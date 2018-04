Co trápí české zaměstnance? Průzkumy ve firmách ukazují na chyby šéfů

Která témata se v průzkumech nejčastěji opakují a kdo je nejméně spokojený? Ukazuje se, že jsou v zaměstnání méně spokojeny ženy než muži, a to bez ohledu na to, ve kterém oboru či na jaké pozici pracují.

Spokojenější jsou manažeři než lidé na výkonných pozicích. Obvykle čím výše ve firemní hierarchii se lidé nacházejí, tím spokojenější jsou. Největší rozdíly ve spokojenosti se u manažerů oproti výkonným lidem objevují v tématech jako informovanost a komunikace, možnost rozvoje i odměna.

„Lidé jsou hodně vytížení a volají po větším prostoru věnovat se rodinám, volnočasovým aktivitám a odpočinku,“ říká Barbora Daňková.



Spokojenost souvisí i s věkem a tím, jak dlouho lidé ve firmách jsou. Nejčastěji firmu a své zaměstnání kritizují lidé ve věku 25 až 35 let. Ti mladší, ale i starší, s výtkami šetří. Co se týká doby strávené ve firmě, tak se zdá, že ti, kteří jsou ve firmě krátce (do 2 let), nebo naopak relativně dlouho (déle než 5 let), jsou spokojenější.

Dá se to vysvětlit tím, že zatímco „nováčci“ mají ještě růžové brýle, tak naopak ti služebně starší, pokud neodejdou mezi 2 až 5 rokem, si prostě zvyknou nebo najdou „cestičky“, jak dosáhnout toho, co potřebují. A možná to nesouvisí s podmínkami v práci, ale spíše s dynamikou našich potřeb a preferencí. Konec konců i partnerské vztahy mají podobný vývoj a okolo 5. roku se lidé často buď rozcházejí, nebo naopak uzavírají sňatek.

Co lidem v práci vadí vůbec nejvíce?

Mezi nejkritičtěji hodnocené oblasti v českých firmách tradičně patří top management, tedy práce nadřízených. Dále je to informovanost - pracovníci si stěžují, že nejsou dostatečně informováni o podstatných věcech a důvodech rozhodnutí vedení. A pak se často také nelíbí spolupráce s kolegy napříč firmou nebo mezi jednotlivými útvary.

Vedle těchto „firemních“ témat, jejichž náprava není ani tak o investicích jako spíše o přístupu vedení a vlastníků, se pak často objevuje nespokojenost s příležitostmi k rozvoji. Na otázku: Máte dostatek příležitostí se vzdělávat a kariérně růst?, odpovídala řada lidí záporně. Tématem je také nespokojenost s odměnou, mnoho zaměstnanců si myslí, že jejich mzda neodpovídá pozici a kvalifikaci, neodráží kvalitu výkonu, není spravedlivá a motivující. A pak jsou tu benefity. Ty řada lidí nepovažuje za dobré a motivující.

V poslední době se pak k těmto tradičním tématům čím dál více přidává otázka možnosti vyvážit osobní a pracovní život. Lidé jsou hodně vytížení a volají po větším prostoru věnovat se rodinám, volnočasovým aktivitám a odpočinku.

A s čím jsou lidé naopak spokojeni? Mezi nejlépe hodnocené věci patří spokojenost se svým přímým nadřízeným, možnost dělat práci, kterou umím nejlépe, vybavení pracovními nástroji a pomůckami a 70 % lidí je spokojeno s prací kolegů v rámci svého týmu a mají mezi kolegy blízké přátele.