Zamyslete se, než si koupíte akcie

Před první investicí do akcií se tedy určitě zamyslete alespoň nad následujícími pěti oblastmi:

Co podnik vyrábí nebo jaké služby zajišťuje

Na první pohled jednoduchá věc. Většina podniků ale nabízí několik výrobků či služeb, velké koncerny jich mohou nabízet dokonce desítky. Přesná představa o výrobní struktuře podniku (tzv. výrobní mix) Vám umožní lépe odhadnout, co stojí za hospodářskými výsledky podniku a jak se budou jeho výsledky vyvíjet. Často se stává, že některý výrobek či služba generuje např. 50% celkových tržeb, ale jen 10% zisků. Relativně horší výhled pro tento výrobek nemusí být pro akcie podniku neštěstím. Tyto základní informace můžete zjistit ve výroční zprávě podniku. Měl by Vám je být schopen jasně podat i Váš broker.

Jak rychle podnik roste

Dlouhodobě ceny akcií kopírují zisky podniků. Zisky rostou, pokud společnost snižuje náklady. Mají-li ale zisky růst dlouhodobě, musí se zvyšovat především tržby. Ideální je, pokud růst tržeb zajišťuje výrobek nebo služba vysoké kvality a efektivní distribuční kanály (=prodej). Horší je přílišná diverzifikace, kdy podnik vstupuje do nových odvětví. Každopádně nízký nebo nulový růst tržeb či snad jejich dlouhodobý pokles nesvědčí o dobrém potenciálu podniku. Při růstu tržeb se musí společnost snažit kontrolovat náklady, aby mohly růst i zisky. U nových firem nebo firem zavádějících nové výrobky (internetové firmy nebo mobilní operátoři) může být růst akcií doprovázen zvyšujícími se ztrátami. Toto ovšem nelze dlouho tolerovat a musí existovat reálná šance, že se firma za několik let dostane do zisku.

Jak ziskový podnik je

Kromě růstu je také důležité vědět, jak je podnik efektivní v tvorbě zisku. K tomu Vám poslouží dva základní ukazatele: zisk na aktiva (ROA, z anglického Return on Assets) a zisk na vlastní jmění (ROE, z anglického Return on Equity). ROA Vám řekne, kolik haléřů zisku vyprodukuje jedna koruna aktiv podniku. Je-li ROA 10%, znamená to, že na každou korunu aktiv podnik vyprodukoval 10 haléřů zisku. ROE Vám zase říká, jak efektivně firma využívá svého vlastního jmění k produkci zisku. Oba dva ukazatele Vám pomohou určit, jak efektivně firma nakládá se svým kapitálem, cizím i vlastním. Pomohou Vám také rozpoznat, která z firem se stejnými zisky je lepší.

Finanční zdraví podniku

Spolu se zisky je důležité sledovat i cash flow. Můžete vydělávat velký plat, ale pokud ho budete dostávat jednou za rok, můžete se dostat do finančních problémů. Díky různým pravidlům podvojného účetnictví jsou vykázané zisky většinou odlišné od skutečné hotovosti, kterou podnik opravdu dostane. Abyste zjistili, kolik peněz společnost opravdu získala, je potřeba prozkoumat výkaz peněžních toků neboli cash flow.

Tento výkaz Vám také pomůže zjistit, jak vedení firmy získanou hotovost využívá. Investuje do výstavby nových kapacit, kupuje jiné firmy? Platí dividendy, splácí své dluhy, připravuje si finanční rezervy do budoucna nebo kupuje své vlastní akcie?

Je také zapotřebí sledovat cekovou finanční situaci podniku, především jeho zadluženost. Kvůli velkým dluhům, může podnik utratit velkou část svých peněz na splácení úroků z úvěru místo investic do zvýšení prodeje. Zadluženost se měří podílem vlastního jmění na celkových aktivech nebo i opačným podílem. Neexistuje žádné pravidlo říkající, kolik by měla činit správná zadluženost. Zadluženost se liší mezi různými sektory i stádii v rozvoji firmy.

Stojí podnik skutečně za to?

Můžete se setkat s podnikem, který bude hospodářsky velmi atraktivní a dobře splňovat výše uvedená kritéria. Pokud jeho akcie budou ale stát příliš, měli byste se jim vyhnout. Investoři často používají následující ukazatele pro posouzení, zda jsou akcie podniku drahé či nikoli.

Jedním z nich je ukazatel P/E (z anglického price / earnings), kerý udává poměr ceny akcie a zisku na akcii. Měli byste sledovat předpokládané P/E v budoucích letech. Pokud je P/E podniku pro následující rok 20, znamená to, že byste při koupi jeho akcií zaplatili 20 korun na jednu korunu, kterou podnik příští rok vydělá. Podobně se používá ukazatel P/CF (z anglického price / cash flow), který udává poměr ceny akcie a součtu zisku a odpisů na akcii. Další ukazatel P/BV (z anglického price to book) ukazuje, kolik zaplatíte za jednu korunu vlastního jmění firmy.

Každý z ukazatelů by se měl vždy porovnat s jinými podniky ze stejného sektoru. Tak můžete zjistit, zda je vybraný podnik spíše drahý nebo levný oproti ostatním. Akcie s velmi vysokými P/E, P/CF nebo P/BV mohou výrazně spadnout, pokud se objeví jakákoli závažnější negativní zpráva.