Máte exekuci? Nechceme vás, říkají zaměstnavatelé. Jste moc drahý

„No, tak bohužel jsme vás nevybrali. Místo jsme obsadili jiným kandidátem,“ to je věta, se kterou se lidé s exekucemi při pohovorech setkávají často.

I pan Aleš z Prahy ji slyšel dvakrát. „Práci jsem hledal několik měsíců. Pak jsem postoupil do užšího kola v konkurzu na volné místo u městské policie, ale nakonec mě nevybrali. Stejně tak jsem dopadl u bezpečnostní agentury. Nevzali mě proto, že jsem přiznal, že dlužím peníze a potřebuji je splácet. Neřekli mi to sice úplně na rovinu, ale cítil jsem to,“ vypráví muž, který splácí přes 150 tisíc korun.

Dlužil finančnímu úřadu a vzal si několik nebankovních půjček. Nakonec Aleš sehnal práci u personální agentury. „Dělám koordinátora ve skladu náhradních dílů pro automobily. Už rok a jsem spokojený,“ tvrdí. Ze mzdy mu odchází pravidelně necelých osm tisíc měsíčně. „Jsem rád, že zbytek výplaty dostanu v hotovosti. V minulosti mi chodily zbývající peníze na účet a ten mi hned kvůli další exekuci odstavili,“ stěžuje si Aleš, který pak neměl ani na nájem.

Se zbývajícími penězi, což je necelých třináct tisíc, vyžije. „Musím sice koukat na každou korunu, je to těžké, ale nedá se nic dělat. Ještě to musím čtyři roky vydržet, pak exekuci splatím a budu čistý,“ dodává.

Osobní bankrot hlásí stále více lidí

V exekuci se ocitá v České republice stále více lidí, je jich už několik stovek tisíc. Jen za poslední půl rok na sebe vyhlásilo 16 tisíc lidí bankrot. Nejčastěji kvůli neschopnosti splácet spotřebitelské půjčky. V průměru vychází na jednoho dlužníka pět exekucí v souhrnné výši 80 tisíc korun. A právě srážka ze mzdy je nejčastější metodou exekuce. Jenže jde o administrativně náročný proces, kterému se zaměstnavatelé logicky brání.

„Vůbec se jim nedivím, to papírování je šílené. Drobný podnikatel s několika málo zaměstnanci může počítat s náklady v řádech tisíců korun, které bude muset zaplatit za hodiny práce navíc své účetní,“ říká René Kuchár z personální agentury Student.

Vyjmenovává povinnosti, které na zaměstnavatele čekají: „Exekuce se musí zpracovat, tedy kompletně pročíst. Exekutoři nemají jednotný systém, každý používá jiný způsob zapisování a například datum doručení prvnímu plátci bývá občas dobře ‚schované‘. Zaměstnavatel je zavalen i neustálými dotazy exekutorů, proč nestrhává, jaké jsou majetkové poměry zaměstnance, jaká je výše mezd, zda je nějaká exekuce před nimi, kdy se dostanou na řadu, kde zaměstnanec bydlí. A odpovídat ze zákona musíte,“ upozorňuje René Kuchár, jehož agentura zaměstnává v současnosti necelou stovku lidí s exekucemi. Tvoří desetinu všech zaměstnanců.

„Pro nás jsou zaměstnanci vlastně výrobním prostředkem, takže využíváme sofistikovaného softwaru, který si umí s exekucemi poradit. Přesto jde pro naši pracovní agenturu, která se specializuje na brigády, částečné úvazky a práci na dobu určitou, o práci navíc ve výši minimálně jednoho úvazku mzdové účetní. Stojí nás to tak desítky tisíc korun měsíčně. A prodražuje se to stále víc, jak počet exekucí roste,“ upozorňuje personalista a dokládá to čísly.

V lednu dostala agentura Student do datové schránky exekuce na mzdy dvaceti zaměstnanců, v květnu to bylo již 39 zaměstnanců a v červenci 51 zaměstnanců. „Jeden z nich má dokonce těch exekucí 65,“ dodává Kuchár. Většinou to jsou lidé, co si půjčili peníze u nebankovního institutu a následně začali takzvaně vytloukat klín klínem. „Další je neplacení všech možných daní a poplatků, třeba i za popelnice. Máme hodně lidí, které chytil revizor a neřešili to,“ říká personalista.

