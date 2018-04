Zaměstnavatelé často využívají flexibilní formy zaměstnání

Tuzemské podniky se orientují převáženě na klouzavou pracovní dobu (86 % dotázaných podniků) a na práci na částečný úvazek (50 % dotázaných podniků) či na práci z domova. Ostatní formy práce, jakými jsou klouzavý pracovní rok, dočasné přerušení kariéry či purchased leave podniky teprve zřejmě budou objevovat ve větší míře. Přispívá k tomu i světová finanční krize, která nutí redukovat pracovní místa a současně hledat flexibilnější formy práce pro ty pracovníky, o které firma nechce do budoucna přijít.



Průzkum rovněž ukázal, proč je v České republice tak malé spektrum alternativních úvazků. 47 % dotázaných podniků se domnívá, že by byl nutný odlišný styl řízení lidských zdrojů. Že by využívání flexibilních forem práce mohlo vést k nedostatečné kontrole pracovní doby, se domnívá 30 % zaměstnavatelů. Podobný počet zčásti souhlasí a zčásti nesouhlasí, přibližně 36 % respondentů s tímto názorem nesouhlasí.



Pokud se týká zvýšení administrativních nákladů, v tom se názory jednotlivých podniků rozcházejí a stanoviska jsou velmi různá. Podniky se často rovněž obávají nedostatečné možnosti kontroly produktivity práce.



Na druhé straně tuzemské firmy souhlasí s tím, že využití flexibilních pracovních úvazků jim umožní prodloužit pracovní dobu, aniž by jim vznikly dodatečné náklady za přesčasy. Dle výsledků průzkumu by až u třetiny podniků využívání flexibilních forem práce mohlo snížit náklady vzniklé kvůli fluktuaci, absenci a náboru zaměstnanců.

Téměř polovina respondentů je toho názoru, že využívání flexibilních forem práce by mohlo přispět k rozšíření možností náboru zaměstnanců. Většina zaměstnavatelů se také přiklání k názoru, že flexibilní formy práce by jim umožnily lepší plánování personálu v době špiček na pokrytí dovolených a pracovních neschopností.



Více než polovina zaměstnavatelů (62 % respondentů) se shoduje na tom, že alternativní úvazky vedou ke zvýšení motivace zaměstnanců a jejich větší loajalitě k firmě. 64 % respondentů věří, že využívání flexibilních forem práce by přispělo k udržení cenných zaměstnanců, kteří by jinak firmu mohli opustit.