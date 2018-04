Zaměstnanec musí své výdaje z cesty doložit příslušnými doklady

11:00 , aktualizováno 11:00

Každému zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu přísluší určité cestovní náhrady, na jejichž vyplacení má nárok. To znamená, že zaměstnavatel je při splnění zákonných podmínek povinen mu tyto náhrady přiznat a vyplatit. Pokud by tak neučinil, mohl by se jich zaměstnanec v krajním případě domáhat soudní cestou.