Kdo je nejlepším zaměstnavatelem? Automobilka, skláři, logistická firma

Výsledky soutěže Zaměstnavatel roku mohou sehrát roli při rozhodování uchazečů o tom, pro kterou společnost chtějí pracovat. Zvláště v současné době, kdy je volných míst hodně. Objektivitu soutěže zajišťuje mezinárodní poradenská společnost PwC, která k tomu používá celosvětově uznávanou metodiku Saratoga. Způsob hodnocení přibližuje Martin Hůrka.

Na co hodnocení ukazuje?

Jde o objektivní měřítko konkurenceschopnosti jednotlivých firem v daných oblastech. Firmy, které z hodnocení vyjdou úspěšně, jsou v dobré finanční kondici, mají vysokou produktivitu práce a investují do svých zaměstnanců, kteří jsou u nich pochopitelně spokojenější. Jsou v takové firmě dobře odměňováni a vedle mzdy mají i další výhody. Lze tedy říci, že jako pracovník takovýchto firem budu mít zřejmě pramalý důvod utíkat ke konkurenci a bude pro mě naopak radost pro takovou společnost pracovat.

Výsledky celostátního kola Společnosti s více než 5 000 zaměstnanci Škoda Auto Československá obchodní banka Komerční banka Siemens Continental Automotive Společnosti do 5 000 zaměstnanců AGC Flat Glass Czech Hyundai Motor Manufacturing Czech Foxconn CZ Continental Barum FEI CzechRepublic Společnost do 500 zaměstnanců Global Logistics Solutions Shape Corp. Czech Republic LAPP Kabel Mercedes-Benz Česká republika Kovárna VIVA TOP 5 HR projektů Agrofert Eaton Industries Foxconn Rohde & Schwarz, závod Vimperk Siemens

Současná komplikovaná situace na trhu práce, kdy je nejnižší nezaměstnanost za posledních 8 let, přidává soutěži na prestiži?

Určitě ano. Dnes se všechny společnosti bez rozdílu snaží co nejvíce pracovat se svými lidmi. Klesající nezaměstnanost a naopak stoupající poptávka po další pracovní síle zvyšuje konkurenci mezi jednotlivými zaměstnavateli, a ti chtějí logicky uspět v zápase o nové pracovníky. Základem úspěchu je dobrá práce se svými současnými zaměstnanci, bez toho to nejde.

V jakých oblastech mezi sebou společnosti soutěží?

Srovnáváme je ve čtrnácti ukazatelích, které jsou dále rozděleny do tří dílčích oblastí, kdy každá z nich má svoji důležitost a podle toho se podílí na výsledném skóre firmy. V první oblasti jsou věci, které mohou firmy přímo ovlivnit, například náklady na zaměstnanecké benefity. Druhá oblast je tvořena ukazateli, které většinou vyplývají z celkové personální politiky společnosti a spokojenosti zaměstnanců, uvést můžeme třeba míru dobrovolných odchodů jednotlivých pracovníků. A třetí oblast nám ukazuje, jaká je produktivita jednotlivých firem a jejich pracovníků.

V čem společnosti soutěží Počet hodin školení na zaměstnance

Náklady na vzdělávání na zaměstnance

Investice na charitu a podporu místních společenství

Hodiny věnované komunitám na 1 000 pracovníků (dobrovolnictví)

Mzdové náklady na zaměstnance

Náklady na zaměstnanecké výhody

Míra interního povyšování

Míra kariérního vývoje

Počet dní absence na zaměstnance

Míra dobrovolných odchodů

Akceptační poměr, tedy kolik % uchazečů podepíše nabídku již připravené smlouvy

Celkové náklady na odměňování k výnosům

Celkové náklady na odměňování k nákladům

Zisk na jednoho zaměstnance

Mají firmy o účast zájem?

Ano, počet účastníků meziročně vzrostl. Dělá nám radost, že stále více společností má zájem o toto zhodnocení a zpětnou vazbu, se kterou se snaží pracovat, a výsledky jsou vidět.

