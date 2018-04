Písmo i velikost fotky. Které chyby v životopise vás vrátí na „pracák“

Při hledání práce se dnes většinou neobejdete bez počítače. Základy práce s PC vyžadují personalisté často i od uchazečů o dělnické pozice, o místech pro středoškoláky nebo vysokoškoláky ani nemluvě.

„Počítačovou gramotnost požadují zaměstnavatelé již v nadpoloviční většině inzerátů,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz. Amatérsky sepsaný životopis, který ukazuje na vaši počítačovou negramotnost, vás tak může připravit o místo, ještě než otevřete pusu.

Pozor na zbytečnou kreativitu

Personalista může podvědomě vnímat kandidáta, z jehož životopisu je jasné, že si s počítači netyká, jako méně schopného. Dejte proto pozor na formátování dokumentu a nenechte se zlákat k nepatřičné kreativitě. Mnoho druhů písma a životopis hýřící barvami zaujme možná jen při přijímání na čistě kreativní pozice.

V čem nejvíce chybujeme Datum narození i národnost - nezabíhejte do detailů. Věk, národnost či občanství obvykle jen zabírají místo. Mnohé si personalista odvodí, na mnohé ani není zvědavý.



Nekonkrétní vyjádření - nepopisujte obecně náplň práce, ale co jste konkrétně dokázali.



Soubor Životopis.doc - pojmenujte soubor jednoznačně: CV Jméno Příjmení. Tak si ho personalista nesplete.



Praxe rozpočítaná na měsíce - u předchozích zaměstnání uvádějte jen roky. Životopis bude přehledný a nemusíte nikomu vysvětlovat, proč jste před třemi lety o prázdninách nepracovali.



Vizuální ohňostroj - držte se jednotného formátování, vše pište stejnou velikostí, fontem a se stejným odsazením od kraje. Zdroj: KarierníAkademie.cz

K častým chybám patří také nesourodé řádkování, číslování nebo odrážky. Profesionálně nepůsobí ani mezera mezi jednotlivými odstavci, kterou jste provedli dvojitým stisknutím klávesy Enter, nebo nevyužívání stylů písma.

Klasickou chybou je vložení portrétní fotografie, která soubor nafoukne na velikost několika megabytů. Dostatečně kvalitní fotografie by se rozhodně měla vejít do 200 kB.

Správné pojmenování souboru

Měli byste také věnovat pozornost tomu, aby váš životopis personalistovi, který jej bude číst, zbytečně nepřidělával práci. Měl by být uložen v běžně používaném formátu (nejčastěji DOC, DOCX, RTF) a není dobrý nápad soubor nějakým způsobem komprimovat.

A důležitá rada: zamyslete se, jak soubor pojmenujete. Pro personalistu by měl být lehce identifikovatelný, takže obecný název typu CV nebo snad dokonce nějaké familiární pojmenování nejsou vhodné.

Zdá se to triviální, ale pozor na pravopisné chyby a překlepy. Využívejte možnost kontroly pravopisu v textovém editoru. Životopis si po sobě pozorně přečtěte, v ideálním případě ho nechte překontrolovat někým dalším.

Nezapomeňte také na to, že životopis by měl mít určitou strukturu a jeho délka by neměla přesahovat dvě strany A4. Na internetu najdete řadu vzorů a šablon, z nichž můžete vybírat. Je dobré porovnat několik zdrojů, abyste našli podobu, která odpovídá pozici, o niž se ucházíte. Jinak by měl vypadat životopis člověka, který stojí o místo v bance, a jinak kreativního grafika nebo marketingového specialisty.

Nevhodné fotky na sociálních sítích

Červenou kartu ještě před samotným pohovorem můžete dostat, i když jste počítačový génius. Diskvalifikovat vás můžou třeba fotky z divokého večírku, které máte vystavené na svém facebookovém profilu.

Přemýšlejte nad tím, jak se na sociálních sítích prezentujete. Můžete přes ně práci získat, ale i o ni přijít. Ze statistik totiž vyplývá, že 35 procent uchazečů práci ztratí právě kvůli svému internetovému profilu.

Nejčastěji uchazeče o práci jejich profil usvědčí z nepravd nebo polopravd uvedených v životopisu, odradí personalistu nevybíravými komentáři na adresu bývalých zaměstnavatelů, v některých oborech „pomohou“ uchazeči přijít o místo i fotky, které by měly být zpřístupněny jen přátelům.