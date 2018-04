Firmy mají brát víc lidí z agentur. Odradí to investory, míní odborník

Agenturním zaměstnáváním se myslí dočasné umístění zaměstnance agentury práce k výkonu práce u jiného zaměstnavatele. Ten nepřijímá zaměstnance od agentury do pracovního poměru, ale pouze si jej „pronajímá“ na nějakou dobu.

Například ve Velké Británii je ve srovnání s Českem podíl agenturních pracovníků čtyřnásobně vyšší a v Nizozemsku trojnásobný.

V roce 2010 byl počet všech přidělených agenturních zaměstnanců v České republice téměř 70 tisíc, během krize poklesl, ale aktuálně se odhady pohybují okolo 100 tisíc.

Údaje ze zahraničí ukazují, že Česká republika patří k zemím s nižším podílem agenturních zaměstnanců. Pro srovnání jednotlivých zemí se používá podíl agenturních zaměstnanců na celkovém počtu ekonomicky aktivní populace. Zatímco v Česku dosahuje 0,9 procenta, v Maďarsku je dvojnásobný, v Nizozemsku trojnásobný a v Británii dokonce čtyřnásobný.

Zavedení kvóty by ovlivnilo pracovní trh

Tuzemské firmy zpravidla nemívají více než 15 procent agenturních zaměstnanců, avšak v mnoha situacích tento limit překročí kvůli aktuální situaci na trhu.

Proto by zavedení patnáctiprocentní kvóty pro zaměstnavatele zásadně ovlivnilo zaměstnanost a atraktivitu České republiky pro investory a zaměstnavatele. Tento krok může mít za následek dramatické snížení flexibility pracovního trhu, snížení konkurenceschopnosti Česka při získávání nových investorů. Je například velmi pravděpodobné, že by zde korejské automobilky přestaly rozšiřovat své závody. Mohlo by znamenat také odliv současných investorů a v konečném důsledku ztrátu zaměstnání pro stovky tisíc lidí.