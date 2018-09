Bike hotel má velký úspěch. Koly žijeme, říkají majitelé

Jak se stane z normálního hotelu bike hotel?

V roce 1993 otec, nadšený cyklista, dostal nápad, že by bylo dobré organizovat profesionální vyjížďky a začal nabízet tři týdně. Spolu s dalšími dvěma hoteliéry vymysleli podmínky a v roce 1996 založili asociaci BikeHotels Südtirol. Ta měla zpočátku čtyři členy, kolem roku 2005 se s nimi ale roztrhl pytel a nyní po celém Jižním Tyrolsku funguje 36 hotelů.

Dnes se těm začátkům musíme smát. Jednou se třeba s hosty vypravil na vrchol hory Roen do nadmořské výšky 2 116 metrů a zapomněl si s sebou vzít dostatek vody. Sotva dojeli dolů. Dnes vozíme v batohu vodu, energetické tyčinky a nápoje, lékárničku.

Jaké podmínky musíte splňovat, abyste mohli mít nálepku cyklistického hotelu?

Je jich mnoho. Například je nutné hostům nabídnout kolárnu s kamerou, možnost každý den vyprat cyklodres, musíme mít veškeré nářadí, umět udělat základní opravy. V podmínkách je také to, že každý den vypíšeme nejméně dvě projížďky, jednu lehčí a druhou těžší. Musíme také umět poradit, kam se mají klienti sami vypravit a nabídnout jim GPS s konkrétní trasou.

Dokument s pravidly pro provozování bike hotelů má asi dvanáct stránek a není úplně lehké vše splnit. Na provozování bike hotelu máme licenci, jednou ročně k nám chodí kontroly, naši průvodci jsou proškolení, existuje ale mnoho hotelů, které ve své nabídce tvrdí, že jsou „přátelští k cyklistům.“ To je ale něco úplně jiného, žádné podmínky splňovat nemusejí.

Kolik máte průvodců a kolik vyjížděk denně nabízíte?

Máme dva průvodce. Jeden je u nás zaměstnaný na plný úvazek a vede vyjížďky šestkrát týdně. Druhý je táta Armin, který s klienty vyráží na stezky pětkrát týdně. Já jsem třetí průvodce. Většinou jezdím s klienty individuálně a učím je technické dovednosti. Není výjimkou, že sedím na kole 25 dnů v měsíci.

Andreas Pomella Třiadvacetiletý Andreas je vášnivý cyklista.



Vystudoval školu hotelového managementu a v devatenácti letech začal naplno pracovat v rodinném hotelu Traminer Hof, který rodina vlastní už třetí generaci. Baví ho to.

Kolik máte nyní kol?

Celých 99 procent našich hostů si svá kola vozí, takže jich nemáme moc. Máme asi dvacet kol a pět elektro kol. Ty jsme koupili až letos, když jsme viděli, jaká je potom velká poptávka.

Potřebujete mít zkoušky, abyste mohl vést cyklotúry? Jak ty zkoušky vypadají?

Ano, potřebujete. Musíte absolvovat teoretickou i praktickou zkoušku. Teprve pak získáváte certifikát „Südtiroler Bikeguide“.

Kolik procent hostů jsou cyklisté?

Jak ve kterém období. Na jaře tvoří cykloklientela téměř sto procent. V létě přibývá rodin s dětmi, ale stejně sem 70 procent lidí přijíždějí s koly, zbytek tvoří normální klientela. Hotel má 74 lůžek, když jdu spočítat kola do kolárny, je tam většinou stejný počet kol.

Váš hotel má dlouhou tradici.

Hotel založila moje babička a otevřela ho v září 1962. Jako žena měla velkou odvahu, už tehdy byl hotel stejně velký jako dnes. Po deseti letech jí začal pomáhat i děda. Táta se do rodinného podnikání zapojil v devatenácti letech, ve stejném věku jsem se přidal i já.

Všechny tři generace jste v hotelu stále aktivní. Jaké to je pracovat v rodinné firmě?

Vycházíme spolu velmi dobře. Všichni máme dost práce. Máme rozdělené pravomoci, každý se stará o to své, tím je to mnohem jednodušší. Já jsem odpovědný za marketing a vedu kancelář, otec má starosti vše okolo kol, plánování tras, vyjížděk, nákup, opravy.

Dědeček s babičkou v hotelu i bydlí, což je výborné, že jsou pořád na místě, když se něco děje. A jsou pořád velmi aktivní i v samotném provozu - dědečkovi je přitom 84 let, babička má 83. Babička si pořád bere na starost praní prádla, když jí chceme pomoct, vždy se velmi rozčílí. Z prádelny zaběhne do kuchyně, aby tam pomohla s mytím nádobí, pak chvíli pomáhá v baru. Vidíme, že je to drží mentálně fit, takže jsme všichni spokojení.

Kdo nyní hotel vlastní?

Nyní je to otec, babička a děda. Budeme to ale brzy měnit. Pro mě je to jenom kus papíru, to nic neznamená.

Kdy jste uvědomil, že chcete v rodinné tradici pokračovat?

Vždycky jsem se po hotelu motal, vždy mě to bavilo. Před třemi lety jsem zde začal pracovat naplno. Už jsem udělal nějaké změny, letos navíc po sezoně chystáme velkou rekonstrukci. Chceme také vybudovat bar, který by byl otevřený pro všechny z ulice. A chci se více orientovat na mladší generaci.

Je to výhoda mít specializovaný hotel?

Jsme s tátou nadšenci do kol, známe tu každý kout, každou stezku v lese. Myslím, že mohu říci, že díky specializaci na horská kola dokážeme poskytnout výborné služby. Umíme je nabídnout, a proto k nám do hotelu míří ti “správní” hosté, tedy bikeři, kteří přijíždějí na nezapomenutelnou dovolenou a umí ocenit naše služby.

Jak vidíte hotel za dvacet let?

Věřím v osobní vztahy majitelů a hostů a jsem přesvědčený, že funguje individuální přístup ke každému hostovi. V té době bude cyklistika stále velkým tématem a my budeme muset nabízet služby pro různé typy kol: e-kola, endura, cross country. Věřím, že v roce 2038 bude Traminer hof cyklistické a lifestylové místo v Tramínu, kde se budou potkávat hosté a místní lidé a vyměňovat si své zkušenosti, zážitky a budou se zde cítit pěkně.

Máte bratra. Bude také pokračovat v rodinné tradici a pracovat v hotelu?

Fabianovi je 21 let a studuje informatiku a media design ve Vídni. Zatím říká, že v hotelu pracovat nechce, ale uvidíme v budoucnu.