Zaměstnanec mě znevýhodnil

K. Anderle, Brno



Váš obchodní ředitel se s největší pravděpodobností dopustil trestného činu zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 tr. zák. Využil totiž informací, které nejsou veřejně přístupné a které nabyl z pozice svého zaměstnání a postavení k získání výhody pro sebe či někoho jiného. Stejně tak se tohoto trestného činu dopustí osoba podílející se na podnikání dvou nebo více podniků či organizací se stejným nebo podobným předmětem činnosti.

A když v úmyslu opatřit sobě či jinému výhodu nebo prospěch uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jedné nebo více z nich. Toto je právě případ vašeho zaměstnance, který poškodil vaši firmu ve prospěch té své. Při rozhodování o trestu bude záležet na výši škody, kterou vám způsobil. Může být potrestán odnětím svobody v trvání až do 3 let, zákazem činnosti či peněžitým trestem. Pokud by získal tímto činem pro sebe nebo jiného značný prospěch, hrozil by mu trest v trvání dvou až osmi let. V případě prospěchu velkého rozsahu může činit trest 5 až 12 let odnětí svobody.

Na vašem zaměstnanci samozřejmě smíte požadovat i náhradu způsobené škody. Škodu můžete uplatnit v občanskoprávním i v trestním řízení. Bude-li zahájeno trestní stíhání vašeho zaměstnance, můžete se s nárokem na náhradu škody k trestnímu řízení připojit. Připojení se k trestnímu řízení má i tu výhodu, že nemusíte platit soudní poplatek. Na druhé straně však musíte tuto škodu přesně vyčíslit, aby nebylo třeba provádět nějaké složité dokazování o její přesné výši. V opačném případě by vás soud odkázal na občanskoprávní řízení.