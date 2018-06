Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro třetí čtvrtletí 2018 optimistické náborové plány. Celých 8 % oslovených firem bude nabírat nové zaměstnance, jen 2 % uvažují o propouštění. Zbytek ze 750 dotázaných zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Čistý index trhu práce (tedy rozdíl mezi těmi, co budou nabírat, a těmi, co budou propouštět) je pro Českou republiku na následující tři měsíce na hodnotě +6 %. To je nejoptimističtější číslo za poslední rok.

„Nezaměstnanost máme nejnižší v Evropě a růst ekonomiky jeden z nejvyšších. Nadále tedy vznikají nová pracovní místa, a to i v regionech, které dříve trpěly nedostatkem pracovních příležitostí,“ uvádí generální ředitelka ManpowerGroup pro Českou republiku Jaroslava Rezlerová.

Upozorňuje, že firmy budou pokračovat v náborech a nezaměstnanost bude ještě klesat. „V minulém období jsme zaznamenali mírné zpomalení náborového tempa, ale třetí čtvrtletí bude opět vrcholem na trhu práce, kdy firmy nabírají nejvíce zaměstnanců a nezaměstnanost je nejnižší v ročním cyklu,“ dodává Jaroslava Rezlerová.

Lákat budou restaurace i elektrikáři na Moravě

Nabírat budou nejvíce velké společnosti s čistým indexem trhu práce +30 % (tedy 31 % bude nabírat a pouze 1 % propouštět). Významně roste optimismus i ve středních firmách s čistým indexem +26 % (28 % bude nabírat a 2 % propouštět). Malé podniky mají index +9 % a mikropodniky pod 10 zaměstnanců index +4 %.

Nová místa nabídnou zaměstnavatelé v osmi z deseti odvětví. Nejsilnější náborové plány předpovídají zaměstnavatelé v odvětví ubytování a stravování a pak ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody. Na třetím místě je pak velkoobchod a maloobchod.

„Zajímavé je, že zpracovatelský průmysl jako celek vykazuje již od konce loňského roku mírný pokles, a to i přesto, že v automobilovém průmyslu pozorujeme u velkých firem trvalé nárůsty zaměstnanců. Právě v této oblasti pracuje nejvíce lidí, celá jedna třetina všech zaměstnanců, tudíž je důležitým ukazatelem,“ říká Jaroslava Rezlerová.

Průzkum zjišťuje i plány firem podle místa působení. A tak z něj vychází, že nejvíce budou nabírat firmy na Moravě, zatímco v Praze a Čechách jen mírně. Podle ředitelky Rezlerové je Morava už tři roky velmi optimistická, je to zřejmě tím, že právě na východě země nyní firmy hodně investují a vznikají tam nová místa.

Svět je pozitivní

Výsledky průzkumu, který společnost ManpowerGroup provádí každé čtvrtletí v celkem 43 zemích světa, jsou celkově pozitivní. I přes nejistý geopolitický výhled si tři čtvrtiny zaměstnavatelů z globálního hlediska zachovávají optimismus a v různé míře plánují nárůst počtu pracovních sil. Výjimku tvoří Itálie, kde je index za poslední dvě čtvrtletí negativní. Jasná většina dotázaných zaměstnavatelů odpověděla, že počty zaměstnanců ponechá na stejné úrovni, nebo je bude zvyšovat, pouze zlomek plánuje snižování počtu pracovních sil.

Příkladem výrazného optimismu jsou zaměstnavatelé ve Finsku, kde je index nejvyšší od začátku provádění průzkumu před šesti lety, a v Číně, kde očekávají nejsilnější náborové prostředí za poslední tři roky. Oproti tomu Panama hlásí nejslabší náborové plány od začátku provádění průzkumu v roce 2010 a předpověď na Novém Zélandu je nejpesimističtější od roku 2009.

Průzkum se koná už víc než 55 let. Je založen na dotazování téměř 60 tisíc zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru. Respondentům je položena otázka: Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí v porovnání s aktuálním čtvrtletím?