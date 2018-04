Zamyslete se před koupí fondu

Výše uvedené postupy však nejsou tím nejlepším způsobem pro nalezení optimálního portfolia fondů, které se budou nejlépe hodit pro splnění vašich investičních cílů a které budou odpovídat vašemu investičnímu profilu. Na to je totiž zapotřebí trochu více námahy. Ať už jsou vaše investiční cíle jakékoliv, pro správnou volbu podílového fondu je zapotřebí zamyslet se nad pěti následujícími oblastmi:

1. Výkonnost fondu

Mnoho lidí by řeklo, že fond zhodnocující svůj majetek o 20% ročně po dobu posledních pěti let je lepší než fond, jehož výkonnost dosáhla ve stejném období 18% ročně. Někdy tomu tak skutečně je, ale ne vždy. Fond, který v minulosti vydělával 18%, mohl předčit své konkurenty o pět procentních bodů zatímco fond s 20% zhodnocením mohl o pořádný kus zaostat za svými konkurenty.

Abyste mohli posoudit, zda se fondu opravdu dařilo, nesmíte posuzovat jeho výkonnost samostatně, ale v rámci kontextu. Porovnejte jeho výkonnost s příslušnými benchmarky (referenčními hladinami pro porovnávání výkonnosti), jako jsou například indexy nebo ostatní fondy investující do stejného typu cenných papírů. Slovíčko „stejného“ je zde velmi důležité. Nelze srovnávat výkonnost akciového fondu s dluhopisovým fondem, který dlouhodobě dosahuje nižších výnosů, ovšem za cenu výrazně nižšího rizika.

2. Riziko fondu

Riziko je vždy neodmyslitelnou součástí investování. Je třeba si uvědomit, že některé fondy jsou rizikovější (jejich výnosy kolísají) než jiné. Všeobecně platí, že čím větší je potenciální výnosnost investic, tím větší je i možnost ztráty. Investoři, kteří pak na sebe berou vyšší riziko očekávají i vyšší zisky ze svých investic, ačkoli těchto zisků pochopitelně vždy nedosahují.

Ostatní investoři jsou ochotni vzdát se možností vysokých zisků a jako kompenzaci za tuto jejich „oběť“ žádají samozřejmě menší riziko. Je tedy třeba upravit výnosnost fondu o jeho riziko, měřené kolísáním (volatilitou) výnosů. Pokud se setkáte se dvěma fondy vykazující stejnou výnosnost, je lepší vybrat si ten, jehož výnos méně kolísají (viz tabulka).

Fond Výnosnost Riziko (Volatilita) Pořadí A 11 % 4 % 1. B 11 % 15 % 2.

Pokud budete chtít najednou fond prodat (potřebujete-li náhle hotovost), může se stát, že fond B bude zrovna na „dně“ své výkonnosti a můžete dokonce utrpět ztrátu. Pokud bude fond A na „dně“, je pravděpodobnost ztráty v důsledku nižší volatility mnohem menší.

3. Portfolio fondu

Je důležité vědět, jaký typ cenných papírů manažeři fondů nakupují. Pouze tehdy můžete totiž odpovědně očekávat, co pro vás fond může udělat a do jaké míry se mu podaří naplnit naděje, které do něj vkládáte. Stěží tedy můžete očekávat, že vám dluhopisový fond bude stabilně vydělávat přes 10% ročně. Nicméně pro fond akciový není takovéto očekávání nerealistické.

Nespoléhejte na to, že vám jméno fondu prozradí, jaké cenné papíry fond vlastní. ISČS Sporoinvest je největším podílovým fondem peněžního trhu v ČR, přesto jeho

jméno může evokovat investice do akcií.

Fond manažeři mohou investovat třeba buď jen do akcií, nebo jen obligací, popřípadě kombinovat tyto cenné papíry v různých poměrech. Mohou volit mezi investicemi v ČR nebo v zahraničí. Mohou držet akcie velkých a populárních společností jako Microsoft či Česká spořitelna, nebo se zaměřit na malé a velmi rizikové společnosti, o kterých většina z nás nikdy nic neslyšela. Mohou preferovat investice do poměrně drahých akcií společností, které mají perspektivu rychlého růstu, nebo se mohou naopak zaměřit na relativně podhodnocené společnosti s perspektivou nižšího růstu zisků. A konečně, manažeři mohou naplnit svá portfolia 15 či 150 tituly. Vaše budoucí zisky či ztráty tudíž bezprostředně souvisí s tím, jakým způsobem se fond manažer rozhodne investovat vaše peníze. Abyste zjistili kam všude manažeři investují, měli byste se seznámit se statutem fondu nebo si prostudovat jeho současné portfolio.

4. Manažer fondu

Podílové fondy jsou pouze tak dobré, jako lidé stojící za nimi. Fond manažeři jsou profesionálové, kteří rozhodují, co se koupí, co se prodá a kdy k tomu dojde. Významným způsobem tedy ovlivňují zhodnocení vaší investice a měli byste je tedy alespoň trochu znát.

Informace o tom, kdo má na starosti konkrétní investiční politiku fondu, na základě čeho ji provádí a jak dlouho už ji provádí, jsou jedním z klíčů ke správnému výběru fondu. Ujistěte se, že manažer, který přispíval k největšímu růstu výkonnosti fondu je

stále na svém místě, jinak můžete být později nepříjemně překvapeni.

5. Poplatky fondů

Podílové fondy nejsou zadarmo. Za profesionální správu peněz je třeba zaplatit. Platit ale enormní prostředky za to, abyste mohli investovat, je podobné, jako byste své peníze jen tak rozdávali. Každá koruna, kterou dáte správci fondu nebo zaplatíte na brokerských poplatcích, vám snižuje zisky nebo naopak prohlubuje ztráty. Existuje řada poplatků spojených s investováním do fondů. Měli byste si vždy ověřit alespoň ty dva nejdůležitější, a to jednorázový poplatek za nákup či prodej podílových listů a každoroční poplatek za správu aktiv.

Dlouhodobě vykazují fondy stejné kategorie podobnou výkonnost (bez vlivu poplatků). Nadprůměrné poplatky tedy mohou být častou příčinou zaostávání výkonnosti vaší investice za průměrem. Zatímco výnosy kolísají, poplatky jsou pro vás jistá ztráta. Je třeba ji tedy minimalizovat. Pokud se dva podobné fondy liší pouze poplatky, měli byste dát rozhodně přednost tomu levnějšímu.

Které kritérium pro výběr fondu je podle vás nejdůležitější? Je pro vás důležitější vysoký výnos, nebo spíše nízké riziko? Podělte se s námi o svoje zkušenosti.