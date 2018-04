Zamilovaní kolegové mohou v práci vytvořit neporazitelný tým

Je to zatím nezávazné, párkrát jste si s kolegou z práce vyšli, ale na delší vztah to nevypadá? Není třeba to oznamovat ostatním v týmu ani šéfovi, vždyť jim vlastně nemáte co říct.

"Ovšem pokud se pár začne vídat častěji a budou to spolu myslet vážně, vždycky se to nějak ‘prosákne‘. Utvoří se kolem nich takové zvláštní tajemno. Všichni to vědí, ale vlastně nevědí nic. Pak už je lepší to kolegům říct,“ radí psycholožka Katarína Lomská Filasová z Centra zvyšování psychologické odolnosti.

Může po "provalení" zhoustnout atmosféra na pracovišti?

Ta zhoustne spíš při kamuflování. Pokud to jasně řeknete, prostředí se pročistí. Záleží také na zaměstnavateli. Pokud firemní politika vztahy na pracovišti zakazuje, pak to samozřejmě bude problém, který je třeba řešit. Buď přestupem jednoho z partnerů do jiného oddělení, nebo odchodem z práce. Někteří lidé vztah raději tají. U žádné z variant nelze říct, že je správná nebo špatná. Pro každého je přijatelnější něco jiného. Záleží na povaze.

Může se hodit Hledáte práci? Toužíte po změně? Vybírejte z denně žhavých pracovních nabídek na jobDNES.cz

Je velký problém, pokud vzájemná náklonnost vznikne mezi podřízeným a šéfem?

Myslím, že to je podobné, jako když vznikne vztah mezi partnery s větším věkovým rozdílem. Jeden má v určitých ohledech navrch, má víc zkušeností, v případě šéfa taky větší moc, druhý to zase může vyvážit v jiných oblastech. Takže záleží pouze na něm, zda svou pracovní pozici bude zneužívat a chovat se ve vztahu jako nadřízený, anebo bude pracovat s respektem. Pokud nerozehrají nějaké zbytečné mocenské hry, může to být naprosto uspokojivý partnerský vztah jako každý jiný.

Měl by od sebe pár v práci udržovat odstup a neprojevovat si city?

To záleží na kolektivu, ve kterém oba pracují. Někde by bylo takové chování odsuzováno a ti dva by v důsledku zůstali sami. Jinde je to kolegům jedno. Nejlepší je sledovat reakce okolí a podle toho se zařídit. Ale pokud by to s těmi projevy náklonnosti přeháněli, tak se nejapným vtípkům asi nevyhnou.

Může společná práce vztah zpestřit?

Určitě. Mnozí partneři se po nějaké době ve vztahu začnou nudit, protože nemají žádný společný "projekt", nic, co by mohli tvořit. Když se začnou věnovat nějaké společné práci, otevře se nový prostor pro diskuse a nápady. Ale třeba i pro konflikty v pozitivním slova smyslu, vztah zkrátka ožije. Navíc si mohou uvědomit vzájemnou důležitost a tím svůj vztah upevnit.

Nehrozí, že partneři, již spolu žijí i pracují, si polezou na nervy?

Když si partneři nesdělí odlišné názory a nehledají společná řešení, začnou se brzy přetahovat. O problémech mlčí a dělají, že neexistují. Pak jsou alergičtí jeden na druhého a každý nesoulad jim připomene nevyjasněné otázky. Pokud ani jeden není ochotný ke komunikaci a zjišťování, jak to vidí ten druhý, společná práce moc potěšení nepřinese. V opačném případě však mohou vytvořit neporazitelný tým.

Jak zabránit, aby se neshody v osobním životě projevovaly na pracovním výkonu?

To je podle mě velký problém, hlavně řeči typu: "To si nechte na doma!" Pokud s někým žiju a pracuju, tak s ním mám jedny problémy, akorát jsou vidět v různých situacích. Někdy u přípravy prezentace a jindy u věšení prádla. A je v podstatě jedno, v jakém momentě je odchytnu a budu je řešit, protože skoro vždy jde o nějaký nefungující princip, který se pouze projevuje v různých formách.

Je podle vás lepší se vztahům na pracovišti vyhýbat?

Pracoviště stejně vhodné místo k seznámení jako jakákoli parta kamarádů, dovolená či zájmová aktivita. Lidé se v práci poznávají a zamilovávají se do sebe, to je prostě fakt. Myslím, že by byla velká škoda nechat si ujít lásku svého života jen proto, že pracuje u vedlejšího stolu.