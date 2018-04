Už do práce nechoďte, řekl zaměstnavatel a dodnes jí dluží peníze

Veronika Rýnová před čtyřmi lety nastoupila do ostravské stavební firmy WAB-STAVBY s.r.o. jako asistentka. Smlouva na dobu neurčitou, zajímavá práce, na ostravské poměry i docela slušně placená. O dva roky později ale nastal problém. "Bylo to koncem února 2012, měla jsem den dovolené, a když jsem druhý den přišla do práce, řekl mi šéf, ať už do práce nechodím, že končím," vzpomíná Veronika Rýnová. Žádné zdůvodnění, žádné řešení, prostě do práce už nesměla. A nechápala proč.

O čtrnáct dní později jí zaměstnavatel navrhl, aby uzavřela dohodu o rozvázání pracovního poměru. "Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat a na co mám nárok," popisuje Rýnová. Obrátila se tedy na Státní úřad inspekce práce, a tam jí poradili, ať dohodu nepodepisuje. Firma jí totiž dlužila výplatu za leden, a to je důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. A přesně to paní Rýnová udělala.

Neplatí vám zaměstnavatel? Můžete okamžitě zrušit pracovní poměr

"Paní Rýnová postupovala správně, když okamžitě zrušila pracovní poměr z důvodu, že jí zaměstnavatel nevyplatil mzdu," potvrzuje advokát Pavel Nastis. Zaměstnavatel může zaměstnanci dát výpověď jen z důvodů uvedených v zákoně, ovšem pouze v některých případech má zaměstnanec nárok na odstupné. "Pokud zaměstnanec zruší pracovní poměr z důvodu, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu, má nárok na odstupné, je to tedy pro zaměstnance určitě výhodnější," upřesňuje advokát.

Výplatu za leden sice nakonec firma vyplatila, další už ale ne. Ani odstupné. A tak se paní Rýnová obrátila na advokátku a zaměstnavatele žalovala. Podle rozsudku je firma povinna paní Rýnové zaplatit 66 tisíc. Peníze ale paní Rýnová stále nemá. "Já jsem musela zaplatit advokátce skoro dvacet tisíc a firma mi dosud nedala ani korunu, kde je tedy spravedlnost?" rozhořčuje se.

"Jakmile nabude rozhodnutí soudu právní moci, může paní Rýnová dlužnou částku vymáhat exekučně," doporučuje Nastis. Podle advokáta je ale pravděpodobné, že firma poté, co jí bude konečné rozhodnutí soudu doručeno, zaplatí sama a nebude exekuci riskovat.

O vyjádření jsme samozřejmě požádali i společnost WAB-STAVBY. Do doby uzávěrky ale na náš e-mail nereagovala a jednatel společnosti nebere telefon.

Co dělat v podobných situacích

Rady pro vás jsme připravili ve spolupráci s odborným asistentem katedry občanského práva Právnické fakulty UK v Praze Petrem Šustkem.

Zaměstnanci jsou chráněni v případě, že jim není uhrazena mzda tím, že mohou přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru. Nárok na tento postup jim vzniká v okamžiku, kdy nedostanou vyplacenu mzdu, plat, náhradu mzdy nebo platu nebo jakoukoliv jejich část ve stanovený den a ani do 15 dnů po uplynutí její splatnosti. Období splatnosti je přitom podle zákona následující kalendářní měsíc po vykonání práce.

Modelově: pokud zaměstnanec neobdrží mzdu za leden v obvyklém výplatním termínu v následujícím měsíci, tedy v únoru, a neobdrží ji ani do patnácti dnů po skončení měsíce února, tedy do 15. 3., může 16. 3. okamžitě zrušit pracovní poměr. Okamžité zrušení pracovního poměru je nutno podat písemně a doručit zaměstnavateli poštou nebo osobně. Pracovní poměr skončí doručením písemnosti zaměstnavateli a zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby

Tento postup není možno uplatnit v případě chyby nebo omylu, kdy například účetní vyplatí nižší mzdu jen proto, že se spletla, musí jít o vědomé porušení povinnosti zaměstnavatele. V případě omylu nebo chyby však může zaměstnanec okamžitě odstoupit v případě, že zaměstnavatel tuto chybu neodstraní.

Odstupné či neuhrazenou mzdu může zaměstnancům vyplatit i příslušný úřad práce. Zaměstnanci však tento nárok přísluší pouze v případě, že je zaměstnavatel v insolvenci. Zaměstnanec se tedy může obrátit na úřad práce za splnění dvou podmínek, kterými jsou neuhrazená mzda a skutečnost, že na zaměstnavatele je podán u příslušného soudu insolvenční návrh. Návrh na zahájení insolvence může podat i sám zaměstnanec.

Údaje o insolvenci zveřejňuje jak úřad práce, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí. Od okamžiku zveřejnění na úřední desce úřadu práce běží lhůta 5 měsíců a 15 dnů k tomu, aby zaměstnanec svůj nárok u úřadu uplatnil. Žádost se uplatňuje písemně a kromě označení zaměstnance jménem, příjmením, rodným číslem nebo datem narození, jeho bydlištěm a údajů o zaměstnavateli musí obsahovat údaje o mzdě pro účely jejího výpočtu a jejího prokázání (typicky pracovní smlouvou).

Ideální je kontaktovat úřad práce ihned poté, co se zaměstnanec o insolvenci zaměstnavatele dozví, a to nejlépe osobní návštěvou. Pracovní úřad zaměstnanci pomůže s veškerými náležitostmi. Důležité však je, že úřad práce hradí mzdové nároky maximálně za tři měsíce a v jednom měsíci maximálně do výše 1,5 násobku takzvané rozhodné částky, jejíž výši určuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

