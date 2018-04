Zaměstnavatel zkrátí pracovní týden, neplacené volno nařídit nesmí

Pokud má váš zaměstnavatel potíže a po jeho výrobcích ustala poptávka, může vám nařídit, abyste buď část pracovního týdne, nebo i nějakou dobu v kuse, zůstali doma. Tomuto stavu se říká částečná nezaměstnanost.

Na první pohled se může zdát, že s takovým rozhodnutím příliš nezmůžete. Váš zaměstnavatel však musí dodržet zákon, proto je dobré vědět, na co máte nárok.

Jestliže se tedy firma rozhodne zkrátit pracovní týden na čtyři dny, za den, který neodpracujete, vám musí vyplatit nejméně šedesát procent vaší mzdy. Na přesné výši se musí dohodnout s odbory. Tam, kde jsou silné, je možné, že budete moci pobírat třeba i kolem sedmdesáti procent průměrné mzdy.

Například zaměstnanci Hyundaie, kteří se v lednu museli smířit s volnými pátky, zůstávali doma za osmašedesát procent průměrné mzdy. Odboráři v mladoboleslavské Škodovce si obhájili dokonce tři čtvrtiny platu.

Na šedesáti procentech platu můžete být až jeden rok

V některých firmách však odborové organizace chybějí. Zaměstnavatel se v takovém případě musí obrátit na úřad práce, který posoudí, zda je situace firmy opravdu tak zlá, aby byla nutná nucená dovolená. Když úřad práce kývne, bude se dít totéž, co v předchozím případě: zaměstnanci budou pobírat nejméně šedesát procent mzdy.

Pokud by tato částka tvořila méně než osm tisíc, neváhejte a obraťte se na úřad práce. Podáte-li si tam žádost o dorovnání mzdy, stát vám pomůže.

kdy zkrátit pracovní týden Zaměstnavatel může pracovní týden zkrátit, jen pokud pro vás nemá dost práce.



S takovým postupem musí souhlasit odbory nebo úřady práce, svévolně k tomu zaměstnavatel nemůže přistoupit.



V takovém případě vám za neodpracované dny musí dát nejméně 60 procent mzdy.

"Tento stav může trvat až jeden rok," upozorňuje advokátka Barbora Mokrošová z Peterka and Partners. Zaměstnavatel podle jejích slov nemůže chtít, aby dny, kdy z jeho rozhodnutí nechodíte do práce, byly považovány za neplacené volno, a odmítal by vám tedy za ně zaplatit. "To by samozřejmě bylo v rozporu se zákonem," podotýká Mokrošová.

Nařídit neplacené volno vám nikdo nemůže



Přesto se někdy někteří šéfové pokoušejí zákony obejít a své zaměstnance vydírají. Pokud od vás bude zaměstnavatel chtít, abyste podepsali nějaké prohlášení, že souhlasíte s neplaceným volnem, nenechte sebou manipulovat.

jaká jsou pravidla? Pokud na vás zaměstnavatel tlačí a chce, abyste si proti své vůli brali neplacené volno, jedná v rozporu se zákonem. Obraťte se na úřad práce, pod který spadáte.



Při úřadech práce nyní začaly fungovat speciální poradny, v nichž vám odborníci na pracovní právo vysvětlí, jak postupovat. Tato pomoc je bezplatná. Informace najdete na http://www.mpsv.cz/

"Pokud byste odmítli podepsat předložený tiskopis a zaměstnavatel by vám dal výpověď, písemně mu neprodleně oznamte, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnával," doporučuje advokátka. Váš pracovní poměr bude trvat i nadále a zaměstnavatel vám musí poskytnout náhradu mzdy. Do doby dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit, však musíte podat žalobu na neplatnost skončení pracovního poměru.