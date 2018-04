Odbornice: Naučme se pracovat s generací Y. Budeme ji potřebovat

„Vezměte mi mé stroje, ale nechte mi mé lidi. Do roka postavím novou továrnu. Vezměte mi mé lidi a nechte mi stroje a z toho už se nevzpamatuju,“ říkávala česká podnikatelská legenda Tomáš Baťa.

Dnešní situace českých firem není sice ještě tak kritická, ale postupně se z nedostatku zaměstnanců stává celorepublikový problém. Nezaměstnanost je na pěti procentech, nejníže od roku 2008. Z nedávného průzkumu společnosti PwC mezi českými generálními řediteli vyplynulo, že více než 90 procent z nich bude mít v nadcházejících měsících nedostatek klíčových profesí.

Musí tedy zaměstnance hledat, vybírat, zaujmout, udržet, posouvat dál... Jak ale oslovit mladou generaci? Ta je totiž trochu složitější.

Mladí lidé chtějí mít čas na koníčky a relaxaci

V posledních letech řada firem neskrývá rozčarování nad nastupující mladou generací. Mnohdy zkušení manažeři a ředitelé rezignovaně říkají, že se jí nechce pracovat. Není to pravda. Současná generace Y, tedy lidé narození v letech 1986 až 2000, pro jejíž část se vžilo označení mileniálové, mají zkrátka jen jiné priority a očekávání od zaměstnání. Mnohé firmy s jejich talentem pracovat neumějí.

„Jednou z vlastností mladých lidí je, že pokud se v zaměstnání necítí dobře, nemají problém pracovní pozice v rychlém sledu měnit,“ říká Markéta Šimáková.

Jaké jsou charakteristické znaky příslušníků této generace:

pracují efektivně, flexibilně a umějí si udělat čas na vlastní koníčky a relaxaci



preferují zdraví, chtějí mít flexibilní prostor pro své pracovní povinnosti i aktivity



přicházejí se spoustou nových nápadů a inovací, na jejichž realizaci jim záleží



při rozvoji a vzdělávání vyžadují individuální přístup, oslovuje je koučink a mentoring, který jim umožňuje hledat si své vlastní cesty v dalším kariérním růstu a osobním životě



Ne každá firma jde směrem, který by těmto požadavkům odpovídal. Zajímavé zjištění z českého prostředí přinesl již zmíněný průzkum PwC. Více než třetina firem se údajně kvůli nástupu mladé generace měnit nepotřebuje a ani nehodlá. Jenže takové firmy se o mladé zaměstnance pravděpodobně připraví. K jedné z jejich dalších vlastností totiž patří, že pokud se v zaměstnání necítí dobře, nemají problém pracovní pozice v rychlém sledu měnit.

Přichází revoluce

České firmy momentálně stojí před velkou výzvou, která má koncovku 4.0. Ať už mluvíme o Průmyslu 4.0, Výrobě 4.0 nebo Práci 4.0, bavíme se o konceptu, který předpokládá nástup digitální revoluce. A ta zásadním způsobem změní fungování firem.

Jsou to právě lidé generace Y, kteří se svými zvyky v používání internetu, sociálních sítí a moderních technologií představují pro firmy velkou příležitost. Pokud dostanou prostor, mohou pomoci v nasměrování investic do inovací a inovativních způsobů, jak a čím oslovit své zákazníky.

Takže jak motivovat mladé lidi k práci, k nasazení, výdrži?

Firemní kultura - Pozitivní firemní kultura a vztahy na pracovišti jsou základem úspěchu. Podstatná část mladých lidí tvrdí, že bude pracovat raději někde, kde jsou šťastní, než tam, kde sice dostanou více zaplaceno, ale nebudou se cítit dobře. Mladá generace má silnou touhu být součástí něčeho většího, chce, aby jejich práce měla hlubší smysl. Pouhé vytváření zisku je rozhodně neuspokojí. Chtějí se stát součástí organizací, které budou naplňovat hodnoty, ve které sami věří.



Mentoring - může být přínosný pro každou věkovou skupinu, obzvlášť pak pro příslušníky generace Y, kteří jsou na začátku své kariéry. Když zkušení zaměstnanci vezmou pod křídla nové kolegy, nejen že jim budou oporou a rádcem ohledně pracovní náplně, ale pomohou jim i lépe zapadnout do firemního prostředí a vtáhnout do chodu společnosti. Na dlouhodobé udržení zaměstnance to má pozitivní vliv. Role mentora však není jednoduchá. Proto je třeba vybrat správného člověka a vyškolit ho.



Flexibilita - Všichni zaměstnanci bez rozdílu věku mají zájem o flexibilní pracovní prostředí. Chtějí například část týdne pracovat z domova. Moderní technologie tento způsob spolupráce velmi ulehčují. A tak může firma touhu po flexibilitě snadno uspokojit.

Zpětná vazba - Mnoho zaměstnavatelů zapomíná na to ptát se svých zaměstnanců, co chtějí, co si myslí o chodu firmy, co by navrhovali zlepšit. Když se podaří zjistit, co konkrétního zaměstnance pro práci ve společnosti naplňuje, a dá se mu více prostoru, zvýší se šance, že rozvine svůj talent.

Kariérní růst - Mladí chtějí pracovat ve firmách, kde mají možnost růst v kariéře a rozvíjet své schopnosti. Tím se samozřejmě zase tak neliší od ostatních generací zaměstnanců, jen na postup kladou větší důraz a chtějí se rychleji posunout vzhůru. Firma, která svým zaměstnancům dává jasně najevo, že možnosti kariérního růstu jsou otevřené, a podpoří je interními školicími programy, jim dává dlouhodobější perspektivu.

Transparentnost - Porady za zavřenými dveřmi jen pro pár vyvolených, šeptanda na chodbách a neustálý strach, jestli někomu z nějakého zatím neznámého důvodu nehrozí výpověď, nejasné odměňování. To jsou jednoznačně relikty, o které mladí nestojí. Naopak vyhledávají takové firemní prostředí, které je založeno na poctivosti a transparentnosti. Zaměstnanci také očekávají, že budou o případných změnách včas informováni.

Projev uznání - Není to nic složitého ani nákladného. Všichni zaměstnanci, a mileniálové obzvlášť, chtějí cítit, že jejich nadřízení vědí, že tvrdě pracují, a dokážou jim za to projevit uznání. Nesmí jít jen o automaticky pronášená prázdná slova. Upřímně projevené uznání může snížit fluktuaci mladých zaměstnanců a dát prostor pro dlouhodobé rozvíjení a řízení jejich talentu.

