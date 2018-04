Zamítnutí odstupného

Zaměstnavatel se zřejmě chce vyhnout placení v delší výpovědní době a odstupného. Pokud jde o nedostatky v práci, pak byl sám zaměstnavatel povinen vypracovat vnitřní předpis o způsobu evidence příchodů a odchodů na pracovišti.

Pokud tak neučinil, nemůže postihovat zaměstnance za nedodržování pravidel, která sám neurčil. Správný postup by byl, kdyby evidence byla vedena v docházkové knize, kterou by měl u sebe vedoucí pobočky a do ní by zapisoval příchod a odchod jednotlivých zaměstnanců.

Bude-li zaměstnavatel rušit pobočku, pak by měl dát výpověď podle § 46 odst. 1. písm. a. Zaměstnancům by vznikl nárok na tříměsíční výpověď a odstupné nejméně ve výši dvouměsíčního průměrného výdělku. Z dotazu vyplývá, že zaměstnavatel se bude snažit ukončit pracovní poměr pro neuspokojivé pracovní výsledky nebo porušení pracovní kázně. Takové nedostatky nebo porušení by však musel konkrétně prokázat.

Plňte proto požadované úkoly, a dá-li vám přesto výpověď pro neplnění povinností, upozorněte ho, že se obrátíte na soud. V případě, že by vám skutečně z některého tohoto důvodu výpověď dal, podejte k soudu návrh na neplatnost výpovědi nejdéle do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Protože lhůta může propadnout, nelze neplatnost výpovědi uplatnit později.