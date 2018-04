Včera absolvent, dnes šéf. Jak správně nastartovat pracovní kariéru?

Nemají pracovní zkušenosti, chybí jim disciplína a nadšení, nejsou zvyklí nést odpovědnost, nevědí, jak fungují pracovní procesy. Tak mnohdy hodnotí zaměstnavatelé čerstvé absolventy. Ale ne všichni jsou takoví. Někteří vědí přesně, co by chtěli v budoucnu dělat, a jdou za tím přímou cestou.

„Člověk by si měl pečlivě vybrat obor, který ho bude bavit, a spolehlivého zaměstnavatele, jenž dokáže své lidi spravedlivě odměnit a motivovat. V neposlední řadě je dobré mít plán - vědět, čeho chcete v životě dosáhnout,“ říká šestadvacetiletý Tomáš Le Van, vedoucí alokace zásob v Plzeňském Prazdroji.

Ruku na srdce, vy jste už ve škole věděl, jaká práce by vás bavila?

Ono se to hodně měnilo, ale ve třetím ročníku gymnázia jsem už měl vybraný konkrétní obor studia a doufal jsem, že mi dá takové vzdělání, abych mohl být přínosem pro nějakou velkou firmu. V té době mě bavilo analyzovat data.

To nezní moc zábavně.

Možná, ale já jsem si vybral obor Finanční informatika a statistika na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni záměrně. A ukázalo se, že to byla správná volba.

Pracoval jste už při škole?

Během studia jsem si přivydělával brigádami. Nejprve to byly různé manuální práce, později podpora v administrativě, až jsem se dostal ke zpracovávání statistických dat, například pro automotive firmu, čímž jsem se konečně dostal k oboru.

Tomáš Le Van Narodil se ve Varnsdorfu, vyrostl v malém městečku Mikulášovice.



Vystudoval gymnázium v Rumburku, potom Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.



Zvažoval pokračování doktorským studiem, nakonec se ale rozhodl pro praxi.



Pracuje jako vedoucí alokace zásob v Plzeňském Prazdroji.



Ve volném čase pravidelně běhá, hraje rekreačně florbal, jezdí na kole, baví ho fotografování, má rád plzeňské pivo.



Ale pracovní místo vám zajistila až další praxe.

Je to tak, na konci čtvrtého ročníku vysoké školy jsem se přihlásil na letní stáž, protože mě zaujala přednáška o práci v Plzeňském Prazdroji. Navíc bylo vypsáno atraktivní téma do logistiky, které mě zaujalo svojí komplexností. Zpracovával jsem projekt na optimalizaci ideálních pozic skladů z pohledu distribučních nákladů. Během následné roční spolupráce jsem připravoval podklady a analýzy k dalším distribučním projektům. Před koncem studia jsem pak měl připravenou smlouvu a po státnicích jsem mohl nastoupit.

Ideální situace.

Ano, vyučující nás vedli k tomu, že je dobré mít práci domluvenou již během studia. Jsem rád, že jsem je nezklamal.

Co přesně ve firmě děláte?

Po nástupu na plný úvazek jsem se věnoval rozvoji distribučních procesů a plánování distribuce. I když to bylo o analýzách a zpracovávání dat, tak mě to vážně bavilo. Po necelém roce jsem dostal nabídku na pozici s vedením lidí, kdy jsem měl zodpovědnost za plánování a alokaci zásob. Opět šlo o zajímavou oblast oddělení Supply Chain, kde působím dodnes.

Jak jste si zvykl na to, že zaměstnání někdy může „ukusovat“ ze soukromého života?

Obtížně. Ale mám rád svoji práci a naštěstí mám partnerku, která se to snaží chápat. Věřím, že i díky ní dokážu najít sílu, když je to potřeba. Snad se mi to již daří vybalancovat.

Čeho si na dosavadní praxi nejvíce ceníte?

Získal jsem jiný pohled na svět, mnoho znalostí o tom, jak věci fungují. Na druhou stranu mě mrzí, že čím více se věnuji jedné oblasti, tím méně mohu dát těm zbylým. V tom ale pomáhá například spolupráce s kolegy z jiných oddělení. To je výhoda větších firem.

Jaký je váš pracovní sen?

Je to sice klišé, ale také velká pravda: nejdůležitější je, aby práce člověka bavila. Mám štěstí, že se mi takovou podařilo najít. Rád bych tedy pokračoval zde v prazdroji, dál se rozvíjel a zlepšoval.