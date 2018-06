Na inzeráty zapomeňte. Do nové práce se dostanete přes sociální sítě

Formy komunikace firem s potenciálními zaměstnanci se za posledních několik let dramaticky změnily. Nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků společnosti nutí oslovovat nové lidi mnohem rafinovaněji, než tomu bylo kdysi. To platí dvojnásob především u vysoce kvalifikovaných pracovníků, jako jsou IT odborníci a zkušení kreativci.

Jako nejefektivnější způsob hledání nových zaměstnanců se v poslední době ukazují sociální internetové služby. Ty nejenže snižují náklady na nábor, ale umožňují sehnat schopné lidi mnohem rychleji než při využití tradiční inzerce. Odborná úroveň takto oslovených pracovníků přitom bývá často mnohem vyšší.

Tradičním pracovním portálům zvoní hrana

Pracovní portály velice často posílají zájemcům o nové zaměstnání nerelevantní nabídky práce. Kandidáti tak bývají zavaleni informacemi, které je nezajímají. Snadno přehlédnou nabídku, která by pro ně byla lákavá. V personálních agenturách zase musí získané životopisy třídit lidé. To je nejenže nákladné, ale navíc to vyžaduje určitou znalost hledaných profesí.

Naopak sociální sítě umožňují jednoduchým způsobem zacílit reklamu na okruh lidí, kteří splňují určitá kritéria, nebo je dokonce oslovit přímo a okamžitě prostřednictvím chatu. Samotný fakt, že každý uživatel dané sociální sítě navíc disponuje osobním profilem, dává firmám možnost udělat si o uchazeči komplexnější představu, než jakou by jim dal klasický životopis.

Sociální sítě jdou náborářům vstříc

Svůj potenciál v oblasti personalistiky si nepochybně uvědomují i samotní provozovatelé sociálních médií. Možnost poptávat nové zaměstnance proto už není doménou jen tradiční zaměstnanecké sítě LinkedIn, ale pomalu proniká i na platformy, které měly dosud jen zábavní funkci.

Dobrým příkladem je nejpopulárnější síť Facebook, kterou aktivně využívá téměř polovina obyvatel. Ta v loňském roce spustila funkci Job Offer, která inzerentům poskytuje široké možnosti, jak kandidáty oslovovat. Nabídka působí nenásilně a navíc může být v duchu této sítě také zábavná. Uživatel si totiž na síti krátí chvíli a jen tak mimochodem se mu zobrazí nabídka zaměstnání.

Za Facebookem však nezaostávají ani jiné sítě, které kdysi s náborem neměly nic společného. Novinkou je například lákání nových zaměstnanců přes Instagram. Ten firmy nejčastěji využívají k prezentaci své vnitřní kultury. A jaksi mimochodem vytváří i příspěvky s konkrétními nabídkami práce. Tímto způsobem chtějí zaujmout hlavně mileniály, kteří na trh práce teprve přichází.

Chcete lidi? Buďte kreativní

Inzeráty lákající nové pracovní síly vyžadují v každém případě jistou dávku tvořivosti. Nabídka, která obsahuje jen suché informace o volné pozici a požadovaný profil uchazeče, uspěje v obrovské konkurenci jen těžko.

Zcela klíčovou součástí inzerátu je vizuál, tedy obrázek nebo fotka. Ten musí uživatele zaujmout takzvaně na první dobrou. Pokud navíc firma cílí na mladé, kteří jsou zvyklí vstřebávat spíše vizuální vjemy, platí to dvojnásob. Jednoznačně se vyplatí vsadit na humor.

Pokud je inzerát vtipný, zvyšuje se pravděpodobnost, že ho uživatelé budou chtít ocenit lajkem, případně ho dokonce sdílet. Tím se samozřejmě rozšíří okruh lidí, mezi které se nabídka dostane. Humor by však nikdy neměl zastínit sdělení inzerátu. Pokud k tomu dojde, bude mít sice reklama opticky úspěch, ale její dopad bude mizivý.