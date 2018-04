České podniky s lidmi nad 50 let moc nepočítají. Upřednostňují mladší

Celých 89 procent českých firem nemá žádnou strategii náboru lidí nad padesát let věku. A jen 13 procent z nich ví, jak si starší zaměstnance udržet.

Takzvaný age management je v tuzemsku ještě v plenkách. Přitom je téma zaměstnávání starších lidí velmi aktuální, bude jich na pracovním trhu přibývat. Česká republika se v Evropské unii zavázala zvýšit do roku 2020 míru zaměstnanosti lidí od 55 do 64 let na 55 procent. Zatím jsme jen na 47 procentech.

Různí lidé mají více úhlů pohledu

"Přitom různorodé pracovní týmy pracují efektivněji a inovativněji. Pokud je všem členům kolektivu kolem třiceti, je nepravděpodobné, že budou řešení problému hledat odlišnými způsoby, a je tedy otázka, zda to řešení, na které nakonec přijdou, bude úplně optimální. Životní i pracovní zkušenosti staršího kolegy mohou přinést nový úhel pohledu," upozorňuje Nina Bosničová z nevládní neziskové organizace Gender Studies, která se snaží dělat na téma age managementu osvětu mezi podnikateli.

Podle Bosničové navíc firma, která dokáže ocenit a správně využít i starší zaměstnance a nemá tedy sklony zbavovat se jich výpovědí nebo návrhem odchodu do předčasného důchodu, může výrazně ušetřit. "Starší zaměstnanci mohou sloužit jako mentoři těch mladších. Výzkumy navíc ukazují, že starší pracovníci jsou loajálnější vůči zaměstnavateli a ani s obávanými absencemi ze zdravotních důvodů to není tak vyhrocené, jak se často stereotypně domníváme," dodává Nina Bosničová.

Z příkladů dobré firemní praxe je možné podle Gender Studies uvést program Seniority firmy Škoda Auto, Klub TI žen firmy TI Automotive nebo program Sova České spořitelny. "Cílem je více zapojit zkušené starší pracovníky do sdílení know-how, poskytnout jim další vzdělání spojené s novými médii a více je včlenit do aktuálního dění na jednotlivých projektech," říká Petr Podzimek z České spořitelny.

Aktivní v oblasti řízení starších zaměstnanců je i UniCredit Bank. "Padesátiletí a starší lidé tvoří asi 10 procent všech zaměstnanců banky a jejich podíl bude dál růst. Snažíme se jim vytvořit takové podmínky, aby byli konkurenceschopní a pro mladší generaci kolegy-partnery, za kterými mohou přijít pro radu," říká Petr Plocek z UniCredit Bank a dodává, že program má rozvíjet dovednosti a schopnosti starších lidí formou vzdělávání. "Například přípravu k počítačovým kurzům zpracovali pro své starší kolegy mladší zaměstnanci," doplňuje.