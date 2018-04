Zaměstnavatel může za škodu požadovat náhradu

Jestliže například z roztržitosti ulomíte páku na stroji, kde pracujete, nebo upadnete tak nešťastně, že rozbijete vitrínu s výstavou designového skla v ředitelně, hrozí vám "pokuta“. Můžete ji dostat ale jen v případě, že se zároveň bude jednat o zaviněné porušení vašich povinností při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi.

Pokutu řeší ze zákona náhrada škody, a to maximálně ve výši 4,5násobku vaší hrubé průměrné měsíční mzdy. Pokud tedy vyděláváte například patnáct tisíc korun, můžete přijít o 67 500 korun. Jestliže jste páku zničili schválně ze vzteku a do vitríny úmyslně hodili sešívačku, zaplatíte všechno. Anebo když se vám všechno, byť neúmyslně, "podařilo“ po pár skleničkách alkoholu. V plné výši vám dají škodu k úhradě, i když jste předtím podepsali takzvanou hmotnou zodpovědnost nebo ztratíte věc, kterou vám zaměstnavatel svěřil, třeba notebook nebo fotoaparát.

Dohoda nebo rozhodnutí soudu

Zaměstnavatel, který po svém podřízeném chce náhradu škody, se s ním vždy musí písemně domluvit o srážkách ze mzdy podle zákoníku práce. Jinak musí získat rozhodnutí soudu.

Máte-li rizikové povolání, pojistěte se

Když si pojištění odpovědnosti sjednáte například u České pojišťovny, můžete se pojistit na padesát, sto nebo sto padesát tisíc korun, případně na vyšší, individuálně stanovený limit. Pojištění se vztahuje na škodu na movitých věcech, které vám zaměstnavatel svěřil nebo s nimiž pracujete. Do pojistky můžete zahrnout i škody způsobené v souvislosti s řízením.

Výši částky, na kterou jste pojištěni, volte podle toho, jak vysoká případná náhrada škody vám hrozí. To znamená - vycházejte ze 4,5násobku průměrné mzdy nebo hodnoty svěřených věcí. Podle svých možností vyberte správně i spoluúčast. Platí, že čím nižší, tím dražší pojistné.

Kolik za pojištění ročně zaplatíte?

Česká pojišťovna uvádí příklad řidiče z povolání s průměrným příjmem dvacet pět tisíc korun měsíčně. Pokud by se pojistil na sto tisíc korun se spoluúčastí třicet procent a do škody by se zahrnovaly i ty způsobené při řízení, ročně by na pojistném zaplatil 1 752 korun.

Mezi profese, které se v souvislosti s prací pojišťují, patří mimo jiné daňoví poradci, lékaři, ale i tlumočníci.