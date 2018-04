Patřili k odstrkované skupině, nyní mají důchodci na trhu práce šanci

Zájem roste nejenom o kandidáty starší 55 let, ale i o důchodce. „Převážně ale o ty, kteří umějí ovládat moderní vybavení jako chytrý telefon a počítač. Pro firmy je také samozřejmě výhodnější zaměstnat kandidáty-důchodce, kteří již ve firmě pracovali. Velmi často jsou vybrané pozice natolik specifické, že si firma namísto najmutí nového zaměstnance raději ponechá penzistu, který má dostatečné zkušenosti,“ říká ředitel personální agentury Adecco ČR Ondřej Wysoglad.

Podle posledních informací Českého statistického úřadu pracovalo v loňském roce skoro čtvrt milionu lidí ve věku 60 až 64 let. V poslední době roste i počet pracujících ve věku 65 let a více. Loni si jich prací přivydělávalo 108 tisíc. A tato čísla nadále rostou.

Chci si udržet určitou životní úroveň

Pan Vít nedávno oslavil 67. narozeniny. Celý život pracoval jako vysokoškolský pedagog. Od roku 2012 je v důchodu, nicméně i nadále vyučuje na vysokých školách. “Když jsem šel do penze, tak jsem jako externista učil na dvou vysokých školách a zároveň zajišťoval přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro jednu agenturu. Několik let jsem tedy pokračoval v tom, co již bylo rozběhnuté před mým odchodem do důchodu. Možnosti výuky pro všechny tyto zaměstnavatele postupně z různých důvodů na jejich straně končily, zároveň jsem ale díky kontaktům a referencím nacházel nové možnosti uplatnění,“ říká pedagog, který se po další práci stále poohlíží.

“Občas mě také někdo osloví, zejména díky doporučení kolegů a známých. S odmítnutím jsem se setkal pouze u jedné vysoké školy, kde jsem se před časem ucházel o práci. Chtěli jen mladé vyučující,“ vypráví muž.

I v penzi pracuje především kvůli financím. “Mám sice poměrně pěkný důchod, ale bohužel není zase tak velký, abych si mohl udržet svoji dřívější životní úroveň. Zároveň si z toho, co vydělám, ukládám část na penzijní připojištění, abych si tím zvýšil svůj příjem, až si již nebudu moci přivydělávat. Kromě toho si neumím představit, že bych už jenom seděl doma. Potřebuji být mezi lidmi a dělat něco užitečného. Určitě bych chtěl v učení pokračovat tak dlouho, jak jen to půjde,“ dodává muž, který si k důchodu přivydělá necelých deset tisíc korun měsíčně. Pracuje na dohodu o provedení práce.

Hledejte zaměstnání, je ideální doba

V kandidátech vyššího věku objevují firmy výrazný potenciál. Proto nastává ideální doba pro hledání nového zaměstnání. „Kandidátům doporučuji nenechat se odradit prvotními nezdary a vytrvat tak dlouho, dokud neobjeví společnost, která dokáže ocenit jejich zkušenosti a znalosti, které léty dozrály,“ říká Alice Grünová z personální společnosti McRoy.

Starších zaměstnanců si váží například ve společnosti Adfors, která vyrábí technické textilie. Zaměstnává zhruba dva tisíce zaměstnanců, z nichž je asi desetina ve věku nad 55 let. „Klademe velký důraz na různorodost pracovního týmu. Takže samozřejmě nabízíme pracovní příležitosti také lidem starším 55 let. Někteří z těchto pracovníků jak na výrobních, tak na nevýrobních pozicích, u nás působí i 40 let a stále drží krok s tím, jak se společnost Adfors vyvíjí. V posledních dvou letech jsme v rámci náboru nových zaměstnanců přijali zhruba 10 % pracovníků, kteří spadají právě do této kategorie,“ říká Zuzana Zítková, personální ředitelka Adfors CZ.

Také ve Vodafonu oceňují u starších kolegů loajalitu, praxi, nadhled, zkušenosti a přístup k práci. „Pracují na pozicích v call centru, v oddělení technologií a v obchodním oddělení. Nejstarší kolegyni je 62 let,“ říká Michaela Prajerová, která má ve Vodafonu na starosti vzdělávání, nabírání talentů a rozvoj zaměstnanců. Pode ní je motivace starších zaměstnanců veliká, ať už se jedná o potřeby finanční, nebo touhu být užitečný a dále aktivně pracovat.

V důchodu pracovat můžete, ale pozor na výši výdělku

A ještě informace ze zákona. Lidé, kteří dosáhli důchodového věku, mohou pracovat bez omezení. S firmou tak mohou uzavřít smlouvu na hlavní pracovní poměr, dohodu o provedení práce (DPP) či dohodu o provedení činnosti (DPČ).

V případě práce na hlavní pracovní poměr (doba určitá i neurčitá) je zaměstnavatel povinen za zaměstnance odvádět zdravotní i sociální pojištění a daně. „V případě uzavření DPP pro ně platí standardní pravidla, tedy možnost odpracovat 300 hodin ročně. Pokud si zaměstnanec nevydělá více jak 10 tisíc korun měsíčně, nemusí odvádět zdravotní ani sociální pojištění. Daň z příjmu mu v takovém případě pokryje sleva na poplatníka. Pakliže jeho měsíční přivýdělek převýší desetitisícovou částku, je nutné vedle daně z příjmu pokrýt i zálohy na pojištění,“ vysvětluje Ondřej Wysoglad z Adecca.

Práce na DPČ nabízí možnost odpracování až 20 hodin týdně. Nevýhodou však je, že zaměstnanec musí již z výdělku nad 2 500 korun odvést jak daň z příjmů (poníženou o slevu na poplatníka), tak zdravotní a sociální pojištění.

Pokud si penzista vydělává jako podnikatel, nemusí se bát, že o důchod kvůli svým vysokým příjmům přijde. Omezení se týká pouze lidí v předčasném důchodu, kteří nemohou pracovat na hlavní pracovní poměr, ale pouze na DPP nebo DPČ.