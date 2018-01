Test: jste připraveni na roboty v práci?

Už dnes je 20 % pozic robotizovaných. A jak to bude za dvacet let? Odhady uvádějí čísla mezi 40 až 60 procenty. Podle průzkumů společností cut-e a YellowCouch, se na nárůstu robotizace u nás nejvíce podílí nízká nezaměstnanost, spojená s rekordním nedostatkem pracovních sil.

A pak také technicko-ekonomický pokrok, to znamená na jedné straně zrychlení vývoje robotů a strojů s umělou inteligencí a snížení nákladů na jejich výrobu a na druhé straně pak dostatek finančních prostředků, které firmy mají na nové investice. Svou roli ovšem hraje i prostá změna způsobu myšlení vedoucích manažerů firem. Robotizace zkrátka přestala být výsadou velkých výrobních firem.

„Ačkoli některé představy spojené s robotizací působí až děsivě, roboty bychom měli brát jako novou příležitost. Přinesou konkurenceschopnost a budou nás podporovat, pomáhat nám. Například v řízení lidských zdrojů bude brzy standardem robot, který představí společnost a pomůže i s prvním přijímacím pohovorem. Lidé budou ale vždy potřeba, stroje fungují pouze na základě dat, která do nich vložíme. A navíc mají tendenci k poruchám,“ říká Filip Hrkal z cut-e.

Některé pozice však zcela zaniknou, a pokud se lidé nedokážou adaptovat, mohou se objevit sociální problémy. To bude klást velké nároky na změnu vzdělávacího a sociálního systému.

„Vývoj ale vidím pozitivně. Udává se, že 65 % pracovních míst, která budou vykonávat příslušníci dnešní generace „Z“, ještě ani neexistuje. Zkuste si představit vaši babičku, jak by koukala před 20 lety na pozice, které jsou dnes potřeba k vývoji chytrého telefonu a aplikací v něm. Asi by vůbec nevěděla, o čem hovoříte. Tak to bude i v budoucnu,“ dodává Hrkal.

Test byl připraven ve spolupráci s firmou www.cut-e.cz

Jak jste na tom vy? Vnímáte robotizaci spíše jako ohrožení, nebo příležitost? A jste na robotizaci připraveni a naladěni? Zkuste si rychlý test:

1. Obáváte se, že o svou práci v důsledku robotizace přijdete?

a) Vůbec ne. Anebo ano, ale já se rozhodně neztratím a najdu si jinou.

b) Nevím nebo nemám zatím informace.

c) Musím říci, že se docela obávám.

2. Když se řekne: Roboti budou s námi žít bok po boku, vybavíte si spíše:

a) Nic. Prostě roboty jako stroje, co nám pomáhají, jako třeba ty, co montují auta.

b) Číslo 5 žije, Wall-e a roboty - pohodáře.

c) Čapkovu RUR, terminátora a zemi ovládající roboty.

3. Moji práci je možné charakterizovat spíše jako:

a) Velmi jemnou a zručnou manuální činnost, prakticky se neopakující, případně vyžadující přemisťování na různá míst a také sociální interakci s lidmi (empatii).

b) Složitější manuální nebo intelektuální činnost, mnohdy s náhodnými, hůře předvídatelnými činnostmi.

c) Jednoduchou manuální (překládání zboží) nebo intelektuální, ale dokola opakující se činnost (analýza dat), kterou spíše lze předvídat a plánovat.

4. Co když by vašeho kolegu nahradil robot, nebo jste jednou přišli do kolektivu, kde by byli roboti, co mají jména?

a) Docela se na to těším, s roboty možná půjde vyjít i lépe než s lidmi.

b) Preferuji pracovat spíše s dalšími lidmi, ale kdo ví, třeba jednou opravdu budeme pracovat bok po boku.

c) Sci-fi. Jednoznačně nechci pracovat bok po boku robota, je to pro mě nepřijatelné a i doufám, že to nehrozí.

5. Obecně vzato jsem:

a) Jednoznačně otevřený novým příležitostem.

b) Pokud uznám, že má změna smysl, jsem pro, jinak se spíše držím vyzkoušeného.

c) Spíše konzervativní, co jednou funguje, netřeba měnit.

6. Zatím se hovoří o tom, že nám roboti práci vezmou. Co když ale budou rozhodovat i o tom, zda budeme do práce přijati?

a) Jasně, dokážu si představit, že robot dokáže vést přijímací pohovor, vyhodnocovat otázky, proč ne. Možná to bude i spravedlivý prvek.

b) Možná jednou, jako nějací pomocníci, otázkou je „jak“?

c) To si vůbec nedokážu představit, myslím, že to je nesmysl a nemůže to fungovat.

7. Ať již jste fandy robotizace nebo ne, které činnosti byste spíš svěřili do rukou robota? (vyberte odpověď, která pocitově převládá).

a) Všechny v předchozích bodech, ale jdu tak daleko, že si dokážu představit i oblast intimního života nebo mít robota jako dobrého kamaráda.

b) Všechny v bodě a, ale i třeba řízení auta, a pokud by mi to pomohlo, i pár věcí v práci.

c) Úklid, vaření, domácí práce.

8. Když se řekne Sophia, NEC PaPeRo, nebo Ozobot:

a) Jasně že vím, sleduji toto téma pravidelně.

b) Něco mi to říká, možná jsem jedno dvě videa viděl.

c) Asi půjde o nějaké roboty, ale opravdu nevím.

9. Dokážete se učit novým věcem:

a) Ano, pořád se věnuji věcem, kterými sám sebe posouvám a chci se pořád zlepšovat.

b) Ano, ale popravdě nemám příliš času, většinou mi to nařídí šéf nebo tak.

c) Ne, nemám rád změny.

10. Dokážete si představit, že by se v budoucnu roboti starali o vzdělání vašich dětí?

a) Jasně, hned si na to jednoho pořídím, jak to bude možné.

b) Pokud půjde o interaktivitu a zábavnou formu, tak by to možná šlo.

c) Určitě ne, nedá se jim věřit.