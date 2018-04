Proč je dobré zaměstnance obdarovat a jaké firemní dárky jsou letos in

Nejčastěji zaměstnanci dostávají oblečení, alkohol, sladkosti, poukazy na zboží a vtipné drobnosti. Často se podoba dárků odvíjí od činnosti, ve které firma podniká. Potvrzují to údaje firem, které nabízejí zaměstnanecké benefity, a zároveň anketa iDNES.cz mezi několika firmami.

„V posledních letech máme vlastní kolekci oblečení a doplňků, které dáváme zaměstnancům k Vánocům. Letos dostanou péřové vesty. Loni dostali jako vánoční dárek batohy,“ říká Michal Tobrman, vedoucí komunikace ve společnosti Škoda Transportation.

Podobně na tom budou v počítačové firmě Dell EMC. „Dárky pro zaměstnance jsou většinou ve formě sladkostí nebo nějakého praktického sportovního oděvu, který pak všichni využijeme na různých teambuildingových akcích,“ říká Jitka Kenclová z Dell EMC.

V personální agentuře Randstad dostanou čokoládu, víno a půl den volna. „Vánoční dárky pořizujeme v chráněných dílnách nebo u sociálně prospěšných společností. Chceme podporovat organizace, které nabízejí pracovní uplatnění a tím i šanci na lepší život těm, kteří to mají na pracovním trhu ztížené. Z hlediska oblíbenosti se nám osvědčují konzumovatelné dárky. Kromě malé pozornosti jako čokoláda nebo víno je hlavním dárkem placený půl den volna navíc o vánočních svátcích,“ říká Alžběta Honsová, tisková mluvčí Randstadu.

V Raiffeisen stavební spořitelně bude letošní dárek také spojený s gastronomií. „Zaměstnanci dostávají dárek spolu se zimním vydáním našeho zaměstnaneckého časopisu. Jedná se vždy o nějakou drobnost. Minulý rok to byly perníčky, letos to bude vařečka,“ prozrazuje Lenka Molnárová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

Dárky obchodním partnerům? Nejčastějším vánočním dárkem mezi obchodními partnery v českých firmách je alkohol.

Pro lahev alkoholu se společnosti rozhodnou v 65 % případů.

Více než dvě třetiny podniků chtějí touto cestou utužit obchodní vztahy.

Nákup realizují hlavně ve vlastní režii a hodnota darů se pohybuje v rozmezí do 500 korun. Vyplývá to z průzkumu pro společnost Stock Plzeň-Božkov, realizovaný agenturou NMS Market Research mezi zhruba 250 společnostmi.

V Plzeňském Prazdroji dostanou lidé firemní produkty. „Vánoce nejsou jediným obdobím pro odměňování. Zaměstnancům poskytujeme řadu benefitů a výhod po celý rok, například příspěvek na sport, kulturu a zdraví, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, poukázky na naše značky, odměnu za věrnost a další. V předvánočním období obdrží poukázky na naše produkty, aby je mohli využít k štědrovečernímu stolu nebo pro vánoční posezení s rodinou či přáteli,“ říká manažer odměňování z Plzeňského Prazdroje Milan Barták a dodává: „Myslíme i na ty, kteří budou muset jít o Vánocích do práce. Na směně dostanou speciální potravinový balíček v hodnotě 200 korun, aby si mohli i oni na pracovišti vytvořit aspoň trochu sváteční atmosféru.“

Netradiční dárek připravili v inkasní agentuře EOS KSI Česká republika. Letos věnují každému zaměstnanci službu profesionálního fotografa. A ve Vodafonu nadělili zaměstnancům zase 10 GB mobilních dat. „Oni sami se mohou rozhodnout, zda si data užijí, nebo je darují vozíčkářům, pro které jsou mobilní data často nezbytnou pomůckou v každodenním životě,“ říká Jana Vychroňová z Vodafone Czech Republic.

Bez dárků jste za moulu

Dárky letos nakoupí zřejmě i ti spořivější, kteří v minulosti na své zaměstnance příliš nemysleli. Je totiž dobré je motivovat. A to zvlášť v současnosti, kdy je na trhu práce minimum vhodných uchazečů a firmy se přetahují o kvalitní pracovníky.

Podle psychologa Tomáše Vašáka jsou navíc dárky ve firemním prostředí důležitou motivační složkou. Nemělo by však jít o peníze. „V pracovním vztahu jsme zvyklí používat peníze jako odměnu. Pracujete-li přesčas, máte příplatek, prodáte-li nad plán, máte prémie. Jenže tím zdůrazňujeme princip „něco za něco“. Takže pokud chceme ukázat, že jsme rádi, že máme tým lidí, se kterým je fajn spolupracovat, peníze nejsou ideální způsob. Kolik stojí vstřícnost, ochota pomoci, kolegialita, pohoda, humor? Mnohem vhodnější je dárek věcný, jako mezi přáteli,“ říká Tomáš Vašák.

A co je podle něj ideální dárek pro zaměstnance? „Vybíral bych opět jako pro přátele. Vím, že je těžké rok co rok vymýšlet něco nového, ale děláme to pro lidi, kteří s námi vydrželi spolupracovat celý rok. Pokud se vám podaří zaměstnance něčím milým překvapit, určitě je tím potěšíte a přidáte něco na misku pozitivní motivace.“

Dostali jste letos od zaměstnavatele dárek?