Zaměstnavatel: Co dělat, když se změní

Karel pracoval jako montážní technik u stavební firmy svého známého. Ten však dostal firmu kvůli špatnému vedení do finanční tísně, a tak podnik prodal jiné stavební společnosti. Protože nová firma patřila podnikateli se značně pošramocenou pověstí, Karel se rozhodl, že pro něj pracovat nebude. I přesto musel přečkat dvouměsíční výpovědní dobu, jako by k žádné změně nedošlo. „Veškerá práva a povinnosti souvisící s pracovním poměrem zaměstnanců přecházejí na nového vlastníka,“ upozorňuje právník Petr Manhart.

Pokud tedy hodlá zaměstnanec rozvázat pracovní poměr, musí postupovat podle zákoníku práce jako ve všech jiných případech. To znamená pokusit se vyjednat odchod dohodou, nebo dát standardní výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou.

Jistota pro zaměstnance

Pracovní smlouva je dohoda zaměstnance a zaměstnavatele o tom, že první bude vykonávat práci pro druhého. Zatímco zaměstnanec musí práci vykonávat vždy osobně a nemůže své povinnosti převést na někoho jiného, zaměstnavatel se může změnit, aniž se musí podepisovat nová smlouva. Kromě prodeje podniku je to také třeba případ, kdy se některé úkoly buď převedou na jinou firmu, nebo se původní firma rozdělí na více částí.

Smlouva zůstává nadále v platnosti kvůli ochraně zaměstnanců, kteří tak mají jistotu pracovního místa. Změna zaměstnavatele je navíc pouze změnou organizační, nemění se kolektiv pracovníků ani náplň práce. Nic tedy nebrání tomu, aby pracovní poměr pokračoval.

Zaměstnanci mají být informováni

Zaměstnanci sice nepodepisují novou smlouvu, měli by však dostat zprávu o tom, že začínají pracovat pro někoho jiného. Proto dříve, než k přechodu práv a povinností dojde, musí oba zaměstnavatelé informovat své odborové organizace. Nemusí dostat jejich souhlas, ale měli by jim přinejmenším oznámit termín, kdy k přechodu dojde, a organizační opatření, která se v té souvislosti dotknout zaměstnanců. To může být například přestěhování do nové budovy či změna způsobu řízení.

Pokud na pracovišti odbory nepůsobí, zaměstnavatel informuje radu zaměstnanců, není-li ani ta, vše sdělí přímo jednotlivým zaměstnancům. Jestliže se zaměstnavatel mění tak, že se původní firma rozdělí na více částí, nového zaměstnavatele konkrétních pracovníků určí ten orgán firmy, který o rozdělení rozhodl.

Dluhy z minulosti se nevymažou

Když se původní zaměstnavatel již zmíněného Karla dostal do finančních potíží, nevyplácel svým zaměstnancům řádný plat. Jen čas od času jim dával menší částky podle toho, kdy získal nějaké peníze. V tomto případě však už byl Karel s přechodem všech povinností na nového zaměstnavatele spokojený. Předchozí zaměstnavatel má totiž dodnes dluhy, kam se podívá, a peníze, které svým bývalým zaměstnancům dluží, by tedy splácel jen těžko. Protože však na nového zaměstnavatele přešla všechna práva i povinnosti, Karel může i plat z dřívější doby vymáhat od nového zaměstnavatele. Jinak by tomu bylo v případě, kdyby Karel z firmy odešel ještě dříve, než k prodeji podniku došlo. „Jestliže pracovní poměr skončil přede dnem převodu, zůstávají práva a povinnosti starého zaměstnavatele vůči těmto bývalým zaměstnancům nedotčena,“ říká pražský advokát Jan Zachariáš. Karel by se tak musel o peníze soudit se zaměstnavatelem původním. Nový zaměstnavatel sice přebírá i povinnosti z minula, ale jen u zaměstnanců, kteří v podniku pracují v době, kdy ho přebral.

Co když firma zanikne?

Změnu zaměstnavatele si nelze plést se situací, kdy původní zaměstnavatel zanikne a jiná firma se začne na stejném místě zabývat podobnou činností, aniž je mezi oběma nějaký vztah. Pokud budete pracovat v obchodním domě, který ukončí činnost, dostanete běžnou výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou. Jestliže budovu obchodního domu koupí jiná firma a začne zde provozovat nový obchodní dům, už záleží pouze na ní, jestli vás přijme jako nového zaměstnance. Stejně tak vy se můžete rozhodnout, zda k ní nastoupíte.

Pokud vám zaniklý zaměstnavatel něco dluží, nezbývá vám než se svých nároků domáhat v konkurzu nebo likvidaci. Pokud byl váš bývalý zaměstnavatel fyzickou osobou, tedy jednotlivcem, přecházejí jeho práva a povinnosti vůči vám na jeho dědice.

Co říká právo