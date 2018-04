Zaměstnanec může mluvit do obsahu smlouvy

Právo navrhovat spolu se zaměstnavatelem znění jednotlivých bodů smlouvy, které vyplývá ze zákoníku práce, využívají čeští zaměstnanci velmi málo. Zvláště v krajích s vysokou nezaměstnaností se pracovníci raději spokojí se zněním předloženého tiskopisu. Činí tak z obavy, že místo pak nedostanou oni, ale ten, kdo nesmlouvá. U absolventů je to často zase nevědomost, která je staví do nevýhodné pozice. A jsou to také sami zaměstnavatelé, kteří z neznalosti či vychytralosti podsunou uchazeči ujednání, s kterým nesouhlasí.



Pracovní smlouva: jen písemně



Kontroly úřadů práce stále narážejí na případy, kdy zaměstnanci pracují takzvaně na dobré

Povinné náležitosti pracovní smlouvy Den nástupu do práce

Tímto dnem vzniká pracovní poměr, a to i když pracovník do práce nenastoupí. Místo výkonu práce

Sjednává se názvem obce, města a jménem firmy či organizace, pro kterou má zaměstnanec pracovat, jejich adresou nebo i širším místním vymezením. Druh práce

Vymezuje pracovní činnost. Je lepší, když je druh práce uveden velmi konkrétně, například mzdová účetní, řidič služebního automobilu ředitele, pokladní. Co byste ještě měli vědět?

* Kromě povinných náležitostí lze ve smlouvě sjednat také zkušební dobu (nesmí překročit tři měsíce), mzdu, způsob odměňování, kratší pracovní dobu, dobu trvání pracovního poměru, konkurenční doložku atd.

* S absolventy škol nesmí být uzavřena smlouva na dobu určitou po dobu dvou let od ukončení jejich studia. Tato doba může být ve skutečnosti delší, protože se do ní nezapočítává například období, kdy byl absolvent bez zaměstnání, vojenská základní služba, mateřská a rodičovská dovolená.

slovo. Zákoník práce však ukládá, že smlouva musí být uzavřena písemně, pokud ovšem není sjednána na dobu kratší než měsíc. Přitom jeden její výtisk náleží zaměstnanci. Není výjimkou, že lidé podepisují smlouvu až měsíc dva poté, co již na místo nastoupili a pracují. "Přinejmenším se dá předpokládat, že v takové firmě panuje velký nepořádek," komentuje to personalistka Alena Chlumská ze společnosti Billanc Partners. Smlouva by totiž měla být zaměstnancem podepsána včas ­ to znamená nejpozději v den dohodnutý pro nástup do práce, ještě před jejím vykonáváním. Předpokládá se, že v té době je budoucí zaměstnanec již informován o všech pracovních a mzdových podmínkách, svých právech a povinnostech. Pokud již uzavře smlouvu a do dne nástupu se rozmyslí, nemůže od smlouvy jednostranně odstoupit. U mladistvých zaměstnanců (mladších 18 let) pak musí mít zaměstnavatel ve smlouvě vyjádření zákonného zástupce (obvykle rodiče).



Povinná trojice podle zákoníku



Každá pracovní smlouva musí obsahovat druh práce, místo jejího výkonu a den nástupu do práce. Pod pojmem druh práce se rozumí, co může zaměstnavatel po zaměstnanci oprávněně požadovat. Pro upřesnění okruhu činností uvádějí seriózní zaměstnavatelé ve smlouvě takzvanou pracovní náplň s přesným

popisem činnosti. Platí, že zaměstnavatel může po pracovníkovi chtít pouze to, co lze pod sjednaný druh práce zařadit. "Není přípustné vymezit druh práce pojmy, jako jsou technik, administrativní pracovník, nebo pouze účetní. Čím širší sjednání druhu práce, tím více úkolů může zaměstnavatel pak po zaměstnanci požadovat," upozorňuje právník Libor Hůla. Místem výkonu práce se obvykle rozumí název, konkrétní adresa firmy, dílny, obce a organizační jednotky zaměstnavatele. Lze sjednat i širší místní vymezení, jako například Pardubický kraj, Česko.

Pokud má pak zaměstnavatel například ve sjednaném kraji více poboček, může po zaměstnanci chtít, aby pracoval v případě potřeby v kterékoli z nich, aniž by k tomu potřeboval jeho souhlas. Zaměstnavatel však nesmí přeložit pracovníka do místa, které neodpovídá tomu uvedenému ve smlouvě. Dnem nástupu do práce vzniká pracovní poměr zaměstnance. A to i v případě, že z různých důvodů do ní nenastoupil (například pracovní neschopnost). Musí však o těchto důvodech zaměstnavatele včas informovat, jinak riskuje, že od smlouvy odstoupí. Podle zákona na to má právo tehdy, když zaměstnanec nenastoupí, ačkoli mu v tom nebránila žádná překážka v práci, nebo do týdne o této překážce zaměstnavatele neuvědomil.



Podepiš, že neotěhotníš



Zaměstnavatelé často spoléhají na uchazečovu nezkušenost, především u

absolventů. Například se snaží sjednat smlouvu na dobu určitou s absolventem na základě jeho písemné žádosti. Tento akt musí být dobrovolný. Protože dotyčný o místo stojí, podepíše. Podobně jsou na tom mladé ženy, které se podpisem zavazují, že do dvou let neotěhotní. "Když už takovou klauzuli ve smlouvě podepíší, je stejně neplatná," říká personalistka Chlumská. Mladé ženy v tomto směru chrání nejen zákoník práce, ale i občanský zákoník, dále Listina základních práv a svobod a další mezinárodní dokumenty.