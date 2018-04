Vydělal skoro čtvrt milionu, ale peníze má jen na papíře

Po třech měsících se totiž výplaty začaly opožďovat nebo se vyplatila jen část, to když řidiči vyhrožovali, že pokud nedostanou výplatu, nevyjedou. Po čase firma přestala mzdy vyplácet úplně.

Jednatelkou firmy byla Stanislava Hořínková a ve firmě pracoval i její syn Stanislav Hořínek. „Stanislav Hořínek sice nebyl oficiálně zapsán jako jednatel, ale firmu řídil on. Pořád nám sliboval, že výplaty budou, že vše doplatí, příští týden, pak další týden, pak příští měsíc,“ vzpomíná Pavel Puszter. V jeho případě se celková dlužná částka za mzdy vyšplhala na 150 tisíc korun. A doplaceno nebylo nic, ani příští týden, ani příští měsíc. Zůstalo jen u slibů. Firma Agrobusiness skončila v insolvenci a pan Puszter svou pohledávku přihlásil do konkurzního řízení.

Dluhy vám doplatí nová firma, sliboval šéf

Bývalý šéf Stanislav Hořínek přišel za panem Puszterem i za jeho kolegy s nabídkou. Vznikne nová firma, vezmou se nová auta, firma bude fungovat, řidiči budou jezdit a všichni budou vydělávat. „Sliboval, že nám doplatí dluh za mzdy ze staré firmy a dokonce nás několik přemluvil do toho, abychom šli do představenstva, protože to bude akciová společnost,“ vzpomíná Pavel Puszter.

Naletěl směnárně a není sám Jak funguje finta s cedulemi a výhodným směnným kurzem

A tak vznikla akciová společnost Tirado Trans a pan Puszter se stal členem představenstva. „Byl jsem sice zapsaný v představenstvu, ale byl jsem pouhopouhý řidič, do ničeho jsem nemohl zasahovat, o ničem jsem nemohl rozhodovat, když šéf řekl, že to bude takhle, tak to takhle bylo,“ říká. Zajímavé je, že Stanislav Hořínek v orgánech firmy opět vůbec nefiguruje. Pro pana Pusztera však bylo důležité, že zase začal jezdit a každý měsíc dostávat výplaty, i když bez slibovaného doplatku z předchozí firmy. Po pár měsících ale i v nové akciovce nastal problém. „Zase se začaly zpožďovat výplaty, zase chyběly peníze na naftu, a zase se firma začala někam propadat,“ popisuje další události ve firmě Pavel Puszter. Rozhodl se, že z představenstva akciové společnosti vystoupí a když firma přestala vyplácet mzdy úplně, podal výpověď. Z minulé zkušenosti se ale poučil a tak si nechal potvrdit přehled všech dlužných mezd a splátkový kalendář. Firma mu dluží 75 tisíc korun, dodnes mu ale nevyplatila ani korunu.

Stanislav Hořínek: byl jsem jenom zaměstnanec

Může se hodit Najděte si dobře placenou práci. Vybírejte z nabídky volných pracovních pozic na jobDNES.cz.

O případ se začali zajímat redaktoři pořadu České televize Černé ovce a navštívili Stanislava Hořínka, aby se zeptali, kdy bude dluh panu Puszterovi zaplacen. „To musí řešit s firmou Tirado trans a ne se mnou, já jsem tam dělal jen odborný dozor, nic víc s tím nemám společného, ať to řeší soudní cestou a ne přes televizi,“ vysvětlil redaktorům Stanislav Hořínek.

Akciová společnost Tirado Trans má pořád sídlo v Ostravě, a tak se redaktoři vydali i tam. Kancelář sice firma v domě nemá, jen poštovní schránku, kde redaktoři nechali vzkaz se žádostí o vyjádření. Do dnešního dne se nikdo neozval.

„Pan Puszter je oprávněn svou pohledávku vymáhat soudní cestou, to znamená, že nejprve společnost Tirado trans vyzve k dobrovolnému zaplacení dlužných mezd, pokud tak firma neučiní, potom se může obrátit na soud, může podat žalobu,“ doporučuje advokát Pavel Nastis a dodává: „Pan Puszter udělal velice správně, že si v dohodě o ukončení pracovního poměru nechal svým zaměstnavatelem Tirado trans potvrdit, kolik mu zaměstnavatel dluží a za jaké období, toto je takzvané uznání dluhu a je to pro něj velice silný důkaz o tom, že má nárok na zaplacení nevyplacených mezd.“

Pan Puszter podání žaloby k soudu na společnost Tirado trans zvažuje. A firma Agro business? Tady je problém konečně vyřešen. Ze 154 tisíc, které mu firma dlužila, dostal v rámci konkurzu vyplaceno, a teď čtěte pozorně, 4 169 korun.

Co dělat když vám zaměstnavatel neplatí

Pokud vám váš zaměstnavatel dluží výplatu, můžete okamžitě zrušit pracovní poměr. Nárok na odstupné je přitom zachován. V případě, že je zaměstnavatel v insolvenci, můžete se obrátit na příslušný úřad práce s žádostí o uspokojení splatných mzdových nároků.

Zapamatujte si:

Splatné mzdové nároky musíte uplatnit nejpozději do pěti měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR zveřejnila neprodleně na úřední desce informace o vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo o zahájení insolvenčního řízení. O uplatnění mzdových nároků požádejte písemně. Při uplatnění mzdových nároků jste povinni prokázat dobu trvání pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Mzdové nároky můžete uplatnit za tři měsíce rozhodného období. Příslušné měsíce si vyberete sami a specifikujete je v příslušné žádosti o uspokojení svých mzdových nároků. O nároku rozhoduje Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel. Místně příslušná krajská pobočka ÚP ČR neprodleně od uplatnění mzdových nároků alespoň jedním ze zaměstnanců písemně vyzve zaměstnavatele, aby nejpozději do sedmi dnů od doručení výzvy předložil písemný seznam dlužných mzdových nároků všech svých zaměstnanců za rozhodné období. Zaměstnavatel je povinen této výzvě v uvedené lhůtě vyhovět a současně prokázat ÚP ČR, zda provedl v rozhodném období u zaměstnance zákonem předepsané srážky a odvody. V případě, že práva a povinnosti zaměstnavatele ohledně zaměstnanců vykonává předběžný správce nebo insolvenční správce, přecházejí na něho povinnosti zaměstnavatele. Pokud jde o vyplacení mzdových nároků, většinou se jedná o záležitost trvající dva až tři měsíce od podání žádosti. Vzhledem k tomu, že jde o prostředky ze státního rozpočtu, musí s nimi tak i ÚP ČR nakládat a musí být splněny všechny zákonné podmínky. Schvalovací proces ovlivňuje řada okolností – například jestli zaměstnavatel vyplatil odstupné, kompenzaci, zda-li žadatel doložil všechny potřebné podklady apod.

Zdroj: Úřad práce ČR

Už vám někdy dlužil zaměstnavatel výplatu?