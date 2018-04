Nabídka zaměstnaneckých výhod je na Slovensku velkorysejší než v Česku

"Na rozdíly v počtu poskytovaných benefitů v obou zemích může mít vliv i hospodaření v podnicích. Ty slovenské vnímají, že na tom jsou lépe, a motivují tak své zaměstnance ve větší míře, české jsou naopak kvůli ekonomické nestabilitě opatrnější. Třicet procent z nich uvedlo, že jsou na tom ekonomicky hůře než loni v létě, na Slovensku si stěžovalo jen 18 procent firem," říká Jiří Běťák, ředitel Employee Benefits ING Pojišťovny, která nedávno dělala průzkum mezi více než dvěma stovkami firem z obou bývalých československých republik.

Čechy motivuje vzdělávání, Slováky mobil

V tuzemsku se největší oblibě těší vzdělávání, které svým zaměstnancům hradí 82 procent společností.

Průzkum: Nejčastěji poskytované zaměstnanecké výhody Mobilní telefon

ČR: 75 procent

SR: 95 procent Stravenky

ČR: 81 procent

SR: 94 procent Vzdělávání

ČR: 82 procent

SR: 93 procent Pitný režim

ČR: 71 procent

SR: 85 procent Služební auto

ČR: 75 procent

SR: 84 procent Věcné dary

ČR: 64 procent

SR: 77 procent Penzijní připojištění

ČR: 74 procent

SR: 64 procent Životní pojištění

ČR: 43 procent

SR: 21 procent Zdroj: ING Pojišťovna

"Oproti loňskému roku stoupla nabídka o čtyři procenta, což jen potvrzuje trend zaměřovat se na osobní a kariérní růst zaměstnanců," říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro oblast hospodářské politiky a konkurenceschopnosti.

Nejzajímavější vzestup z materiálních benefitů zaznamenaly stravenky, jejichž nabídka se v loňském roce ocitla v útlumu. Zatímco loni po dlouhé době kralování sestoupily s 68 procenty na třetí místo nejčastěji nabízených výhod, letos se opět vracejí na vrchol. Nabízí je dokonce nejvíce firem za posledních několik let, a to 81 procent. Dostává je zhruba milion tři sta tisíc zaměstnanců.

Slovenské nabídce vládne služební telefon - dává ho 95 procent podniků, pak následují stravenky a třetí příčku obsadilo vzdělávání.

Na penzi přispívá 75 procent českých firem

Ač je nabídka nejoblíbenějších zaměstnaneckých výhod v obou zemích podobná, odlišný je pohled na benefity v podobě penzijního připojištění a životního pojištění. Ty jsou v Česku daleko populárnější než na Slovensku.

Zatímco v tuzemsku příspěvek na penzijní připojištění poskytují tři čtvrtiny firem a je tak hned čtvrtým nejvyužívanějším benefitem, na Slovensku s 64 procenty obsadil až sedmou příčku.

Penzijní srovnávač Zjistěte možnosti a snadno sjednejte penzijní připojištění na www.penzijnisrovnavac.cz

"Čeští zaměstnavatelé smýšlejí spíše ekonomicky a nejčastějším argumentem je finanční výhoda pro firmu. Láká je především daňová odečitatelnost, která příspěvku na penzijní připojištění dává jednoznačnou výhodu oproti navýšení platu o stejnou částku. U našich sousedů má vedení firem emotivnější náhled na zavedení tohoto benefitu. Hlavním důvodem je u nich zabezpečení pracovníků na důchod," uvádí Jiří Běťák.

Ještě menší oblibu má u slovenských firem životní pojištění, které poskytuje jen pětina z nich. To je méně než v Česku, kde tento benefit nabízí 43 procent podniků.

Zaměstnanci chtějí i zdravotní péči zdarma a práci pro charitu

Pracovní mobil už ani nepovažují za benefit, ale za samozřejmost, stravenek si váží a vzdělávání oceňují jen někteří. Co by se ale líbilo všem, je prvotřídní zdravotní péče zdarma. Tu by chtělo podle šetření společnosti Sodexo téměř 70 procent zaměstnanců.

Každý druhý pracovník by ocenil také možnost věnovat pětinu pracovního času charitativní či komunitní činnosti. Stejně tak by zaměstnanci chtěli jednorázovou placenou dovolenou za odsloužené roky.

"Zaměstnavatelé to podle našeho průzkumu vědí, ale vyslyší to jen částečně. Firmy se v dnešní době často vydávají cestou rychlých řešení s okamžitým dopadem," říká Magdalena Pořízková, expertka na motivaci společnosti Sodexo, podle níž by se v následujících letech mohly představy obou stran sjednotit.

"Společnosti si uvědomí, že budování systému výhod spojeného s péčí o zdraví a vyvážeností práce a volného času se jim vyplatí. Takové programy totiž dlouhodobě podporují motivaci zaměstnanců a mají měřitelný dopad na jejich loajalitu a výkon," dodává Magdalena Pořízková.