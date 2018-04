Zaměstnavatel, který pomáhá propuštěným

"Nabízejí jim pomoc, radu, jak nalézt řešení této nepříjemné situace," říká Alena Sehnalová, senior konzultant a partner společnosti CSP Solutions.



Některé podniky nabídnou svým propouštěným lidem službu zvanou outplacement. O co jde ?



Outplacement je poradenský servis pro ty, kdo opouštějí zaměstnání z důvodu reorganizace firmy nebo zrušení jejich místa. Tedy ne kvůli vlastnímu selhání. Protože si firma uvědomuje složitost jejich situace, snaží se odcházejícím zaměstnancům poskytnout prostřednictvím zkušeného konzultanta podporu a pomoc alespoň v prvních dnech po předání výpovědi. Jsou také firmy, které tuto pomoc hradí svým zaměstnancům i několik měsíců.



Jak lidé na tuto službu reagují? Můžete popsat zkušenost z praxe?



Mnozí klienti jsou nedůvěřiví. Zjistí, že outplacement neznamená to, že jim konzultant nosí nabídky práce. A tak se ptají, k čemu jim takový servis bude. Outplacement je poradenství. Naučí, jak si sám najít práci. Pomůže reálně ohodnotit dovednosti a zkušenosti, zformulovat nabídku a obhájit ji. Využívat různé techniky hledání práce. Poskytne kancelářské zázemí. Konzultant je propuštěnému zaměstnanci stále k dispozici pro komunikaci, odpovědi na otázky, podporu, radu. Je toho spousta, v čem může outplacement pomoci.



Ale na koho se obrátit, pokud podnik neprovádí outplacement?



Odcházející zaměstnanci, kterým je servis outplacementu nabídnut, mají jistě výhodnější situaci. Nejsou na své problémy sami. Ale například úřady práce pořádají pravidelné setkání s odborníkem, který jim určitou část outplacementu poskytne. Myslím, že tyto kurzy nejsou ani dostatečně využívány nebo že o nich mnozí nevědí. Je třeba se dívat na vývěsky úřadu práce nebo tuto pomoc požadovat po příslušném referentovi.



A co kdyby tuto pomoc neposkytoval ani úřad práce?



Mnoho docela důležitých informací je na internetu. Poskytují je především poradenské a personální společnosti. Týkají se hlavně dovedností - jak napsat životopis, jak formulovat průvodní dopis, jak se připravit na pohovor a tak dále. Vycházejí i fundované články v tisku. Je dobré je číst a třeba si je schovávat. Co když je někdy budu potřebovat využít? Také je na knižním trhu několik kvalitních publikací, které usnadní první kroky nezaměstnaného.