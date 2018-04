Padesátníci přestávají být na trhu práce odstrkovanou skupinou

, aktualizováno

Téměř čtvrtina všech nezaměstnaných v Česku je starší než padesát let. Stále více firem si ovšem začíná uvědomovat, že padesátníci jim ještě mají co dát a začínají je nabírat do svých týmů.