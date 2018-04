Zaměstnává dva tisíce českých pracovníků a sehnat další je potíž

Jeho úklidová firma, která začala fungovat v roce 1992, rostla pozvolna jako vlaštovčí hnízdo. Myslel, že v oboru vydrží dva či tři roky, vytvoří určitý kapitál a uteče k něčemu jinému. Teď zaměstnává zhruba dva tisíce lidí, má za sebou 20 let podnikání a svou firmu by nikdy neprodal. A to i přesto, že by byl finančně za vodou a nemusel už vůbec nic dělat.

"Práce mě uspokojuje, mám ji rád, najdete mě každý den na pracovišti či v terénu u zákazníků," říká Oto Jirout, generální ředitel české úklidové společnosti SAJ.

Vizitka Oto Jirout (*1963) Vystudoval práva na Slovensku.

Začal podnikat v roce 1992 v oboru úklidové služby.

Společnost SAJ a.s. patří k nejstabilnějším českým firmám (držitel ocenění Stabilní společnost Čekia Stability Award 2011).

Jeho koníčkem je sportovní kynologie, účastní se národních i mezinárodních závodů.

Máte rád pořádek?

Mám rád nastavená pravidla a jejich dodržování, vede mě k tomu i mé právnické vzdělání.

Co bylo na začátku vašeho podnikání nejtěžší?

Přesvědčit manažery firem, že se jim finančně vyplatí svěřit úklid externí firmě. Když jsme jim řekli, aby porovnali, kolik je stojí úklid zajišťovaný vlastními zaměstnanci a kolik externí firmou, byli nesmírně překvapeni. V nemocnicích například zjistili, že jsme schopni zajistit mnohem vyšší kvalitu úklidu jen s polovinou pracovníků.

S kolika zaměstnanci jste začínal?

S jedním, pak dvěma… Sám jsem se ale nikdy nezaměstnal. Vždycky jsem byl jen organizátor, jinak bych neměl čas získávat zakázky a nové klienty. Chtěli jsme pokrýt službami celou republiku, což se podařilo. Máme dnes okolo dvou tisíc zaměstnanců.

Jaký je rozdíl mezi úklidem v domácnostech a ve firmách?

V domácnostech je vztah mezi dodavatelem a odběratelem velmi intimní, protože vstupujete do intimity rodiny. My však pracujeme výhradně pro firmy.

Ale vstupovat do kanceláří ředitelů, špičkových manažerů či k nemocničním lůžkům s pacienty je také velmi intimní…

To je pravda. Naši zaměstnanci se třeba setkávají s tím, že lidé mají na pracovišti nejrůznější sbírky či oblíbené květiny. Jednu takovou jsme například zahubili generálnímu řediteli Hamé. Nedostali jsme pokyny a naše paní uklízečka ji pilně zalévala, až ji zahubila (smích).

Zažíváte situace, kdy si váš zaměstnanec odnese něco v kapse?

Občas se to stane, i když máme nastavené takové vnitřní mechanismy pro přijímání nových pracovníků, abychom tomu předcházeli. Stává se to však i na policii, u soudů…

Máte naopak případy, kdy jste byl na své zaměstnance pyšný?

Například při povodních v roce 2002, kdy naši zaměstnanci pomáhali zachraňovat postižené lidi v pražském Karlíně.

Kdo u vás má šanci získat práci nebo si přivydělat ve zkráceném úvazku?

Nebereme každého z ulice. A nespolupracujeme ani s úřady práce, protože uchazeči, kteří byli přijati, skončili během týdne či do čtrnácti dnů.

Proč skončili?

Neměli chuť pracovat, neměli zájem dodržovat pravidla, která máme ve společnosti nastavené.

Jací lidé se u vás tedy ucházejí o práci?

Řada našich zaměstnanců nepatří k sociálně slabým skupinám obyvatel. Pracují u nás lidé, kteří si ve zkrácených úvazcích přivydělávají k hlavnímu výdělku. Jsou to třeba učitelky, ředitelky mateřských škol, pracovníci úřadů. Je to pro ně vhodný ekonomický přivýdělek. Celá řada z nich si přivydělává zcela účelově, třeba na pravidelnou dovolenou.

Kolik se dá úklidovou prací vydělat například na plný úvazek?

V hlavním pracovním poměru si zaměstnanci vydělávají v rozpětí od 12 do 18 tisíc korun čistého měsíčně. Rozdíl je v tom, kde pracují. V administrativních budovách, kde se pracuje od pondělí do pátku, jsou nižší platy. V nemocnicích, kde slouží 365 dní v roce, si vydělají více.

Ota Jirout (vlevo) při kynologickém výcviku, který je jeho koníčkem.

O úklidu se dnes říká, že je to velká alchymie. Uklízet ale přece umí každý, ne?

