Zaměstnavatel dluží mzdy

Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel nevyplácí mzdu, by se měl co nejdříve obrátit na úřad práce. Tam může uplatnit své mzdové nároky. Ovšem pod jednou podmínkou: musí sám nebo s dalšími zaměstnanci podat u příslušného krajského soudu na zaměstnavatele návrh na prohlášení konkurzu. Pokud tak již samozřejmě neučinil sám zaměstnavatel. Ten je podle zákona v platební neschopnosti, když dluží mzdy i v den následujícím po datu, kdy byl na něj podán návrh na konkurz.

Ale ani pokud dodrží zaměstnanec všechny podmínky (podle zákona č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele), nedostane od úřadu práce všechno, co mu náleží. "Rozsah mzdových nároků je totiž omezen zákonem," vysvětluje Kateřina Prejdová z ministerstva práce a sociálních věcí.



Každý zvlášť a písemně



Někteří zaměstnanci nejsou zvyklí se o sebe postarat sami, a tak pasivně čekají, až něco svým jménem udělají odbory. Ty je však mohou zastupovat při platební

Jak postupovat, když chcete získat alespoň nějakou výplatu? * Pokud zaměstnavatel nevyplácí zaměstnanci mzdu, může se pracovník obrátit na úřad práce (ÚP) a požádat o výplatu mzdových nároků, jejichž výše je omezena zákonem.



* Podmínkou nárokování je, že je u příslušného krajského soudu na zaměstnavatele podán návrh na prohlášení konkurzu. Návrh může zaměstnanec podat sám.



* Soud musí konkurz neprodleně oznámit ÚP. Ten pak oznámení vyvěsí na své úřední desce, bude i na jeho webových stránkách.



* Poté může zaměstnanec přijít na kterýkoli ÚP, kde si podá žádost o výplatu náhrady mzdy (dostane formulář), ovšem nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy úřad práce oznámení o konkurzu zveřejnil. Výplatu mzdových nároků je možné uplatnit u téhož zaměstnavatele pouze jednou za tři roky.



* V momentě, kdy se na ÚP dostaví první zaměstnanec, vyzve úřad zaměstnavatele, aby mu předložil seznam dlužných mzdových nároků, a to nejpozději do 14 dnů.



* Poté, co seznam dostane, ÚP porovná a posoudí údaje zaměstnance a zaměstnavatele. V případě shody musí do 10 dnů oznámit poškozenému zaměstnanci, jak mu budou peníze vyplaceny (na účet, složenkou).



neschopnosti zaměstnavatele jen na základě svěřené plné moci. "Návrh na konkurz pak podávají odbory nebo sami zaměstnanci podle zákona o konkurzu a vyrovnání. Zákonem jsou chráněni všichni, nejenom odboráři, a plně se vztahuje i na podniky, v nichž odborová organizace vůbec neexistuje," říká Lena Soušková, právnička z Českomoravské konfederace odborových svazů. Uplatnit své mzdové nároky může u úřadu práce písemně každý, kdo měl se zaměstnavatelem sjednán pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti.Ovšem pokud trvaly do dne, kdy byl podán návrh na prohlášení konkurzu nebo skončily v takzvaném rozhodném období. To je šest měsíců předtím, v němž byl podán návrh na prohlášení konkurzu. Příklad: Návrh byl podán 13. 6. 2001, rozhodné období je tedy od 1. 12. 2000 do 31. 5. 2001. Proti rozhodnutí úřadu práce se zaměstnanec může odvolat na ministerstvo práce a sociálních věcí. Nesplacené mzdy za měsíce předcházející rozhodnému období lze vymáhat jako věřitel v konkurzním řízení.Zaměstnanci mohou dostat mzdu nejvýše za tři měsíce v rozhodném období. Je lhostejné, zda jdou bezprostředně po sobě nebo ne, ale počítají se zpětně od prvního dne měsíce, v němž byl podán návrh na prohlášení konkurzu. V současné době může podle mluvčí ministerstva práce Prejdové zaměstnanec dostat za jeden měsíc nejvýše 23 561 korun. Platí to nejen v případě pracovního poměru (mzda, náhrady a odstupné), ale také v případě odměn a náhrad z dohody o pracovní činnosti.Když se zaměstnavatel takzvaně vypaří a nechá zaměstnance svému osudu, mají alespoň nárok na výplatu ve výši minimální mzdy, a to také nejvýše za tři měsíce.Úřad práce, který zaměstnancům dlužné částky vyplatí, bude pak svoji pohledávku uplatňovat přímo u zaměstnavatele.Uplatnit své nároky mohou zaměstnanci do tří měsíců ode dne, kdy úřad práce zveřejnil na úřední desce informace o jejich zaměstnavateli, na kterého byl podán návrh na prohlášení konkurzu. Když zaměstnanec své nároky z různých důvodů neuplatní v dané lhůtě, může zkusit soudní cestu. Ta však bývá zdlouhavá. "Pokud marně očekáváte písemnost od soudu ohledně své situace, můžete se na soud dostavit a nahlédnout do spisu o konkurzu na vašeho zaměstnavatele," radí advokát Aleš Růžička. "Číslo spisu se dozvíte na podatelně soudu. Zde zjistíte, v jaké fázi se věc nachází, zda byl již jmenován správce konkurzní podstaty a podobně."Správce by měl být uveden také v aktuálním výpisu z obchodního rejstříku zaměstnavatele. S žádostí o informace ohledně průběhu konkurzu se lze obrátit přímo na něj.