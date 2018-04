Zaměstnávání absolventů

Zákoník práce omezuje uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s absolventy. Za absolventa se považuje pracovník, který úspěšně dokončil příslušnou školu a jehož celková doba v zaměstnání nepřesáhla dva roky, přičemž se do této doby nezapočítává doba vojenské nebo civilní služby a doba mateřské a rodičovské dovolené. Z toho vyplývá, že omezení uzavírání pracovního poměru na dobu určitou se netýká u uvedených zaměstnanců pouze prvního vstupu do zaměstnání, ale všech pracovních poměrů uzavíraných v době do dvou let po úspěšném absolvování školy. Omezení však neplatí pro případy, kdy absolvent školy vstupuje do zaměstnání, které neodpovídá získané kvalifikaci, například kdyby zdravotní sestra po absolvování školy nastoupila jako prodavačka. Kromě toho může absolvent sám dobrovolně požádat o uzavření pracovního poměru na dobu určitou. Tohoto ustanovení pak zaměstnavatelé často zneužívají a nutí nového zaměstnance, aby v pracovní smlouvě podepsal, že sám žádá o uzavření pracovního poměru na dobu určitou, jinak s ním neuzavřou pracovní poměr. Takový postup je protiprávní, dokázat ho je však obtížné.



LIBOR HŮLA, autor je právník