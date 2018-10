Výše mzdy stresuje nastupující generaci méně, než si firmy myslí

Nízké platové ohodnocení přestává být pro mladé české zaměstnance strašákem číslo jedna. Zatímco u jejich starších kolegů je obava z malé výplaty jednoznačně největším pracovním stresorem, mileniály mnohem více znepokojuje přístup a chování firmy. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Ipsos pro Institut interní komunikace.

„Zatímco u lidí nad 55 let stresuje nízký plat více než třetinu zaměstnanců, v případě jejich dětí je tento faktor stresující jen pro 20 % zaměstnaných. Spíše než z nízkého platu mají mladí obavu z přístupu a chování svého zaměstnavatele,“ říká Tomáš Poucha, ředitel Institutu interní komunikace.

Pro mladé je důležitá náplň práce

Při volbě prvního zaměstnání po škole není výše mzdy rozhodující, podle dalšího průzkumu personalistů je dokonce až na pátém místě. Před ní se umisťují například rozmanitost práce bez stereotypu a jistota zaměstnání. „Největší váhu mladí lidé přikládají samotné náplni práce a její užitečnost a smysluplnost je rozhodně důležitá pro 60 % respondentů,“ komentuje výsledky průzkumu Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC. Pro mladé je důležitá i možnost odborného a kariérního růstu v zaměstnání.



U prvního zaměstnání se absolventi nejčastěji obávají samotného výběrového řízení, přístupu budoucích nadřízených a nároků, které na ně budou v zaměstnání kladeny spolu z odpovědností s tím spojenou.

Výše mzdy není pro mladé ani hlavním motivem pro změnu zaměstnavatele. Jako nejčastější důvod k odchodu uvedli respondenti, kteří letos práci změnili, přístup zaměstnavatele k lidem, náplň práce a flexibilitu. Výši mzdy jako důvod ke změně uvedlo 47 % respondentů, což je méně než u starších zaměstnanců. Mladé lidi k odchodu přiměly i možnosti kariérního a odborného růstu a potřeba větší autonomie v zaměstnání.

Chová se firma odpovědně?

Společensky odpovědné chování je rok od roku sledovanějším tématem. Průzkum společnosti Ipsos potvrzuje, že je důležité pro tři čtvrtiny všech dotázaných zaměstnanců. „Dá se očekávat, že tento trend bude dále sílit, vyplývá to i z postojů takzvané generace Z, tedy lidí narozených od poloviny devadesátých let, kteří budou v příštích letech nejvíce v hledáčku firem, ať už v pozici žádaných zaměstnanců nebo zákazníků,“ vysvětluje Tomáš Poucha. Kromě požadavků na zaměstnavatele se tyto postoje mladých lidí odrážejí i v jejich chování v roli zákazníka. Jsou totiž ochotni připlatit si za produkt, který je nějakým způsobem šetrný k životnímu prostředí, nebo je částka z jeho prodeje určena na společensky prospěšný projekt.

Zároveň se také mění pohled na to, co to vlastně společenská odpovědnost je. Podle zaměstnanců by firmy měly podporovat hlavně ochranu životního prostředí a férové chování ke svým zaměstnancům. Tyto oblasti se dlouhodobě umísťují na prvních dvou pozicích.

Pomalu je začíná dohánět vzdělávání, které by měly velké firmy podporovat ze všeho nejvíce, což si myslí 42 % mladých zaměstnanců. „Firmy by si ovšem v první řadě měly uvědomit, že aktivity na poli CSR mají mít souvislost s povahou či oblastí jejich podnikání. V opačném případě postrádají smysl,“ upozorňuje Poucha.