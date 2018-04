Zaměstnavatel vám musí dát dovolenou aspoň 14 dní v kuse, ale může vás z ní i odvolat

Rád bych si vzal měsíc dovolené, potřebuji si pořádně odpočinout. Přijdete-li za svým šéfem s takovým požadavkem, možná narazíte. Záleží totiž jen na něm, jestli vás na tak dlouho uvolní. V následujících otázkách a odpovědích se dozvíte, co o čerpání dovolené říkají předpisy.

Kolik dovolené garantuje zákon?

Nejméně čtyři týdny v jednom kalendářním roce. Státní zaměstnanci mají pět týdnů, pedagogové osm týdnů v kalendářním roce.

S jakým předstihem je nutné dovolenou nahlásit?

Právo určovat čerpání dovolené má zaměstnavatel. Nelze tedy v práci jednoduše oznámit: "Beru si dovolenou, mám na ni nárok," a odejít.

Při plánování rozvrhu dovolených je nutné přihlížet k provozním možnostem zaměstnavatele a stejně tak k oprávněným zájmům zaměstnance. Určenou dobu dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodnou na kratší době.

Kolik dní v kuse si lze vybrat?

Zaměstnavatel určí dovolenou tak, aby si ji zaměstnanec mohl vyčerpat zpravidla vcelku a do konce příslušného kalendářního roku. Poskytuje-li pracovníkovi dovolenou v několika částech, musí alespoň jedna část trvat nejméně dva týdny vcelku, pokud se obě strany nedohodnou na jiné délce čerpané dovolené.

Může šéf odvolat zaměstnance z dovolené? Zaplatí mu náklady?

Ano, to se může stát. A zaměstnanec je povinen se z dovolené vrátit. Zaměstnavatel pak musí pracovníkovi nahradit všechny náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil dobu čerpání dovolené, nebo ho z ní odvolal.

Může zaměstnavatel dovolenou nařídit, či naopak odmítnout?

Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. To znamená, že ji za podmínek stanovených zákoníkem práce může nařídit i odmítnout.

Doba čerpání dovolené se určuje podle rozvrhu stanoveného s předchozím souhlasem odborové organizace (pokud u zaměstnavatele je).

Právo zaměstnavatele určovat dobu čerpání dovolené je omezeno pouze tehdy, když zaměstnankyně požádá o poskytnutí dovolené, tak aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené (u zaměstnance-muže na skončení rodičovské dovolené odpovídající délce mateřské), v takovém případě je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

Co dělat v případě přerušení dovolené, například při nemoci?

Je nutné přinést zaměstnavateli doklad o době trvání pracovní neschopnosti. A počet dnů, v nichž pracovní neschopnost trvala, se eviduje jako nevyčerpaná dovolená.

Zbývající dovolenou z předchozího roku je zaměstnanec povinen čerpat do konce příštího kalendářního roku.

Zaměstnavatel je pak povinen určit dobu čerpání dovolené nejpozději do 31. října daného roku. Nevyčerpá-li zaměstnanec dovolenou (čtyři týdny) do konce příštího kalendářního roku právo na ni zaniká a nedostane za ni žádnou náhradu.

Pokud však zaměstnanec nemohl vyčerpat z naléhavých provozních důvodů na straně zaměstnavatele dovolenou, která přesahuje čtyři týdny, ani do konce příštího kalendářního roku, může být s jeho písemným souhlasem vyčerpána do konce dalšího kalendářního roku. Nevyčerpá-li ji ani do konce dalšího kalendářního roku, přísluší mu za ni náhrada.

Kdy si dovolenou vybírají matky, které odcházejí na mateřskou? Nebo lidé, kteří jdou do starobního důchodu?

Zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti pracovnice o čerpání dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené (v případě zaměstnance-muže rodičovské dovolené), do doby, po kterou je oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.

V případě zaměstnanců, jejichž pracovní poměr končí, tedy i odchodem do starobního důchodu, se nevyčerpaná dovolená proplácí.