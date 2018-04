Když se v práci nedaří: jak na svou stranu získat šéfa či kolegy

Když se někomu v práci nedaří podle jeho představ, měl by si ujasnit, proč tomu tak je. „Nejlepší si je pro začátek položit jednoduchou otázku, co ostatní dělají lépe, než já sám,“ říká ředitel personálně-poradenské společnosti McRoy Tomáš Surka.



Radí nehledat chybu u ostatních a nevinit je ze svého neúspěchu. „Vhodnější je začít u sebe. Za drtivou většinu problémů a neshod v kontaktu s kolegy a šéfy si můžeme vždy aspoň zčásti sami,“ upozorňuje personalista.

Někdy možná člověk nevědomky působí negativně na své okolí a škodí si tím. „Dám jednoduchý příklad. Jste chytří a rádi řešíte logické problémy. V diskusích s kolegy používáte fakta a silné argumenty. Jenže jste ironičtí a útoční. Své kolegy rádi zaháníte do kouta, a tam je svými argumenty doslova utlučete. Když se vám přestane dařit, tak si ostatní logicky zgustnou na vašem neúspěchu. A ten se pak nafukuje a hodně se o něm mluví,“ vysvětluje psycholog Tomáš Vašák.

Otřepat se po neúspěchu je předpokladem budoucího úspěchu

Ztráta důvěry v týmu může přijít také poté, když něco vyloženě pokazíte. „Důvěra je věc křehká a dlouho se obnovuje, pokud člověk udělá nějakou zásadní chybu, pak nezbývá než se snažit věc napravit a v ostatních činnostech pracovat co nejpečlivěji,“ radí Tomáš Surka.

Možná se vám po průšvihu v práci bude chtít utéct, zmizet. Ale výpověď hned nepodávejte. Schopnost otřepat se po neúspěchu a soustředit se na další úkoly je právě předpokladem budoucího úspěchu.



„Slušné a pozitivní chování, pak umožňuje, aby nás ostatní, včetně šéfa, mohli vnímat dobře. Snadněji pak akceptují, že se něco nepovedlo a spíše nás politují a podpoří. A pamatujte na to, že nic se nejí tak horké, jak se to uvaří. Dejte neúspěchu čas, aby odplul do minulosti,“ podotýká Tomáš Vašák.

Připomíná také jeden zajímavý případ: V minulém roce profesor prestižní university v Princetonu Johannes Haushofer publikoval svůj životopis neúspěchů. Vypsal v něm, kam ho nevzali, jaké projekty se mu nepovedly a kdy ho kde odmítli.



„Stal se velmi populární a jak dnes říká, možná ho trochu mrzí, že jeho nejčtenější publikací není žádný z jeho vědeckých článků, ale tento antiživotopis. Hlavní myšlenkou přitom bylo povzbudit mladší kolegy a ukázat, že neúspěch je přirozenou součásti i velmi dobré kariéry,“ říká Tomáš Vašák.

Pomáhejte a naslouchejte

A jaké rady obecně platí pro ty, kteří chtějí být mezi kolegy oblíbení? „Naslouchejte, dejte druhým najevo, že vás jejich starosti zajímají. Buďte ten, ke kterému se lidé rádi obracejí pro radu. Pokud je to jen trochu možné, snažte se kolegům pomáhat. Udělejte i věci nad rámec vašich povinností,“ přináší pár tipů Tomáš Surka.

S aktivitou to ale zase moc nepřehánějte. „Pokud se soustředíte na vnější dojem a na to, jak zapůsobit na ostatní, většina lidí to pozná. Asi každý z nás zažil aktivního kolegu, který se v přítomnosti šéfa předvádí a snaží se udělat dojem. Takové chování se většinou nelíbí a pokud je šéf dostatečně soudný, tak se posléze nelíbí ani jemu. Snaha cíleně manipulovat ostatní, aby o vás měli dobré mínění, je charakterová vada a ne rozumná strategie spolupráce,“ dodává psycholog Tomáš Vašák.