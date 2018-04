Zaměstnávat postižené se vyplatí, firmy získají slevu na dani z příjmu

Jen zhruba 15 procent zdravotně postižených lidí pracuje. Přitom by jich mohlo být mnohem víc. Zaměstnavatelům, ale i případným zaměstnancům totiž chybějí informace. Novela zákona by to mohla změnit.