bez častějších odměn nebo zvýšení platu, jeho motivaci neposílí.

Patero demotivujících faktorů Patero motivujících faktorů * neustálé měnění rozhodnutí firmy nebo nadřízeného * možnost seberealizace * velká odpovědnost a malé pravomoci * jasné zadání cílů/úkolů * vyžadování zbytečné práce * perspektiva pozice (firma se mnou počítá) * nedostatečné ocenění * finance, odměny, nepeněžní benefity * špatné mezilidské vztahy * dobré mezilidské vztahy

Finanční odměna by měla následovat hned po nadprůměrném výkonu. Zvýšení platu stačí k motivaci málokomu, snad jen krátkodobě. "Mělo by být proto jasné, za jakých podmínek ke zvýšení platu pravidelně dochází," podotýká Jana Vyhnalová. Mezi nepravidelné odměny patří i nepeněžní benefity. "Stačí umožnit školení, zlepšit podmínky na pracovišti. I ten box na papíry, které podřízenému padají ze stolu, za určitých okolností potěší," dodává Jana Vyhnalová.