Uklízet na profesionální úrovni je náročné na kvalitu a vzdělávání. Zaměstnanci musejí mít dobré znalosti o používání nových chemických prostředků, nových technologiích. Musíme sledovat nové trendy, které se prezentují ve světě na veletrzích. Důležitý je i trénink, protože při špatném použití chemie mohou vzniknout velké škody. Nám se třeba stalo, že jsme namočili při čištění koberce podlahovinu, na kterou nikdy nesměla přijít voda, protože byla elektrostaticky upravená a pod ní vedly kabeláže. Škoda přesáhla 400 tisíc korun.

Jak se takový případ řeší?

Řeší se to přes pojišťovnu, máme vysoké pojistky. Pak se musí jednat se zákazníkem, aby pochopil, že šlo o nahodilou událost, která se nebude opakovat.

Jaký systém úklidu používáte?

U nás se dodržuje trojbarevný systém. Tedy červený hadr na utírání se používá s červenou chemií na sociální zařízení. Zelený hadr se zelenou chemií je na nábytek, kancelářské prostory a modrý je na okna a prosklení.

Co říkáte na to, že řada úklidových firem zaměstnává cizince?

Firmy je zaměstnávají hlavně kvůli tomu, že tato místa nemohou obsadit českými pracovníky. Čeští občané se totiž na pozice pracovníka úklidu v hlavním pracovním poměru moc nehlásí a při náboru je s tím velký problém.

Čím to je?

Je to o prestiži tohoto oboru. V žebříčku společenského povědomí je pracovník úklidu stále na poslední příčce. Je to škoda, protože poskytování služeb v našem oboru je dnes na stejné úrovni, jako obsluha v dobré restauraci či jakákoliv další služba, která druhým usnadňuje život.

Na zkrácené úvazky si u vás přivydělávají vysokoškolsky vzdělaní lidé, cítí se být ponížení takovou prací?

Jako ponížení to neberou, tato práce je obohacuje, naučí se používat nové úklidové prostředky, získají nové znalosti. I mě se díky nim rozšiřuje obzor, mnozí se věnují cestování, vzdělávání, překladatelství, umění. Díky mým zaměstnancům jsem třeba probrouzdal Paříž a dostal se na místa, kam vás běžný průvodce nezavede.

Facility management Multioborová disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy.

Mezi podpůrné procesy může patřit například správa vozového parku, řízení energií, řízení externích vztahů, evidence majetku, řízení nájmů. Zdroj: Wikipedia

Je ve vašem oboru prostor pro podnikání, nebo je úklidových firem už víc než dost?

Věřím v konkurenci. Je zde prostor pro firmy, které se umí pohybovat jako štiky v rybníce a dokážou hledat mezery ve službách. Ani my se již nevěnujeme jen úklidu, poskytujeme i další nové služby – zajišťujeme například doplňování kantýn, ostrahu budov, energetický audit… Říká se tomu "Facility management."

Kam byste chtěl své podnikání dotáhnout?

Začal bych z druhé strany. Vím, co nechci. Vím, že nechci firmu prodat, chci ji dál budovat. Nechceme z trhu utíkat, jako to udělala naše konkurence. Chceme zůstat dál ryze českou společností.

Proč ji neprodáte, určitě byste byl finančně za vodou?

Firmu tvoří lidé, cítím zodpovědnost vůči jejich loajalitě, kterou projevili nesčetněkrát. Zvlášť v minulosti, kdy to firma potřebovala. Často zachraňovali zakázky na úkor vlastního času, byli ochotní řešit problémy při povodních… Není to jen úklidu, ale i o kontaktu s lidmi. Jsem extrovert, mám rád lidi. Toto podnikání mi umožnilo rozšiřovat si znalosti a být v kontaktu s lidmi.

Máte čas na odpočinek, vybíráte si dovolenou?

Po určitou dobu podnikání to nešlo. Mám dvě dcery, ta mladší se vždycky rozbrečela, když jsem se na ni o víkendu podíval. Byl jsem pro ni naprosto cizí člověk. Do práce jsem tehdy odcházel kdy ještě spala a vracel se, když už spala. Teď se snažím dodržovat, abych skončil v 16 hodin a mohl se věnovat sportovní kynologii, což je moje relaxace.

Chtěl byste, aby dcery převzaly vaši firmu a pokračovaly v podnikání?

Je to můj tajný sen, dcery se již o podnik začínají zajímat. Jedna studuje andragogiku, vzdělávání a personalistiku, což je pro naši firmu velmi důležité. A druhá studuje práva.

Myslíte někdy na penzi?

Skutečně nemyslím (smích). Nedokážu si představit, že bych se věnoval jen svým koníčkům, práce by mi chyběla, je to má potřeba.