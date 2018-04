Lásku na pracovišti řeší třetina Čechů. Jak ji zvládnout?

Celých 94 procent lidí přiznává, že na pracovišti někdy flirtuje. Dále 40 procent mužů a 27 procent žen má podle průzkumů agentury STEM/MARK zkušenost s intimním vztahem v práci. Daná šetření už však nezkoumají, jak nakonec vztahy končí.

I když je láska veskrze pozitivní, na pracovišti má svá rizika. „Partneři svým vztahem vytvářejí odlišnou samostatnou jednotku uprostřed týmu, a tím se zároveň z týmu částečně vylučují,“ vysvětluje psycholožka Alexandra Hrouzková z poradny My Life Studio.

Ještě složitější je situace ve chvíli, kdy vznikne poměr mezi podřízeným a nadřízeným. „Takový vztah bude ostatními kolegy vždy vnímán jako zvýhodňující,“ říká psycholožka Hrouzková.

A průzkumy jí dávají za pravdu. Skoro 30 procent těch, kteří se někdy zapletli s nadřízenou osobou, cítilo z tohoto vztahu výhodu při práci. Ale už ne výhodu v kolektivu. „Partneři se vystavují riziku, že jeden bude muset dříve či později práci opustit. Okolí nebývá k těmto vztahům vstřícné. Jistě, někteří lidé tyto sociální tlaky mohou ignorovat, avšak schopnost čelit v klidu případným pomluvám a dalším tlakům souvisí také s pracovní pozicí ve firmě. Pokud pak vztah nevydrží, může být minimálně jednomu z partnerů situace nepříjemná natolik, že ze zaměstnání raději odejde,“ dodává psycholožka.

Zaměstnavatelé řeší lásku mezi kolegy často

Zaměstnavatelé v Česku si však většinou umí se zamilovanými zaměstnanci poradit. Skoro 80 procent vztahů vzniká mezi stejně postavenými kolegy, u kterých je řešení jednodušší. Jejich nově nabytá pozitivní energie pak může podniku dokonce i prospět. Výhodu mají velké firmy, které disponují dostatečným počtem oddělení a týmů, kam mohou dotyčné případně „rozsadit“. Některé společnosti dokonce mezilidské vztahy na pracovišti samy podporují a utužují.

„Týmová atmosféra je pro chod našich restaurací důležitá, stmelování kolektivů je proto součást naší politiky. Většina zaměstnanců je navíc velmi mladá. Přirozeně tak u nás partnerství, a dokonce i manželství, vznikají,“ říká HR manažerka McDonald’s Linda Šefčíková a doplňuje, že každé jaro evidují mezi zaměstnanci hned několik svateb. „Příkladem je náš generální ředitel, který se se svojí manželkou před lety seznámil právě na letní brigádě v McDonald‘s.“

Partnerství může kolegy pohánět k lepším výkonům. „Lidé si ale musí být vědomi toho, že pokud jim vztah nevyjde, budou s daným člověkem dál trávit spoustu času. Problémy nepřináší ani tak samotný vztah, jako spíš to, co případně následuje po něm,“ vysvětluje Šefčíková.

Láska byla neopětovaná, musel odejít

„Přišla k nám do práce nová holka a byla vážně pěkná. Jenže jsem nebyl sám komu se líbila. S kolegou jsme se začali předhánět, kdo ji víc zaujme. A naše vzájemné vztahy se začaly zhoršovat,“ vzpomíná na svou zkušenost David. Je to už pár let a tehdy pracoval v jednom internetovém magazínu. Ačkoliv ho práce bavila, po pár měsících se rozhodl odejít. „Dala přednost kolegovi a já jsem na ni nedokázal přestal myslet. Byl jsem naštvaný, nepříjemný, uražený a to se odráželo jak na mé práci, tak hlavně na vztazích s ostatními,“ dodává David.

S odchodem zaměstnanců kvůli lásce má zkušenost také Kateřina Marie Dušková, jednatelka rodinné firmy Orling, která vyrábí kloubní výživu. „Pracuji ve firmě s manželem, ale svoji jsme byli deset let před tím, než jsme se do podnikání pustili. Bez úcty a lásky, ne zamilovanosti, by to vůbec nešlo. V našem kolektivu ale pracoval manželský pár, oba řadu let pracovali dobře, ale pak si on našel milenku a ona milence. Rozvedli se, a na pracovišti to nefungovalo. Proto se naše cesty s oběma rozešly, aby si každý mohl jít vlastní cestou,“ poznamenává Kateřina Marie Dušková.

Odborníci i zaměstnavatelé doporučují nečekat na vyostření problémů a situaci řešit dobrovolně co nejdříve. Vůbec nejlepší je, když jeden z páru úplně odejde, nebo alespoň přejde do jiné části firmy.

K tomu psycholožka Hrouzková dodává: „Vztah na pracovišti není problém, ale je to specifická situace, o které se vyplatí dobře popřemýšlet a prodiskutovat ji s protějškem. Jednoduše je dobré uvědomit si, co to právě děláme, jak se budeme chovat v práci, jak se může náš vztah na pracovišti promítnout. Ráda bych doporučila se lásce na pracovišti vyhnout, avšak lásce obvykle nevládne rozum. Tudíž zkuste udělat maximum pro to, abyste si svou lásku i profesní postavení ochránili, a zvažte, jak situaci nejlépe zvládnout.“

