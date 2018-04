Muž v ženském kolektivu: musíte se rychle naučit „zákony džungle“

Když se muž dostane mezi samé ženy, obvykle bývá v první chvíli opojený nezvyklou pozorností. Po nějaké době ale přichází vystřízlivění. Nezná totiž „zákony džungle“, kterými se jeho kolegyně podvědomě řídí. Muž se musí přizpůsobit ženskému kolektivu, změnit své komunikační a další návyky. Může to pro něj být i velmi dobrá škola pro další vztahy, protože se naučí naslouchat a vyjadřovat se tak, aby to ženy správně chápaly a cítily se vedle něj dobře.

Lukáš pracuje jako specialista on-line marketingu v korporátní společnosti. Tuto pozici nevnímá jako vyloženě ženskou, přesto se ocitl v týmu jako jediný muž mezi jednadvaceti ženami. „Ze začátku mi to připadalo legrační, ale čím déle tu pracuji, tím víc si uvědomuji, jak je v marketingu důležitý mužský element,“ říká a jeho kolegyně s ním souhlasí. Jsou rády, že mezi sebou mají chlapa.

Rozmazlovaní miláčci

Zatímco samotné ženy se v mužském týmu obvykle necítí příliš vítány a musí bojovat o své místo pod sluncem, muži to mají přesně naopak. Jsou takovými rozmazlovanými miláčky. „Najednou mám hned více maminek, obzvlášť když jsem na pracovišti nejmladší,“ chlubí se Tomáš, který pracuje jako dispečer v autodopravě.

Pánové se také shodují, že pracovat v ženském kolektivu přináší jednu velkou výhodu - neustále někdo něco peče a nosí dobré svačiny. „Stal jsem se dokonalým výživovým poradcem, jelikož každá drží jinou dietu. Všechny čokolády a podobné pamlsky mi kolegyně přenechávají,“ směje se Tomáš.

Chlapi oceňují i možnost nechat si poradit ohledně vaření, baví je ženská témata, do kterých mohou snadněji proniknout. Jako další benefit jmenují i ženskou empatii. „Kolegyně jsou skvělé v tom, jak mi rozumějí a okamžitě rozeznají mou náladu,“ chválí si Lukáš.

Příliš složité vztahy

Muž v ženském kolektivu se zkrátka stává středem pozornosti. Bývá i častým námětem hovorů. On sám se však poněkud ztrácí ve vztazích uvnitř týmu a občas působí až neohrabaně.

„Pokud jde o atraktivního muže, může se stát nechtěným spouštěčem konfliktů, kolegyně mohou takřka nevědomě usilovat o jeho přízeň. Pak snadno vzniká rivalita,“ upozorňuje psycholog Tomáš Vašák „Paradoxně o tom dotyčný nemusí ani vědět. I v případě, že jde o muže obyčejného až nezajímavého, může překvapivě ze situace těžit. Přirozená tendence ochraňovat vede často kolegyně k určité shovívavosti a ochotě mu pomáhat nad rámec jejich povinností,“ dodává psycholog.

Ve firmě, kde pracovala personalistka Zdeňka Matoušková, došlo k zajímavé proměně dámského kolektivu ve středních letech po tom, co jim začal šéfovat mladý muž: „Zaměstnankyně o sebe najednou začaly pečovat, chodily do práce upravenější. Nešlo o to, že by se chtěly nadřízenému zalíbit, spíš o podvědomé chování. Zkrátka jim muž v týmu dovolil, aby se staly opět ženami,“ říká Matoušková.

Ženy jsou pečlivější

Personalisté vybírají do týmu nejlepší kandidáty nejen podle odbornosti, ale i podle toho, jak se do kolektivu daný člověk hodí. Pokud tedy obsazují pozici v týmu samých žen a budou mít dva stejně dobré kandidáty, muže a ženu, přikloní se spíš k muži, aby kolektiv genderově aspoň trochu vyvážili.

„Typicky se ženy kumulují v odvětvích, kde je potřeba velká pečlivost, jako je finanční nebo mzdová účtárna či personální administrativa. V tom excelují právě ženy. Mám však zkušenost, že nadřízený muž přinesl do ryze ženského kolektivu nadhled a vizi,“ říká Zdeňka Matoušková a dodává: „Mohu uvést konkrétní případ, kdy u nás toto spojení dobře zafungovalo. Zaměstnankyně jednoho týmu měly sklony k dlouhým, nikam nevedoucím diskusím. Často tyto debaty přecházely do emocí. Pak přišel silný šéf, který dokázal debatu stopnout a začal tým řídit tak, aby to někam vedlo. Efektivita celého oddělení se zvýšila.“

Muži zkrátka mívají větší „tah na branku“. Podle psychologa Tomáše Vašáka mají muži v ženském kolektivu také daleko větší šanci na kariérní postup. „Hluboko zakořeněné stereotypy myšlení muže automaticky favorizují při obsazování vedoucí pozice. Je proto důležité opírat výběr o skutečná data, a ne o pocit,“ upozorňuje Vašák.

Ženy se více než o posun na lepší místa starají o vztahy a atmosféru na pracovišti. Mají tendenci své kolegy více škatulkovat, vytvářejí si pomyslnou hierarchii a pravidla, kdo se s kým baví či kdo se s kým nesnáší. V těchto vztazích se muž obvykle cítí ztracený.

A na co si muži nejvíce stěžují? Ženská kancelář je podle nich velmi hlučná. Ženy prý také mluví více sprostě. „Jakmile je stresový den, atmosféra v kanceláři zhoustne. Musím být taková vrba a vyslechnout si všechny pomluvy na ostatní kolegyně. Většinou ani nereaguji, jen poslouchám a kolegyním se pak uleví,“ říká dispečer Tomáš.