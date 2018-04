Chci si udržet lidi za každou cenu, říká manažerka

Zvládá toho hodně a musí pečlivě plánovat. „Zatím se mi vcelku daří nepropásnout žádnou důležitou pracovní poradu ani dětskou školní besídku,“ říká Milada Skutilová, jednatelka české pobočky společnosti Kärcher.

Myslíte, že existují superženy?

Ne. Aby žena dobře zvládala práci i rodinu, musí se naučit delegovat činnosti na jiné lidi.

Vy to umíte?

Naučila jsem se to. Ono to ani jinak nejde. Nerozumím ženám, které mají problém nechat si pomoci. Pak musí být strašně vyčerpané. Vždyť nemusí být všechno perfektní, nemusí být denně teplé večeře.

Takže si musím určit, co je pro mě důležité a co mohu naopak trochu ošidit?

Přesně tak, záleží na prioritách. Jdu raději s dětmi ven, než abych doma leštila okna či podlahy. Nebo než bych před Vánocemi uklízela celý dům, radši s dětmi pečeme cukroví.

Pomáhá i manžel?

Jistě. Bez něj by to vůbec nefungovalo. Manžel je lékař v nemocnici, má služby a úplně jiný režim, takže máme doma velkou logistiku. Ráno vozím děti do školy já, odpoledne je vyzvedne chůva, která s nimi oběhne kroužky, večer já nebo manžel píšeme s dětmi úkoly. Potřebujeme prostě rozvrh.

Vaše děti jsou ještě poměrně malé, šest a devět let. Přibrzdily vaši kariéru?

V rodinné firmě, jako je Kärcher, je fajn, že se ví, kdo jste. Pokaždé, když jsem otěhotněla, domluvila jsem se hned na podmínkách: kdy odejdu na mateřskou, kdy se vrátím. Zaměstnavatel souhlasil a obě strany dodržely slíbené. Odcházela jsem těsně před porodem a byla jsem doma vždycky jen šest měsíců. Zůstala jsem v kontaktu s firmou, i když tu byl samozřejmě člověk, který mě po tu dobu zastupoval.

V tom máte jako vysoká manažerka oproti jiným ženám výhodu, k nim nejsou zaměstnavatelé vždycky tak vstřícní.

Možná. Já myslím, že záleží na tom, co která žena chce. Já si nedovedu představit, že bych byla se dvěma dětmi třeba i šest let doma. Měla bych zákonitě problém do toho hektického režimu zpátky naskočit. Je dobré, když se ženy mohou vracet postupně, pracovat hodinku dvě denně z domova. Je důležité neodstřihnout se.

Jenže to je také potíž. Zkrácené úvazky nejsou.

Potíž? My taková místa nemůžeme obsadit.

Nikdo na ně nechce?

Nabízíme ženám-matkám částečné a sdílené úvazky, ale ony o ně nestojí. Asi jim ten snížený příjem nestačí.

Jaké je složení vašeho týmu? Platí, že muži čisticí stroje vyvíjejí a ženy je pak používají?

Jen částečně. Přišla jsem před lety do pánského kolektivu, ale teď už je ve vysokých pozicích hodně žen. Ve vedení firmy jsou ze sedmi lidí čtyři ženy a tři muži. Některé typy mužů nechtějí spolupracovat s šéfem ženou, tak se to prostě vyvrbilo.

A obecně máte pocit, že počet žen ve vedení podniků roste?

Je jich stále málo, ale zdá se mi, že jsou vidět více než dřív.

Když přijímáte nového zaměstnance, je pro vás podstatné, zda je to muž, nebo žena?

Obvykle ano, snažím se, aby byl kolektiv co nejrůznorodější. Dnes je však taková poptávka po pracovní síle, že jsem musela slevit ze svých nároků. Chybí nám kolegové hlavně v obchodu. Polovina prodávaných výrobků je pro profesionály a druhá pro domácnosti, takže je velká potřeba pracovníků, kteří jsou odborně i komunikativně na výši a navíc umějí cizí jazyky, což je dnes prostě problém.

Našla jste řešení?

Udržet si kvalitní lidi téměř za každou cenu. Naše zkušenost s obchodníky je taková, že firmě se nováček začíná vracet až třetí rok: první rok se jen učí, druhý začne pozvolna obchodovat sám a třetí rok už společnosti přináší peníze. Snažíme se o zaměstnance dobře starat. Třeba za krize, když se šetřilo, jsme obchodníkům drželi platy, protože oni přece nemohli za to, že se trh ze dne na den změnil, ale výkon jsme od nich chtěli, to ano.

A funguje vaše strategie?

Docela ano, fluktuace zaměstnanců je nízká.

Začínala jste jako sales manažerka pro Moravu, pak jste se stala šéfkou celé české pobočky firmy. Co vás na té cestě nahoru nejvíce překvapilo?

Jak ta firma rychle roste. Když jsem před 14 lety nastoupila, podnik měl 12 nebo 15 lidí. Dnes jich je šedesát a příští rok plánujeme dále nabírat až na 75 pracovníků. A také to, jak se výrazně mění, na což nemám problém reagovat. Velkou výzvou však je přesvědčit zkušené kolegy, kteří tu se mnou pracují od začátku, že změny jsou zapotřebí.

Původně jste pracovala pro českou firmu, pak přešla do německé, v čem to bylo jiné?

Tohle mi vyhovuje víc. Vyznávám německou kvalitu a mám ráda německý pořádek.

Kam můžete ještě růst?

Mohla bych jít pracovat do centrály v Německu, ale myslím, že jsem užitečnější tady, protože znám místní trh. A pak, Kärcher jako rodinná firma má stabilní vlastníky, takže mám prostor posunout českou pobočku ještě dál.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Dokázala jsem, že se zcela změnila organizační struktura firmy a obrat se za mého působení ztrojnásobil. Mateřská společnost nám umožnila v Česku hodně investovat. Mám vizi, kam chci pobočku směřovat, a to mě uspokojuje.

Kam tedy?

Stavíme novou firemní budovu v Modleticích u Prahy se školicím a servisním centrem a moderní prodejnou, kde bude možné všechny naše výrobky vidět a vyzkoušet. Pro zákazníky z řad firem připravujeme nové služby: pronajímání strojů, nabídky inteligentních řešení pro optimalizaci úklidu a čištění za pomoci nejnovějších technologií. Pro soukromé uživatele rozšiřujeme sortiment na úklid uvnitř domu a bytu. To jsou úkoly na dalších pár let.