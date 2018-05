Ženy na rodičovské chtějí pracovat. Mají u českých firem šanci?

Pětatřicetiletá Jarmila to má z domova do kanceláře na pražské Pankráci sotva deset kilometrů, ve skutečnosti jsou to však světelné roky. Zatímco před odchodem na mateřskou dovolenou mohla věnovat práci klidně deset hodin denně, s dvěma syny-předškoláky a třetím na cestě má s workoholismem utrum.

„Když jsem se měla vrátit do práce, pokaždé jsem si raději pořídila další dítě,“ vtipkuje. Ve skutečnosti je to však jinak. Jakmile to jen trochu šlo, domluvila se se svým zaměstnavatelem, že bude pár projektů zpracovávat z domu.

„Musím jen dodržet termíny a kvalitu práce. S velkou rodinou jsem se naučila být efektivní a organizovat si čas, přitom si u práce vyčistím hlavu,“ dodává Jarmila odvahu maminkám, které by rády začaly pracovat i s malým dítkem. A že jich není zrovna málo.

Pracovat chce 80 % maminek

Podle aktuálního průzkumu společnosti Mavimi, jež zprostředkovává kontakt mezi ženami na mateřské či rodičovské dovolené a zaměstnavateli, se chce přes 80 procent žen zapojit do práce nejpozději rok od narození dítěte.

„Protože je však péče o potomka časově náročná, upřednostňují flexibilnější zaměstnání, jako jsou částečné úvazky či dohoda o provedení práce. A podstatné je i místo, odkud pracují. Většina by ocenila, kdyby mohla alespoň částečně pracovat z domova,“ shrnuje to nejdůležitější z průzkumu mezi bezmála pěti tisícovkami ženami ředitel Mavimi Ivan Černohorský.

Pokud chcete začít namítat, že pozornost mámy má bezpodmínečně patřit malému dítěti, raději se zamyslete. Pro psychickou kondici většiny žen je totiž práce výborným trenažérem. „Zaměstnání a úspěch v něm přispívá k pocitu životní spokojenosti. Dlouhodobý pobyt matky s dítětem doma je potřeba vyvážit také jinými činnostmi a profese je jednou z nich,“ vysvětluje svým klientkám psycholožka Luciena Metalová.

Půlka platu, méně času, zato práce jako na plný úvazek

Nejde jen o práci, ale o to, aby žena cítila, že má její výkon smysl, ale přitom jí nepřeroste přes hlavu. „Kdysi mi známá líčila, že práce na částečný úvazek ve skutečnosti znamenala poloviční plat, ale přitom stejné množství práce za kratší dobu,“ popisuje zkušenosti Jitka, která si práci na poloviční úvazek také vyzkoušela.

To bylo ovšem v době, kdy byly ještě aktuální dopady hospodářské krize a firmy si mohly vybírat, koho přijmou. Dnes je situace diametrálně odlišná, uchazeči o práci chybějí, a tak jsou ženy na rodičovské na trhu práce vítaným „zbožím“. Mají pracovní zkušenosti, elán, naučily se efektivně hospodařit s časem a obvykle bývají vůči firmě loajální.

Proto také, byť pomalu, roste i v České republice podíl sdílených pracovních míst a částečných nebo jinak flexibilních úvazků. Trend je patrný například v nabídce pracovních míst. „Aktuálně necelých 10 procent ze všech obsazovaných pozic nabízí i možnost práce na částečný úvazek. V roce 2015 to přitom bylo 6 a předtím stabilně 5 procent,“ dokazuje na číslech Tomáš Dombrovský, vedoucí analytik společnosti LMC, která spravuje kariérní portály Jobs.cz a Práce.cz.

Jenže desetina nabídek pořád nestačí. Zvlášť když jen tři procenta z nich preferují zkrácenou pracovní dobu před plným úvazkem. „To je vzhledem k zájmu lidí stále extrémně málo,“ potvrzuje Dombrovský a připomíná, že na západ od nás je situace výrazně odlišná. Například v sousedním Německu je podíl částečných úvazků 25 procent.

Důvodů, proč u nás společnosti s částečnými úvazky váhají, je víc. Jistě, jsou firmy, kde například provoz na směny podobné řešení ani neumožňuje. Ovšem mnoho českých zaměstnavatelů se stále bojí zasáhnout do dlouhá léta zavedené organizace práce, jinde mají obavy, že takový zaměstnanec je ve skutečnosti jen dobře maskovaný lajdák a lenoch.

Na maminky je spolehnutí, tvrdí firmy

Praxe přitom ukazuje, že tomu bývá naopak. Například v internetové přepravní službě Zaslat.cz, která vychází maminkám na rodičovské vstříc všemi možnými způsoby, se nebojí svým lidem důvěřovat. Pokud potřebují pracovat z domu, ať klidně pracují.

„Zakládáme si na důvěře a home office nijak neomezujeme. Myslím si, že jestli někdo ze zaměstnanců potřebuje pracovat z domu, má vnitřní stimulaci udělat ještě víc než v kanceláři, aby ukázal, že benefit nezneužívá,“ vysvětluje firemní přístup ředitel Zaslat.cz Miroslav Michalko.

A podobně spokojené jsou i další společnosti, které ženám na rodičovské i přes některé organizační obtíže dávají šanci. „Uniqa má aktuálně na mateřské nebo rodičovské 63 maminek, část z nich spolupracuje podle našich provozních a svých časových možností na různých projektech či provádí dočasnou činnost. A obě strany spolupráci hodnotí kladně: ženy drží krok s životem firmy a podnik se zase může spolehnout na pečlivé pracovnice se zkušenostmi,“ pochvaluje si Eva Svobodová z Uniqa pojišťovny.