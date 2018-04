Zaměstnavatelé se mohou zapojit do tvorby vzdělávacích programů

Projekt zapadá do celkových příprav vstupu České republiky do Evropské unie, protože otázka přizpůsobení odborné kvalifikace absolventů našich škol požadavkům evropského trhu práce je velmi naléhavá. "Kvalita a koncepce odborného vzdělávání totiž ovlivňuje nejen možnosti uplatnění pracovníků na trhu práce v Evropské unii, ale především celkovou konkurenční schopnost českých firem," uvádí Petr Viceník, český koordinátor projektu z Národního ústavu odborného vzdělávání.



Spolupráce zaměstnavatelů se školami



V České republice zatím není běžné, aby se sociální partneři, tedy zaměstnavatelé, odbory a další profesní instituce, zajímali o možnost ovlivnit cíle vzdělávacích programů. To by měl projekt, který uvádí podtitul Dialog pro vzdělávání a praxi, změnit. "Chceme využít nizozemských zkušeností z motivace firem a všech zástupců zaměstnavatelů a odborů k úzké spolupráci se školskou sférou při rozvoji vzdělávacího systému," vysvětluje hlavní koordinátorka projektu Mirjam de Jong z nizozemského Institutu odborného vzdělávání VaPro.

"Sociální partneři, kteří se do procesu odborné přípravy aktivně zapojí, mohou ovlivnit rozhodující moment odborné přípravy: totiž sladit cíle odborného vzdělávání, které školská sféra poskytuje, s požadavky, které budou klást na své potenciální zaměstnance," doplňuje Hans Hoekzema z nizozemské agentury EUFORMATION, rovněž zapojené do projektu. V zemích Evropské unie je spolupráce mezi zaměstnavateli a školami v odborném vzdělávání a přípravě na vysoké úrovni. Klíčovým prvkem tohoto partnerství je účast zaměstnavatelů a odborů při určování profesí a pracovních dovedností, které trh práce požaduje. Dalším krokem je hledání konkrétních forem a způsobu, jak lze požadované dovednosti odborným vzděláváním dosáhnout.



Elektrotechnika a informační technologie, potravinářství, obchod



Dvouletý projekt je řízen v rámci programu MATRA nizozemským sdružením institucí odpovědných za odbornou přípravu a za českou stranu ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s účastí ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt financuje z převážné části nizozemské ministerstvo zahraničních věcí a jeho koordinaci v České republice zajišťuje Národní ústav odborného vzdělávání.

Projekt využívá nizozemských zkušeností a prohloubí vědomosti i praktické dovednosti zúčastněných partnerů v součinnosti se vzdělávacími institucemi v oblasti odborného vzdělávání. Projekt bude v období let 2002 a 2003 realizován ve třech pilotních sektorech: elektrotechnika a informační technologie, potravinářství a obchod. Konečným cílem je uplatnit získané znalosti a zkušenosti i vdalších sektorech. Během úvodní fáze nizozemskočeského projektu navštívili Českou republiku holandští experti a společně s českým řídícím štábem zpracovali plány aktivit v jednotlivých pilotních sektorech ­ to znamená rozvrh práce v národním a regionálním měřítku, který zahrnuje přípravu, školení a konkrétní činnosti pilotních skupin.

Nyní přechází projekt do své druhé fáze, která je již přímo zaměřena na výměnu poznatků. Na seminářích budou vybraní odborníci školit zástupce zaměstnavatelů a odborů a jimi navržených expertů v oborových skupinách. Ve třetí, závěrečné fázi projektu budou v pilotních skupinách zpracovány konkrétní podklady pro tvorbu vzdělávacích programů. Nedílnou součástí projektu je mezinárodní konference nazvaná Dialog pro vzdělávání a praxi, která odstartuje práci pilotních oborových skupin. Konference se bude konat 24. října 2002 v Praze.



Odborné vzdělávání



Odborné vzdělávání absolvuje v České republice převážná většina žáků a studentů ­ prochází jím téměř 80 procent populace. Většina absolventů s odborným vzděláváním přitom odchází přímo na trh práce. Absolventi středních škol patří na trhu práce k rizikovým skupinám, protože jsou ohroženi nezaměstnaností ve vyšší míře.

Národní ústav odborného vzdělávání analyzuje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a požadavky na kvalifikaci pracovníků a také ovlivňuje obsah, cíle a metodiku odborného vzdělávání, aby vytvořil absolventům co nejlepší předpoklady k pracovnímu uplatnění. Snaží se promítnout požadavky zaměstnavatelů do vzdělávacích programů. Kvůli nestabilitě pracovního trhu a rychlému rozvoji nových technologií navíc dochází k častým změnám požadavků na kvalifikaci a odbornost. Z toho důvodu se problém dalšího vzdělávání týká i těch, kteří mají školu již delší dobu za sebou.

Informace



Více informací o projektu MATRA naleznete na internetových stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání: www.nuov.cz.