Zaměstnavatel mi střádá na penzi

Máte strach, že v důchodu vaše životní úroveň klesne o několik příček? Pak si již jistě střádáte na penzi. A abyste na to nebyli sami, může vám s tím pomoci i váš zaměstnavatel. Ti chytří to již dělají - šetří tak totiž vlastní náklady.



Čtyřmi stovkami měsíčně přispívají zaměstnancům na penzijní připojištění v píseckém Jitexu. "Ne však každému. Jen těm, kteří u nás odpracovali jeden rok," říká personální ředitel Jitexu Miroslav Košta. Podmínky, za nichž zaměstnavatel svým lidem přispívá na penzi, se různí. Záleží na dohodě mezi ním a zaměstnanci či odbory. Nástrojárna Narex Česká Lípa na základě ujednání v kolektivní smlouvě přispívá 250 korunami měsíčně, a to zaměstnancům s minimálně tříletou praxí ve firmě.

"Každý si přitom zvolí ,svůj' penzijní fond a o příspěvek se musí přihlásit," vysvětluje ekonomický ředitel Narexu Miloslav Polívka. V Jihomoravské plynárenské zase přispívají zaměstnancům 200 až 500 korunami měsíčně, a to hned po ukončení zkušební doby.

Podle ministerstva financí činil v roce 2004 průměrný příspěvek zaměstnavatele 426 korun měsíčně, o rok dříve dosahoval 393 korun.

Přesvědčte své šéfy

Proč by měl zaměstnavatel připlácet zaměstnancům na penzijní připojištění? Zajisté i kvůli jejich vyšší loajalitě a zlepšení vztahu k firmě, kde pracují. Ale hlavně kvůli úspoře na mzdových nákladech. Zasílání určité částky na penzi zaměstnance jej vyjde levněji než navýšení mzdy o stejnou částku (viz tabulka). S náklady na mzdu totiž rostou odvody na pojištění a zálohy na daně z příjmů zaměstnance. Přispíváním na penzijní připojištění si zaměstnavatel sníží své daně, přičemž částka nepodléhá platbám sociálního a zdravotního pojištění.

Připlácení na penzi je pro mnoho firem součástí běžných zaměstnaneckých výhod vedle příspěvků na stravování, dojíždění, telefonování a podobně. "Firmy, které vyčerpaly možnosti penzijního připojištění, začínají využívat také životní pojištění. Běžná jsou také manažerská pojištění pro vybrané pracovníky a skupinová riziková pojištění," říká Pavel Hulák, ředitel divize Zaměstnanecké výhody Fincentra.

Výmluvy, výmluvy

"Někteří zaměstnavatelé odmítají přispívat na penzijní připojištění kvůli administrativní náročnosti," říká Hulák. "Ale jde spíše o výmluvu. Vždyť moderní informační systémy řeší přispívání firmy jednoduše jako součást mzdové a personální agendy a penzijní fondy mají sjednocenou metodiku hromadných plateb," dodává.

Jako výmluva neobstojí ani častá fluktuace zaměstnanců, kvůli níž nemá cenu přispívání zakládat. "Smlouva o penzijním připojištění je uzavřena mezi zaměstnancem a penzijním fondem. Takže v případě rozvázání pracovního poměru pokračuje účastník sám, například minimální, stokorunovou platbou," vysvětluje Pavel Hulák. V případě finanční tísně pak lze placení na rok přerušit. V krajním případě je možné smlouvu vypovědět. Ani tak však díky dosaženým úsporám na sociálním a zdravotním pojištění na obdrženém takzvaném odbytném neproděláte.



Jak, zaměstnavatel ušetří?



náklady na penzi* Jak, zaměstnavatel ušetří? navýšení mzdy 360 zvýšení čisté mzdy zaměstnance 360 0 navýšení hrubé mzdy 484 0 soc. a zdrav. poj. zaměstnavatele 169 0 soc a zdrav. poj. zaměstnance 61 0 daň z příjmu zaměstnance 61 360 celkové náklady zaměstnance 653

* Pozn.: Při hrubé mzdě 12 000 korun zaměstnavatel přidal zaměstnanci 360 korun