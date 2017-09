Deset zaměstnání, kterých se uchazeči bojí

Řada pozic má názvy, které znějí výrazně honosněji než v minulosti. Mnohdy české výrazy nahradila angličtina a v některých případech vypadlo přímé označení toho, co daný pracovník skutečně vykonává.

Mnoho lidí má potom před takto označenými profesemi zbytečný respekt. Přitom se mnohdy jedná o práci určenou lidem, kteří nemají vysokou kvalifikaci. „Stává se, že lidé na nabídku práce uveřejněnou v inzerátu ani nekliknou, protože si myslí, že by byla nad jejich schopnosti,“ upozorňuje Tomáš Surka, výkonný ředitel personálně-poradenské společnosti McROY pro střední a východní Evropu.

Personalista doporučuje, aby pracovní nabídku lidé nehodnotili jen podle titulku nebo nadpisu inzerátu. „Mohli by v takovém případě minout tu, která je pro ně zajímavá,“ dodává Tomáš Surka.

U kterých pozic tedy lidé nejvíce tápou a jaká náplň práce se za nimi vlastně skrývá?

1 Operátor výroby

Jedná se o jednu z nejfrekventovanějších pracovních pozic v Česku, jejíž název už i u nás zlidověl. Část uchazečů o práci však stále mate. „Není jim úplně jasné, jaké operace by v takové práci měli na starosti. Operátorem výroby se přitom označují běžné dělnické pozice, jako je například klasická montáž za pásem,“ vysvětluje Tomáš Surka.

2 Kontrolor kvality

Ve výrobě se jedná o poměrně jednoduchou manuální činnost. Spočívá ve vizuální kontrole hotových produktů. Pokud například subdodavatel automobilky vyrábí střešní okna, kontrolor kvality je musí prohlédnout ze všech stran, jestli neobjeví na hotovém výrobku zjevnou vadu. Jedná se tedy o pozici, na kterou je možné poměrně rychlé zaškolení a nevyžaduje člověka s vyšší kvalifikací, než by se na první pohled mohlo zdát.

3 Asistent/ka prodeje

Velmi často jde o klasickou prodavačku. „Jedná se o člověka, který dělá v maloobchodním provozu různé činnosti od doplňování zboží, přes práci za pokladnou až po uklízení. Asistence zákazníkům se obvykle omezuje na odpovědi na otázky typu: Kde najdu dané zboží?“ přibližuje Tomáš Surka. Asistent prodeje představuje pozici, na kterou není potřebné žádné vzdělání, stačí zaškolení.

4. Konzultant značkové prodejny

A ještě jednou prodavačka, tentokrát se ukrývající pod označením konzultant. Zajímavé je, jak je tato běžná pozice popisována v inzerátech firem. Dočíst se můžete například: „Váš den začne na prodejně schůzkou s vaším vedoucím. Společně se domluvíte, na co se zaměřit - protože základní mzdu máte jistou, ale ke splnění snů chcete víc. Vedoucí vás podpoří nejen teoreticky, ale i při obsluze zákazníků. Součástí vaší práce je inspirovat naše zákazníky, ať naše služby a produkty využívají naplno,“ uvádí v inzerátu na konzultanta, tedy prodavače, jeden telefonní operátor.

5 Telefonista – specialista

Většinou jde o pracovníka call centra, který může řešit podněty od zákazníků jiných společností, případně je náplní práce nabídka různých produktů. Především ve druhém případě se jedná o náplň práce, která se dá zvládnout po přibližně týdenním zaškolení.

6 Customer service specialist

A u call center ještě zůstaneme. Převážně v nich můžete zastávat také pozici nazvanou Customer servise specialist, tedy přeloženo Specialista péče o zákazníky. „Někdy se dělají velké kotrmelce, aby firma nemusela vyslovit neoblíbený termín pracovník call centra,“ říká Jiří Halbrštát, manažer marketingu a náboru ManpowerGroup. Firmy tak doufají, že anglický název přiláká více uchazečů, kteří by na inzerát volného místa v call centru normálně vůbec neodpověděli.

7 Šička / krejčí v automobilovém průmyslu

„Muži reagují na tuto pozici jako na něco, co je pro ně absolutně nevhodné. Očekávají jemné krejčovské šití, u kterého se vyžaduje velká zručnost či přehled v nejnovější módě,“ přibližuje Tomáš Surka. Ve skutečnosti se však jedná o šití autopotahů, kde nejsou potřebné žádné předcházející zkušenosti. Pokud je to zapotřebí, zaměstnanci se naučí šít od úplných základů.

8 Front desk manager

V tomto případě se často jedná o klasickou recepční. Požadavky na uchazeče však mohou být o něco vyšší než u pozic uvedených výše. „Hlavně lepší hotely či větší společnosti vyžadují znalost cizího jazyka, nejčastěji angličtiny. Samozřejmostí by měly být také komunikační schopnosti a příjemné vystupování,“ říká personalista Surka. Většina inzerovaných pozic však i přes svůj název není manažerská. Nevyžaduje proto lidi, kteří mají zkušenosti s vedením týmu.

9 Office coordinator, Specialista back office

Firmy se snaží vymyslet různé názvy pro administrativní pracovníky, aby to vypadalo pro uchazeče co nejzajímavěji. Pokud si ale pečlivě náplň práce „coordinatora“ pročtete, zjistíte, že budete dělat to samé co klasická sekretářka: komunikovat s dodavateli, zajišťovat chod kanceláře, objednávat kancelářské potřeby, zajišťovat překlady, tisknout prezentace na interní školení a zajišťovat další úkoly, které se vždycky vyskytnou na poslední chvíli.

10 Client relationship support

Tak si představte, že pod tímhle dlouhým anglickým označením se skrývá pozice asistenta, asistentky obchodního oddělení. „Jen bych chtěl firmy upozornit, že se českého označení nemusejí obávat, asistentka není sprosté slovo,“ glosuje personalista Jiří Halbrštát.