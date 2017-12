Firmy lákají zaměstnance na zábavná videa: Tak co chcete vědět, hoši?

Chuť Čechů měnit zaměstnání je nejvyšší za uplynulých 5 let. Až 23 % respondentů průzkumu společnosti Grafton uvedlo, že by chtělo změnit práci do jednoho měsíce, 45 % pak do půl roku. A protože firmy stále hledají vhodné uchazeče, snaží se je přilákat vším možným. Například i kariérními videi a internetovými stránkami.

Právě jejich zpracování a schopnost zaujmout hodnotí soutěž společnosti Recruitment Academy. Letos už potřetí vybrala odborná porota ty nejlepší. Podle ředitele společnosti Josefa Kadlece role HR marketingu roste. „České firmy vědí, jak je důležité být při oslovování lidí inovativní a vystoupit z řady, odlišit se od konkurence, ale přitom oslovit správnou cílovou skupinu kandidátů,“ říká Josef Kadlec.

Soutěž se podle jeho slov snaží pozvednout úroveň a kreativitu náborových aktivit a ekonomicky aktivní obyvatelstvo informovat o tom, že existují i zábavnější formy hledání nového pracovního uplatnění, než procházení desítek inzerátů na internetu.

Přihlásilo se několik desítek firem. „Letos jsme u soutěžních videí pozorovali mnoho nových trendů, například využití virtuální reality, takzvaného point of view stylu videa, tedy situace, kdy celé video probíhá řekněme z pohledu konkrétního jedince, nebo vtipných animací,“ říká Josef Kadlec z Recruitment Academy.

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií - společnosti nad 50 zaměstnanců a menší firmy do 50 zaměstnanců. Cenu za nejlepší kariérní video v první kategorii získala firma Symbio.

VIDEO: Symbio Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Video je svěží, přirozené a autentické. Boduje hlavně tím, že k publiku promlouvá jednoduše a upřímně. Jen jeden muž natáčený na černém pozadí, který v sedě vysvětluje, proč rád pracuje ve své firmě. I to by však mohlo dopadnout špatně, pokud by vybrali špatného aktéra, ale to se naštěstí nestalo a video působí skvěle,“ hodnotí Blake Wittman, ředitel náborové společnosti GoodCall a poradce při výběru vítězů soutěže.

Vítězem kategorie menších firem je společnost Zelenka Czech Republic. Porota ocenila autenticitu, to že se v něm nepoužívá žádný scénář a lidé, kteří v něm vystupují, povídají o jejich skutečném příběhu spjatém s firmou.

VIDEO: Zelenka translations Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ocenění nejlepší kariérní stránky si odnesla společnost ČEZ za web www.kdejinde.cz. Na první příčku ho vynesla kombinace interaktivní grafiky, spousty informací, snadného způsobu ucházení se o konkrétní práci, mnoho fotek, virtuální prohlídky poboček a příběhy skutečných zaměstnanců, nejen top managementu.

Mezi malými firmami zvítězila společnosti iRecruit.cz s webem: www.zaradrychlost.cz. „U menších firem je na kariérním webu zásadním úkolem prezentovat dostatek relevantních informací a zároveň návštěvníka zaujmout. Tento web má mnoho rozklikávacích částí a ikonek, které vám představí více informací a zároveň vás bude bavit ovládat řadící páku v horní části stránek. Možná trochu prvoplánové, ale tady to prostě funguje,“ dodává Blake Wittman.