Proč zaměstnance s exekucemi agentura vůbec přijímá, když ji stojí peníze navíc? „Proto, že studenti už pracovat příliš nechtějí a kvalitních a vhodných uchazečů o zaměstnání je v Praze jako šafránu. A mezi uchazeči, kteří mají exekuce na mzdu, se dají najít dobří zaměstnanci,“ odpovídá René Kuchár.

Erik Švarcbach ze společnosti McROY Czech potvrzuje, že počet lidí s exekucemi na trhu práce roste a že to je velký problém. „Pro zaměstnavatele je to administrativní zátěž a také nejednotný výklad způsobu srážky exekuce z platu spojený s pokutami v řádech desítek tisíc pro zaměstnavatele, pokud to udělá špatně. A pak je tu druhý problém: ztráta motivace a výkonu pracovníka, na kterého exekuce přišla. Takový člověk nemá zájem pracovat přesčasy, roste napětí v kolektivu a šéf ztrácí jistotu, že pracovník, do kterého už investoval, bude schopen dále pracovat za nezabavitelnou částku, a to až do doby, kdy bude dluh uhrazen,“ upozorňuje Erik Švarcbach.

Z tisícovky bylo rázem 16 tisíc

Vedle administrativní zátěže a hrozících pokut se personalisté zamýšlejí také nad částkami, které se v rámci exekuce strhávají. „Jeden zaměstnanec dlužil dopravnímu podniku za jízdu načerno tisíc korun, celá částka exekuce vyšla na 16 tisíc korun. Z toho odměna exekutora byla okolo tří tisíc korun, jsou tam ale další položky, jako nalézací řízení 4 500 korun, náhrady hotových výdajů

3 500, další náklady okolo čtyř tisíc korun. Ovšem zaměstnavatel, který musí vše správně spočítat, strhnout a odvést, nedostane nic,“ stěžuje si René Kuchár.

Podle tiskové mluvčí Exekutorské komory Petry Báčové se s takovými výtkami mají personalisté a zaměstnavatelé obracet na zákonodárce. Řada lidí podle ní zaměňuje celkové náklady exekuce s odměnou soudního exekutora. „Ta se počítá podle zákonem stanovených sazeb. Pro představu, odměna exekutora při dluhu do 20 tisíc korun činí pouze 1 500 korun. V rámci celkových nákladů exekuce jsou však započítány dvě odměny advokáta, kterého si najal věřitel nejprve v rámci nalézacího, poté v rámci exekučního řízení, soudní poplatky, DPH,“ upozorňuje Báčová.

Odmítá i tvrzení, že jsou srážky ze mzdy náročným úkonem. „V drtivé většině případů nebývají se srážkami spojeny žádné právní či procesní nejasnosti. Jde o algoritmus, který si mohou plátci mzdy sami a nízkonákladovým způsobem nastavit například v excelové tabulce. Zákon přesně stanovuje, jak a v jaké výši má plátce mzdy srážku provádět. Pokud má za to, že je výpočet náročný, má řadu možností, kde se informovat. V komplikovanějších případech poskytuje poradenství také naše komora v rámci bezplatných právních poraden,“ dodává mluvčí Báčová.

O exekuci nemusíte budoucímu zaměstnavateli říkat

A její rada pro uchazeče, kteří na trhu práce kvůli insolvenci nemohou získat uplatnění? „Otázka, zda dotyčný čelí exekučnímu či insolvenčnímu řízení, zasahuje do intimní sféry, takže na ni nemusí kandidát na výběrovém řízení pravdivě odpovídat. Podobně jako na otázky směřující k tématu založení rodiny. Zaměstnavatel sice následně může ve zkušební době bez důvodu rozvázat pracovní poměr, ale je na zaměstnanci, aby využil šanci a šéfa přesvědčil o svých kvalitách,“ dodává Jana Báčová. Připomíná, že existují situace, kdy sám zaměstnavatel naráz uhradí dluh za zaměstnance, protože mu chce pomoci a chce si ho jako odborníka udržet.

Právník a poradce ministra financí Ondřej Závodský říká, že by se měl v první řadě řešit problém zvyšujícího se počtu zadlužených lidí a doporučuje posílit především roli občanského sektoru. Tedy vybudovat síť poraden, které by s krocením dluhů pomohly tak, aby se lidé do exekucí pokud možno vůbec nedostávali. „Jejich nabídka s poradenstvím a pomocí by měla být lépe inzerována. Ačkoliv řada z nich již funguje, málo se o nich ví,“ navrhuje řešení Ondřej Závodský.