Zamluvte si dočasnou práci

Dočasné práce se netýkají jen studentů, ale je pravda, že právě oni jich nejvíce využívají a jsou také nejvíce využíváni. Firmy mají stále tendence zaměstnávat dočasné pracovníky a mít přitom co nejméně vlastních zaměstnanců, protože ti jsou drazí. "Často přijímáme brigádníky na tutéž pozici opakovaně, a to zejména z řad studentů," potvrzuje Veronika Bednaříková ze společnosti General Bottlers ČR - Pepsi Americas.



Je čas se porozhlédnout



Hledat takzvanou brigádu je dobré hned zjara, kdy roste nabídka. Vyplatí se dát o sobě vědět některé z agentur nabízejících dočasnou práci i přesto, že si třeba údaje zájemce nějakou dobu "poleží" v evidenci, a občas se přijít zeptat. "Hlavně vysokoškolákům nemusí nabídka manuální práce právě vyhovovat a nabídka na lepších, specializovaných pozicích je velmi úzká. Obvykle se tam člověk dostane spíše na doporučení," potvrzuje nutnost včasné snahy Kateřina Bacieva z agentury Advisor Excellents, která vyhledává pracovníky z různých oborů.

Jsou pracující studenti a absolventi konkurencí na trhu práce? (%) Ano, určitě....................................................... 46

Ne, konkurují si nejvýš mezi sebou................. 27

Jen někteří...................................................... 16

Zatím ne, ale rozdíly se praxí stírají rychle........ 9

Neumím posoudit ..............................................3 Hlasovalo 469 lidí

Zdroj: jobs.cz

Zaměstnat, byť jen dočasně, někoho na lepší pozici, je pro firmu tak trochu zátěží. "Přestože zejména vysokoškoláci mohou svou iniciativou a nápady přispět k řešení i některých náročnějších úkolů, musíme vycházet z toho, že vyžadují metodické vedení a dohled určeného mentora," říká Alena Zahradníková, personální ředitelka společnosti Walmark. "To znamená, že musíme vyčlenit zaměstnance, který se jak studentům, tak absolventům věnuje."Stačí zasurfovat po internetu a nabídky studentských organizací, agentur i firem nabízejících takzvané temporary help se hrnou - recepční, překládání textů, prodej zmrzliny, práce v supermarketu, na farmě, roznos letáků. Mnoho agenturspecializovaných na dočasnou práci je přitom přímo ve styku s vysokými školami i s úřady práce.Hodně lidí dá na tip od známého. Podle Jiřího Navrátila z LMC, provozovatele serverů prace.cz a jobs.cz, tak podle jejich průzkumů nachází brigádu 35 procent lidí. Jsou i tací, kteří se jdou zeptat přímo do firmy, protože by se tam třeba chtěli později nechat zaměstnat. Najít práci v zahraničí usnadňuje systém Eures, do nějž se lze po 1. květnu zaregistrovat na internetové adrese http://europa.eu.int/eures/index.jsp.Pravděpodobně od podzimu si budou moci přivydělávat i nezaměstnaní evidovaní na úřadu práce. "Budou moci vykonávat zaměstnání v rozsahu kratším než polovina stanovené týdenní pracovní doby," říká Kateřina Prejdová z ministerstva práce a sociálních věcí. Mohou pracovat i na více místech, výdělek se v tom případě sčítá. Nesmí však dohromady překročit polovinu minimální mzdy, v současné době tedy 3350 korun. Také uchazeči o zaměstnání, stejně jako studenti nebo matky na mateřské dovolené, mohou využít možnosti agenturního zaměstnávání, dohody o pracovní činnosti či provedení práce i smlouvy na dobu určitou.