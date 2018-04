Zamyslete se, než si koupíte akcie

Na první pohled jednoduchá věc. Většina podniků ale nabízí několik výrobků či služeb, velké koncerny jich mohout nabízet dokonce desítky. Přesná představa o výrobní struktuře podniku (tzv. výrobní mix) Vám umožní lépe odhadnout, co stojí za hospodářskými výsledky podniku a jak se budou jeho výsledky vyvíjet. Často se stává, že některý výrobek či služba generuje např. 50% celkových tržeb, ale jen 10% zisků. Relativně horší výhled pro tento výrobek nemusí být pro akcie podniku neštěstím. Tyto základní informace můžete zjistit ve výroční zprávě podniku. Měl by Vám je být schopen jasně podat i Váš broker.

Dlouhodobě ceny akcií kopírují zisky podniků. Zisky rostou, pokud společnost snižuje náklady. Mají-li ale zisky růst dlouhodobě, musí se zvyšovat především tržby. Ideální je, pokud růst tržeb zajišťuje výrobek nebo služba vysoké kvality a efektivní distribuční kanály (=prodej). Horší je přílišná diverzifikace, kdy podnik vstupuje do nových odvětví. Každopádně nízký nebo nulový růst tržeb či snad jejich dlouhodobý pokles nesvědčí o dobrém potenciálu podniku. Při růstu tržeb se musí společnost snažit kontrolovat náklady, aby mohly růst i zisky. U nových firem nebo firem zavádějících nové výrobky (internetové firmy nebo mobilní operátoři) může být růst akcií doprovázen zvyšujícími se ztrátami. Toto ovšem nelze dlouho tolerovat a musí existovat reálná šance, že se firma za několik let dostane do zisku.