Čím je soutěž přínosná pro zaměstnance?

Bez ohledu na konkrétní umístění je pro každého pracovníka velmi dobrým signálem, že právě jeho podnik se chce zlepšovat a porovnávat s těmi nejlepšími. Vždyť v rámci soutěže sledujeme i to, jak jednotlivé firmy pracují se svým okolím v oblasti společenské odpovědnosti. Poznáme, jak od nich současní zaměstnanci utíkají pryč, nebo naopak jak moc se k nim hrnou ti noví.

Škoda Auto Vítěz kategorie Společnost nad 5 tisíc zaměstnanců

Jako letošní jednička mezi zaměstnavateli na českém trhu zazářila společnost Škoda Auto. O své zaměstnance se společnost snaží pečovat s výhledem do budoucnosti. „To z nás dělá zaměstnavatele na celý život,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva Škody Auto za oblast HR Managementu, který je sám členem týmu „Škodovky“ už třicet let.

Podle něj nabízí firma profesní a kariérní rozvoj, možnost osobního rozvoje, nadprůměrné platové ohodnocení, řadu benefitů a opírá se také o kvalitní sociální dialog. A za úspěchem stojí perspektivní nabídka práce pro všechny cílové skupiny, od montážního dělníka po IT specialistu.

Protože firma rozšiřuje výrobu, nabírá do závodu v Kvasinách nové lidi. Nabídne celkem dva tisíce nových pracovních míst. „Hledáme stovky automechaniků, karosářů, svářečů, lakýrníků, operátorů výroby a logistiky. Hledáme i technicky a odborně vzdělané pracovníky napříč výrobou a informačními technologiemi,“ dodává Bohdan Wojnar.

AGC Flat Vítěz kategorie Společnost do 5 tisíc zaměstnanců

Za úspěchem firmy AGC Flat stojí podle předsedy představenstva Pavla Šedlbauera solidní přístup k zaměstnancům. Firma působí ve sklářském průmyslu od roku 1975.

„Klademe důraz na sociální oblast spojenou se zaměstnaneckými výhodami. Standardem je týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, bezúročné zaměstnanecké půjčky, zaručená výše 13. a 14. platu a další. Důležitým aspektem je i dobrá komunikace s odbory,“ říká Pavel Šedlbauer, který považuje zaměstnance za klíčový faktor činnosti a úspěchu podniku. „Základním předpokladem efektivního fungování každé firmy je dostatečný počet kvalifikovaných a motivovaných pracovníků, kteří dokážou vytvořit profesionální tým,“ dodává.

V současnosti firma hledá zaměstnance s ekonomickým vzděláním. Jedná se o služby společnostem celé skupiny z různých zemí Evropy, kde je vedle odborných znalostí, zejména zahraničního účetnictví, nutná i velmi dobrá znalost jazyků. Druhou oblastí jsou lidé s technickým vzděláním, elektrikáři, zámečníci nebo technici.

GLS Vítěz kategorie společnosti do 500 zaměstnanců

Společnost Global Logistics Solutions je dceřinou firmou společnosti Foxconn Group. Poskytuje skladové a logistické služby. A co stojí za jejím úspěchem v soutěži? „Ctíme zaměstnance a umožňujeme jim díky neustálému zlepšování podmínek rozvíjet se,“ říká HR manažerka Radka Svobodová a dodává: „Snažíme se zlepšovat pracovní prostředí. Soustředíme se na to, aby zaměstnanci rostli a rozvíjeli se společně s rozvojem společnosti.“

Firma nyní hledá uchazeče na pozice skladník a řidič vysokozdvižných vozíků. „Dále hledáme procesní, skladové a celní specialisty a logistiky. Otevřené dveře u nás mají i absolventi bez praxe, všechno potřebné je naučíme. Nejdůležitější pro nás je, aby byli iniciativní a měli motivaci pracovat,“ dodává Radka Svobodová.