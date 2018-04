Zamilujte se, ale pracujte

Co radí PETR PROKOP, výkonný ředitel České pojišťovny

Partnerské vztahy na pracovišti byly, jsou a budou. Neměly by se paušálně odsuzovat, protože s tím nejlepším partnerem se můžete setkat nejen v kině či v metru, ale právě i v zaměstnání. Ve vztazích na pracovišti by nicméně vždy měla být prioritou práce. Kdo to nezvládne, měl by jedno nebo druhé ukončit.