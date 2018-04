Zaměstnejte se, budete stárnout pomaleji

Před sedmi lety odešla stavební mistrová Jana z Ostravy do penze. Doma však vydržela jen půl roku. „Byla jsem zvyklá být stále mezi lidmi,“ říká. „Po odchodu do důchodu jsem se najednou ocitla sama.“

Do náročného stavebnictví se už nevrátila, ale našla uplatnění jako pracovnice lázní. „Nechodím do práce každý den, spíše zastupuji stálé zaměstnance. Obvykle mám dvě tři směny týdně,“ popisuje Jana. Zaměstnání jí pomáhá také finančně. „Řekla jsem si, že dokud jsem zdravá, můžu klidně pracovat,“ shrnuje.

Přivýdělek není omezen

Libovolnému přivýdělku k penzi nic nebrání. „K pracujícím starobním důchodcům jsou současné pracovněprávní předpisy velmi liberální, nevyplývají z nich žádná omezení,“ říká pražský advokát Dominik Brůha. Jedinou výjimkou je doba, na kterou se sjednává pracovní poměr.

„Starobní důchodce ho může mít jen na dobu určitou, nejdéle na jeden rok,“ uvádí Brůha. Rozhodující není věk, ale to, zda zaměstnanec pobírá důchod. Pokud chce být vedle toho dlouhodobě zaměstnán, musí si nechávat pracovní smlouvu každý rok prodlužovat.

Omezení výdělku v prvních dvou letech penze bylo zrušeno

Pokud někdo pobírá starobní důchod a přitom je zaměstnán, už si však nemůže takto odpracovanými lety penzi do budoucna zvýšit. „Jestliže však v důchodovém věku pracuje, ale penzi nebere, pak se mu za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti procentní výměra důchodu navyšuje o 1,5 procenta,“ říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Štěpánka Filipová. „Znamená to, že člověk, který pracuje i po vzniku nároku na starobní důchod, si penzi zvyšuje podstatně rychleji než do té doby.“

Zaměstnejte se sami

Nechybí vám společnost ani peníze? Přesto byste neměli zůstat pasivní. Pokud se nechcete vracet do práce, zaměstnávejte se sami. Nejlépe aktivitami, u kterých budete muset přemýšlet. Všimli jste si, kolik vysokoškolských pedagogů a vědců bádá a publikuje i ve věku, kdy většina jejich vrstevníků již není soběstačných? „Je známo z odborné literatury, že jedinci, kteří jsou nějak intelektuálně činní, žijí déle a těší se lepšímu zdraví,“ říká socioložka Jiřina Šiklová. Zaměstnávání mozkových závitů brání rychlému úpadku. „Starý člověk by měl denně aktivně přijmout informace v rozsahu naučení se čtyřem cizím slovům,“ upozorňuje Šiklová.

Konkurujte mladším

Právě studium jazyků je vhodný způsob, jak svůj mozek pravidelně trénovat. Užitečnou a „bezbolestnou“ aktivitou je třeba luštění křížovek nebo vaření dosud nevyzkoušených jídel podle kuchařky. Výhodu mají senioři, kteří umějí používat počítač a využít informací z internetu. Ti, kteří to nedovedou, se mohou přihlásit do kurzů pořádaných městskými knihovnami či školami.

Že má míra aktivity vliv na zachování mozkových funkcí, potvrzuje psychiatr Jan Cimický: „Když se mozek pravidelně cvičí, snadněji si pak vybavíme uložené informace. Příkladem jsou herci, kteří si do paměti ukládají stále nové role. Ty si pak dovedou vybavovat zcela automaticky, jako když třeba řídíte auto.“ Cimický zmiňuje i proslulé umělce a myslitele, kteří svá vrcholná díla mnohdy vytvořili až v závěru života. „Díky tomu, že zůstali v aktivitě, zachovali si schopnost konkurovat těm mladším.“

Obáváte se, že ve stáří nebudete mít dost síly? Připravte se předem. „Podle výzkumů jsou ve stáří nejspokojenější lidé, kteří si dovedou zachovat činnosti, zájmy, přátele i prostředí, ve kterém žili před odchodem do důchodu, “ tvrdí Jiřina Šiklová. „Místo lpění na majetku a velkých bytech by si proto měli upravit spíše společenské kontakty. A podle toho se včas někam přestěhovat, aby si ještě stihli zvyknout.“

Jak se můžete zaměstnat v důchodu:

1. Pokud to jde a máte chuť, choďte nadále do práce nebo na brigády.

2. Učte se cizí jazyk. I když už nemůžete cestovat, budete moci číst knihy nebo sledovat filmy v originále.

3. Luštěte křížovky, sudoku, hrajte společenské hry.

4. Účastněte se počítačových kurzů.

5. Vyhledávejte společnost. Nedostatek příležitostí k rozhovorům vede k zapomínání slov a ochuzuje slovní zásobu.